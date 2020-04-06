Fill The Gap Grid

Fill The Gap Grid MT4 é um Consultor Especialista de utilidade para MetaTrader 4 que gerencia negociações utilizando uma estratégia de grade pura baseada em níveis de preço. Este EA automatiza a colocação e manutenção de uma grade de ordens de compra e venda, preenchendo lacunas com ordens pendentes à medida que as negociações atingem níveis de take-profit, garantindo uma gestão contínua das negociações nos níveis de preço configurados sem depender da lógica do mercado.

Você pode encontrar a Documentação Detalhada e o Guia de Entradas aqui: Documentação Detalhada

Visão Geral da Estratégia:
O EA emprega uma abordagem baseada em grade ao colocar seis ordens iniciais em níveis de preço predefinidos relativos ao preço de mercado atual:

  • Buy: Ao preço atual.
  • Sell: Ao preço atual.
  • BuyStop: Ao preço atual mais uma distância configurável em pips.
  • SellLimit: Ao preço atual mais uma distância configurável em pips.
  • BuyLimit: Ao preço atual menos uma distância configurável em pips.
  • SellStop: Ao preço atual menos uma distância configurável em pips.
    Quando uma ordem atinge seu take-profit, o EA a substitui por uma nova ordem pendente para manter a grade. Se um nível de preço é alcançado, o EA verifica ordens pendentes ausentes nos níveis superior e inferior, colocando-as para garantir uma cobertura contínua. Este processo se repete, mantendo a grade ativa em todos os níveis configurados.

Visão Geral das Funções:

  • Distância Configurável em Pips: Defina a distância em pips para ordens BuyStop, SellLimit, BuyLimit e SellStop para determinar o espaçamento da grade.
  • Limites de Nível Superior e Inferior: Especifique níveis de preço superior e inferior para ordens de compra e venda, restringindo os tipos de ordens pendentes (por ejemplo, apenas Buy ou Sell) além desses limites para controlar as fronteiras da grade.
  • Gestão de Take-Profit: Estabeleça níveis de take-profit para cada ordem, desencadeando a colocação de novas ordens pendentes quando os lucros são realizados.
  • Manutenção Contínua da Grade: Monitore e reabasteça automaticamente ordens pendentes ausentes nos níveis de preço superior e inferior para manter a estrutura da grade.

Nota: Fill The Gap Grid MT4 é uma ferramenta especializada de gerenciamento de negociações que automatiza um sistema de ordens baseado em grade, sem requerer análise de mercado para a colocação de negociações. Sua colocação contínua de ordens pode levar a uma exposição significativa em mercados com tendências ou voláteis, exigindo uma configuração cuidadosa das distâncias em pips, limites de nível e configurações de take-profit. Testes minuciosos em um ambiente de demonstração são essenciais para alinhar o EA com sua tolerância ao risco e objetivos de negociação, garantindo que ele opere eficazmente sem drawdowns excessivos.

Conselho importante:
Esta é uma utilidade profissional de gerenciamento de negociações, não um sistema de negociação preditivo. A eficácia da estratégia de grade depende de condições de mercado estáveis e configuração precisa, pois pode acumular riscos durante tendências fortes. Para uso ideal:

  • Teste minuciosamente em uma conta demo antes de implementar em uma conta real para entender o comportamento da grade.
  • Revise e ajuste regularmente as distancias em pips e limites de nível com base nas condições de mercado. Consulte o link do blog MQL5 acima para as últimas recomendações e guias de configuração.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Contate-me através da seção do meu perfil.


Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indicadores
Domine as tendências do mercado com o SuperTrend Alert MT5, um indicador poderoso projetado para fornecer sinais precisos de acompanhamento de tendências para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua robusta detecção de tendências, este indicador é uma ferramenta essencial para traders que buscam entradas e saídas confiáveis. Usuários relatam até 90
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Aprimore sua precisão no trading com o indicador Candlestick Pattern Alert MT5, uma ferramenta poderosa projetada para detectar rapidamente padrões de velas chave e entregar alertas em tempo real, capacitando traders a agir em configurações de alta probabilidade. Baseado nos princípios dos gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison nos anos 90, este indicador é favorito entre traders de forex, cripto e ações por sua capacidade de decifrar o sentimento do mercado através de padrõe
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitários
Otimize sua estratégia de grid trading com o Grid Trade Manager MT5, um EA utilitário gratuito versátil projetado para automatizar a colocação e gestão de ordens grid, inspirado na abordagem de grid trading testada pelo tempo popularizada nos 2000 por comunidades forex por sua capacidade de profiter de oscilações de mercado em condições ranging. Adotado por milhares de traders em plataformas como MQL5 e Forex Factory por seus controles de risco robustos e customização, esta ferramenta excels em
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitários
MT4 Local Trade Copier Pro é um Consultor Especialista para MetaTrader 4 projetado para copiar negociações de uma conta MT4 ou MT5 de origem para várias contas MT4 ou MT5 no mesmo computador. Esta ferramenta é ideal para replicar negociações em contas de clientes ou carteiras com parâmetros personalizáveis, incluindo tamanhos de lote, stop-loss/take-profit e opções de cópia reversa. Simplifica a gestão de negociações sem executá-las com base em lógica de mercado, oferecendo sincronização flexíve
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Aprimore sua estratégia de hedge com o Hedge Trade Manager MT5, um sofisticado Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar operações de hedge para contrarrestar movimentos adversos de preço, baseado em técnicas de hedge popularizadas na década de 2010 por corretoras de forex que permitiam posições opostas para garantir lucros ou limitar perdas durante tendências incertas. Muito valorizado no MQL5 e em fóruns de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex por suas configurações flexí
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading automatizada projetada para capturar oportunidades com base nas condições de reversão das Bandas de Bollinger. Executa operações de compra ao detectar uma reversão de alta perto da banda inferior (quando a vela anterior fecha abaixo da banda inferior e a vela atual fecha acima, passando de uma vela vermelha para uma verde) e operações de venda para uma reversão de baixa perto da banda superior (cenário oposto). Extensivamente testado, o
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicadores
Melhore o seu trading de ação de preço com o indicador Higher Highs and Lows MT4, uma ferramenta robusta que utiliza análise fractal para identificar pontos de swing chave e padrões que definem tendências como Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) para insights claros sobre a direção do mercado. Baseado em princípios fundamentais de ação de preço enraizados na Teoria de Dow do início do século XX e popularizados no trading moderno por especialistas como Al Brook
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading automatizada sofisticada projetada para MetaTrader 5, que utiliza cruzamentos de médias móveis para capturar reversões de tendência e pontos de entrada potenciais. Este consultor especialista oferece aos traders uma solução versátil com configurações personalizáveis, garantindo execução precisa das negociações e gerenciamento robusto de riscos. Extensivamente testado, proporciona métodos de entrada eficientes, regras de saída flexíveis e
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Aprimore sua precisão no trading com o indicador Candlestick Pattern Alert MT4, uma ferramenta poderosa projetada para detectar rapidamente padrões de velas chave e entregar alertas em tempo real, capacitando traders a agir em configurações de alta probabilidade. Baseado nos princípios dos gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison nos anos 90, este indicador é favorito entre traders de forex, cripto e ações por sua capacidade de decifrar o sentimento do mercado através de padrõe
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indicadores
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Eleve sua estratégia de trading com o   Brilliant Reversal Indicator MT5 , um indicador de ponta que utiliza regressão de kernel não paramétrica para fornecer análise de tendências suave e adaptativa. Inspirado no estimador Nadaraya-Watson, esta ferramenta aplica suavização de kernel gaussiano aos dados de preços, criando envelopes dinâmicos que se adaptam à volatilidade do mercado sem o atraso excessivo das médias móveis tradicionais. Amplamente aclamado em plataformas como TradingView e elogia
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Domine as tendências do mercado com o SuperTrend Alert MT4, um indicador poderoso projetado para fornecer sinais precisos de acompanhamento de tendências para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua robusta detecção de tendências, este indicador é uma ferramenta essencial para traders que buscam entradas e saídas confiáveis. Usuários relatam até 90
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitários
Otimize a gestão das suas operações com o Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, um robusto Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar ajustes de stop-loss em operações abertas manualmente ou por outros EAs, garantindo proteção de lucros e gestão de riscos. Elogiado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e destacado em discussões no Investopedia e fóruns da MQL5 por sua precisão na gestão de trailing stops e níveis de breakeven, este EA é um favorito entre
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitários
MT5 Local Trade Copier Pro é um Consultor Especialista para MetaTrader 5 projetado para copiar negociações de uma conta MT5 de origem para várias contas MT5 ou MT4 no mesmo computador. Esta ferramenta é ideal para replicar negociações em contas de clientes ou carteiras com parâmetros personalizáveis, incluindo tamanhos de lote, stop-loss/take-profit e opções de cópia reversa. Simplifica a gestão de negociações sem executá-las com base em lógica de mercado, oferecendo sincronização flexível para
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Otimize seu processo de fechamento de operações com o Close Manager MT5, um poderoso Assessor Especialista (EA) projetado para automatizar as saídas de operações abertas manualmente ou por outros EAs no MetaTrader 5, oferecendo aos traders controle preciso sobre as estratégias de saída. Amplamente elogiado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por seus critérios de fechamento versáteis e personalizáveis, este EA é um favorito entre scalpers, day traders e swing traders em mercados voláteis c
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Potencie suas capacidades de detecção de tendências com o Consecutive Candle Indicator MT5, uma ferramenta dinâmica projetada para identificar sequências de velas altistas ou baixistas, oferecendo alertas oportunos para confirmações de tendência e possíveis reversões nos mercados de forex, ações, criptomoedas e commodities. Aclamado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, além de elogiado em discussões no Investopedia e TradingView por sua capacidade de simplificar a aná
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Optimiza tu análisis de trading con el Day and Week Separator MT4, una herramienta intuitiva diseñada para trazar líneas separadoras diarias y semanales personalizables, perfecta para traders que enfrentan diferencias de zonas horarias con sus brokers. Muy apreciada en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su simplicidad y eficacia, este indicador aborda el desafío común de alinear los marcos temporales de los gráficos con horarios locales o específicos del mercado, co
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 é uma ferramenta de trading sofisticada para MetaTrader 4 projetada para automatizar entradas e saídas de negociações utilizando nove indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Média Móvel, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator e RVI. Oferecendo ampla personalização com múltiplas estratégias de entrada/saída e modos de combinação AND/OR/NA, este EA proporciona aos traders uma flexibilidade incomparável. Extensivamente testado, garante geração precis
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Fique à frente do impulso do mercado com o Pip Movement Alert MT4, um indicador versátil de múltiplas moedas projetado para rastrear e alertar traders sobre movimentos precisos em pips em vários símbolos, ideal para trading de forex, ações, criptomoedas e commodities. Elogiado em comunidades de trading como Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e destacado em discussões no Investopedia e TradingView por sua capacidade de detectar mudanças repentinas no mercado, este indicador é indispensável para tr
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitários
Aprimore a gestão de riscos de sua carteira com o Account Trailing Stop Manager MT5, um poderoso Assessor Especialista (EA) projetado para rastrear e seguir automaticamente o lucro total da sua conta ou de operações com um número mágico específico no MetaTrader 5, fechando todas as operações quando o lucro atual cai abaixo do último pico de lucro. Elogiado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por seu mecanismo dinâmico de bloqueio de lucros, este EA é um favorito entre scalpers, day traders
FREE
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicadores
Eleve a precisão do seu trading com o   Indicador GG TrendBar MT5 , uma ferramenta poderosa de múltiplos períodos de tempo que utiliza ADX e Parabolic SAR para fornecer sinais de tendência consolidados em até 9 períodos de tempo. Surgido de conceitos avançados de análise de tendências popularizados na década de 2010 em plataformas como Forex Factory e MQL5, este indicador ganhou favor por sua capacidade de filtrar ruído ao exigir alinhamento entre os períodos de tempo selecionados, superando fre
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitários
Ultimate Trade Panel MT4 é um poderoso Consultor Especialista para MetaTrader 4 projetado para otimizar as atividades de trading e aumentar a eficiência dos traders na plataforma MQL4. Esta ferramenta simplifica as tarefas diárias de trading com funcionalidades amigáveis, funcionando como um companheiro confiável para gerenciar negociações sem depender de lógica de trading específica. Desenvolvido para traders que buscam uma vantagem competitiva, oferece ferramentas de automação e gestão de risc
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitários
Simplifique sua negociação com o STM Trade Panel MT4, um Assessor Especialista (EA) fácil de usar projetado para agilizar a execução e gestão de operações no MetaTrader 4, oferecendo colocação de ordens com um clique e fechamento automático de operações com base em limites de lucro e perda personalizáveis. Muito valorizado no MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex por sua interface intuitiva e controle eficiente de operações, este EA é uma ferramenta essencial para scalpers, day traders e swing
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicadores
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilitários
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indicadores
Eleve suas decisões de trading com o   Angle of Moving Average MT4 , um indicador inovador que quantifica a inclinação das médias móveis para oferecer insights claros sobre a direção e o momento do mercado. Baseado no princípio de medir a inclinação angular das médias móveis ao longo de um número específico de barras, esta ferramenta tornou-se um pilar na análise técnica desde sua conceituação nas comunidades de trading por volta de 2010. Amplamente discutido em fóruns como Forex Factory e elog
