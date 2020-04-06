Fill The Gap Grid MT4 是一款为MetaTrader 4设计的实用专家顾问，采用基于价格水平的纯网格策略管理交易。该EA通过自动放置和维护买入和卖出订单网格，在交易达到止盈水平时用挂单填补空缺，无需依赖市场逻辑即可在配置的价格水平上实现持续的交易管理。

策略概述：

EA采用网格方法，在相对于当前市场价格的预定义价格水平上放置六个初始订单：

Buy：当前价格。

Sell：当前价格。

BuyStop：当前价格加上可配置的点数距离。

SellLimit：当前价格加上可配置的点数距离。

BuyLimit：当前价格减去可配置的点数距离。

SellStop：当前价格减去可配置的点数距离。

当一个订单达到止盈时，EA会用新的挂单替换它以维持网格。当价格达到某个水平时，EA会检查上下水平上缺失的挂单，并放置它们以确保持续覆盖。这一过程不断重复，保持网格在所有配置水平上的活跃。

功能概述：

可配置的点数距离：为BuyStop、SellLimit、BuyLimit和SellStop订单设置点数距离，以定义网格的间距。

上下水平限制：指定买入和卖出订单的上限和下限价格水平，限制这些阈值之外的挂单类型（例如，仅Buy或Sell），以控制网格边界。

止盈管理：为每个订单定义止盈水平，在实现利润时触发新挂单的放置。

持续网格维护：自动监控并补充上下价格水平上缺失的挂单，以维持网格结构。

注意：Fill The Gap Grid MT4 是一个专为自动网格订单系统设计的交易管理工具，无需市场分析即可放置交易。其持续的订单放置在趋势或波动市场中可能导致重大风险，需要仔细配置点数距离、水平限制和止盈设置。在模拟环境中进行彻底测试对于使EA与您的风险承受能力和交易目标保持一致至关重要，以确保其有效运行而不会导致过大的回撤。

重要建议：

这是一个专业的交易管理实用工具，不是预测交易系统。网格策略的有效性取决于稳定的市场条件和精确的配置，因为在强烈趋势中可能会累积风险。为确保最佳使用：

在真实账户使用前，先在模拟账户上进行彻底测试，以了解网格行为。

根据市场条件定期审查和调整点数距离和水平限制。查看上述MQL5博客链接以获取最新建议和设置指南。

