Fill The Gap Grid MT4는 MetaTrader 4용 유틸리티 전문가 어드바이저로, 가격 수준에 기반한 순수 그리드 전략을 사용하여 거래를 관리합니다. 이 EA는 구매 및 판매 주문의 그리드를 자동으로 배치하고 유지하며, 거래가 테이크 프로핏 수준에 도달하면 보류 주문으로 공백을 채워, 시장 로직에 의존하지 않고 설정된 가격 수준에서 지속적인 거래 관리를 보장합니다.

자세한 문서 및 입력 가이드는 여기에서 확인할 수 있습니다: 자세한 문서

전략 개요:

EA는 현재 시장 가격을 기준으로 미리 정의된 가격 수준에 6개의 초기 주문을 배치하여 그리드 기반 접근 방식을 사용합니다:

Buy: 현재 가격.

Sell: 현재 가격.

BuyStop: 현재 가격에 설정 가능한 핍 거리를 더한 가격.

SellLimit: 현재 가격에 설정 가능한 핍 거리를 더한 가격.

BuyLimit: 현재 가격에서 설정 가능한 핍 거리를 뺀 가격.

SellStop: 현재 가격에서 설정 가능한 핍 거리를 뺀 가격.

주문이 테이크 프로핏에 도달하면, EA는 그리드를 유지하기 위해 새로운 보류 주문을 배치합니다. 가격 수준에 도달하면, EA는 상위 및 하위 수준에서 누락된 보류 주문을 확인하고 이를 배치하여 지속적인 커버리지를 보장합니다. 이 프로세스는 반복되어 모든 설정 수준에서 그리드를 활성 상태로 유지합니다.

기능 개요:

설정 가능한 핍 거리: BuyStop, SellLimit, BuyLimit, SellStop 주문의 핍 거리를 설정하여 그리드의 간격을 정의합니다.

상한 및 하한 수준 제한: 구매 및 판매 주문의 상한 및 하한 가격 수준을 지정하여, 이 임계값을 초과하는 보류 주문 유형(예: Buy만 또는 Sell만)을 제한하여 그리드 경계를 제어합니다.

테이크 프로핏 관리: 각 주문의 테이크 프로핏 수준을 정의하여 이익이 실현될 때 새로운 보류 주문 배치를 트리거합니다.

지속적인 그리드 유지: 상위 및 하위 가격 수준에서 누락된 보류 주문을 자동으로 모니터링하고 보충하여 그리드 구조를 유지합니다.

참고: Fill The Gap Grid MT4는 시장 분석 없이 그리드 기반 주문 시스템을 자동화하는 특화된 거래 관리 도구입니다. 지속적인 주문 배치는 트렌드 또는 변동성이 큰 시장에서 상당한 리스크를 초래할 수 있으므로, 핍 거리, 수준 제한, 테이크 프로핏 설정을 신중하게 구성해야 합니다. 데모 환경에서의 철저한 테스트는 EA를 귀하의 리스크 허용 범위와 거래 목표에 맞추어 효과적으로 작동하며 과도한 드로다운 없이 운영되도록 보장하는 데 필수적입니다.

중요한 조언:

이것은 전문 거래 관리 유틸리티이며 예측 거래 시스템이 아닙니다. 그리드 전략의 효과는 안정적인 시장 조건과 정확한 구성에 달려 있으며, 강한 트렌드 중에는 리스크를 축적할 수 있습니다. 최적의 사용을 위해:

실계좌에 배포하기 전에 데모 계정에서 철저히 테스트하여 그리드의 동작을 이해하십시오.

시장 조건에 따라 핍 거리와 수준 제한을 정기적으로 검토하고 조정하십시오. 최신 권장 사항 및 설정 가이드라인은 위의 MQL5 블로그 링크를 확인하세요.

