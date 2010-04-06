Fill The Gap Grid
- Experts
- Biswarup Banerjee
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 15 febbraio 2023
- Attivazioni: 20
Fill The Gap Grid MT4 è un Expert Advisor utilitario per MetaTrader 4 che gestisce le operazioni utilizzando una strategia di griglia pura basata sui livelli di prezzo. Questo EA automatizza il posizionamento e la manutenzione di una griglia di ordini di acquisto e vendita, riempiendo i vuoti con ordini in sospeso man mano che le operazioni raggiungono i livelli di take-profit, garantendo una gestione continua delle operazioni sui livelli di prezzo configurati senza dipendere dalla logica di mercato.
Puoi trovare la Documentazione Dettagliata e la Guida agli Input qui: Documentazione Dettagliata
Panoramica della Strategia:
L’EA adotta un approccio basato su griglia posizionando sei ordini iniziali a livelli di prezzo predefiniti rispetto al prezzo di mercato attuale:
- Buy: Al prezzo attuale.
- Sell: Al prezzo attuale.
- BuyStop: Al prezzo attuale più una distanza configurabile in pips.
- SellLimit: Al prezzo attuale più una distanza configurabile in pips.
- BuyLimit: Al prezzo attuale meno una distanza configurabile in pips.
- SellStop: Al prezzo attuale meno una distanza configurabile in pips.
Quando un ordine raggiunge il suo take-profit, l’EA lo sostituisce con un nuovo ordine in sospeso per mantenere la griglia. Se viene raggiunto un livello di prezzo, l’EA verifica gli ordini in sospeso mancanti ai livelli superiore e inferiore, posizionandoli per garantire una copertura continua. Questo processo si ripete, mantenendo la griglia attiva su tutti i livelli configurati.
Panoramica delle Funzioni:
- Distanza Configurabile in Pips: Imposta la distanza in pips per gli ordini BuyStop, SellLimit, BuyLimit e SellStop per definire la spaziatura della griglia.
- Limiti di Livello Superiore e Inferiore: Specifica i livelli di prezzo superiore e inferiore per gli ordini di acquisto e vendita, limitando i tipi di ordini in sospeso (ad esempio, solo Buy o Sell) oltre queste soglie per controllare i confini della griglia.
- Gestione del Take-Profit: Definisci i livelli di take-profit per ogni ordine, attivando il posizionamento di nuovi ordini in sospeso quando vengono realizzati profitti.
- Manutenzione Continua della Griglia: Monitora e rimpiazza automaticamente gli ordini in sospeso mancanti ai livelli di prezzo superiore e inferiore per mantenere la struttura della griglia.
Nota: Fill The Gap Grid MT4 è uno strumento specializzato di gestione delle operazioni che automatizza un sistema di ordini basato su griglia, senza richiedere analisi di mercato per il posizionamento delle operazioni. Il suo posizionamento continuo di ordini può portare a un’esposizione significativa in mercati con tendenze o volatili, richiedendo un’attenta configurazione delle distanze in pips, dei limiti di livello e delle impostazioni di take-profit. È essenziale eseguire test approfonditi in un ambiente demo per allineare l’EA alla tua tolleranza al rischio e agli obiettivi di trading, garantendo che funzioni efficacemente senza drawdown eccessivi.
Consiglio importante:
Questa è un’utilità professionale di gestione delle operazioni, non un sistema di trading predittivo. L’efficacia della strategia di griglia dipende da condizioni di mercato stabili e da una configurazione precisa, poiché può accumulare rischi durante forti tendenze. Per un uso ottimale:
- Testa accuratamente su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale per comprendere il comportamento della griglia.
- Rivedi e regola regolarmente le distanze in pips e i limiti di livello in base alle condizioni di mercato. Consulta il link al blog MQL5 sopra per le ultime raccomandazioni e guide di configurazione.
