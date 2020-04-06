Fill The Gap Grid MT4 é um Consultor Especialista de utilidade para MetaTrader 4 que gerencia negociações utilizando uma estratégia de grade pura baseada em níveis de preço. Este EA automatiza a colocação e manutenção de uma grade de ordens de compra e venda, preenchendo lacunas com ordens pendentes à medida que as negociações atingem níveis de take-profit, garantindo uma gestão contínua das negociações nos níveis de preço configurados sem depender da lógica do mercado.

Você pode encontrar a Documentação Detalhada e o Guia de Entradas aqui: Documentação Detalhada

Visão Geral da Estratégia:

O EA emprega uma abordagem baseada em grade ao colocar seis ordens iniciais em níveis de preço predefinidos relativos ao preço de mercado atual:

Buy: Ao preço atual.

Sell: Ao preço atual.

BuyStop: Ao preço atual mais uma distância configurável em pips.

SellLimit: Ao preço atual mais uma distância configurável em pips.

BuyLimit: Ao preço atual menos uma distância configurável em pips.

SellStop: Ao preço atual menos uma distância configurável em pips.

Quando uma ordem atinge seu take-profit, o EA a substitui por uma nova ordem pendente para manter a grade. Se um nível de preço é alcançado, o EA verifica ordens pendentes ausentes nos níveis superior e inferior, colocando-as para garantir uma cobertura contínua. Este processo se repete, mantendo a grade ativa em todos os níveis configurados.

Visão Geral das Funções:

Distância Configurável em Pips: Defina a distância em pips para ordens BuyStop, SellLimit, BuyLimit e SellStop para determinar o espaçamento da grade.

Limites de Nível Superior e Inferior: Especifique níveis de preço superior e inferior para ordens de compra e venda, restringindo os tipos de ordens pendentes (por ejemplo, apenas Buy ou Sell) além desses limites para controlar as fronteiras da grade.

Gestão de Take-Profit: Estabeleça níveis de take-profit para cada ordem, desencadeando a colocação de novas ordens pendentes quando os lucros são realizados.

Manutenção Contínua da Grade: Monitore e reabasteça automaticamente ordens pendentes ausentes nos níveis de preço superior e inferior para manter a estrutura da grade.

Nota: Fill The Gap Grid MT4 é uma ferramenta especializada de gerenciamento de negociações que automatiza um sistema de ordens baseado em grade, sem requerer análise de mercado para a colocação de negociações. Sua colocação contínua de ordens pode levar a uma exposição significativa em mercados com tendências ou voláteis, exigindo uma configuração cuidadosa das distâncias em pips, limites de nível e configurações de take-profit. Testes minuciosos em um ambiente de demonstração são essenciais para alinhar o EA com sua tolerância ao risco e objetivos de negociação, garantindo que ele opere eficazmente sem drawdowns excessivos.

Conselho importante:

Esta é uma utilidade profissional de gerenciamento de negociações, não um sistema de negociação preditivo. A eficácia da estratégia de grade depende de condições de mercado estáveis e configuração precisa, pois pode acumular riscos durante tendências fortes. Para uso ideal:

Teste minuciosamente em uma conta demo antes de implementar em uma conta real para entender o comportamento da grade.

Revise e ajuste regularmente as distancias em pips e limites de nível com base nas condições de mercado. Consulte o link do blog MQL5 acima para as últimas recomendações e guias de configuração.

