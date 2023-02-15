Fill The Gap Grid MT4 ist ein MetaTrader 4 Utility Expert Advisor, der Trades mithilfe einer reinen Grid-Strategie basierend auf Preisniveaus verwaltet. Dieser EA automatisiert das Platzieren und Aufrechterhalten eines Gitters aus Kauf- und Verkaufsaufträgen, indem er Lücken mit ausstehenden Aufträgen füllt, sobald Trades ihre Take-Profit-Niveaus erreichen, und sorgt so für ein kontinuierliches Trade-Management über konfigurierte Preisniveaus hinweg, ohne auf Marktlogik angewiesen zu sein.

Die detaillierte Dokumentation und Anleitung zu den Eingaben finden Sie hier: Detaillierte Dokumentation

Strategieübersicht:

Der EA verwendet einen gitterbasierten Ansatz, indem er sechs anfängliche Aufträge auf vordefinierten Preisniveaus relativ zum aktuellen Marktpreis platziert:

Buy: Zum aktuellen Preis.

Sell: Zum aktuellen Preis.

BuyStop: Zum aktuellen Preis plus einer konfigurierbaren Pip-Distanz.

SellLimit: Zum aktuellen Preis plus einer konfigurierbaren Pip-Distanz.

BuyLimit: Zum aktuellen Preis minus einer konfigurierbaren Pip-Distanz.

SellStop: Zum aktuellen Preis minus einer konfigurierbaren Pip-Distanz.

Wenn ein Auftrag seinen Take-Profit erreicht, ersetzt der EA ihn durch einen neuen ausstehenden Auftrag, um das Gitter aufrechtzuerhalten. Wird ein Preisniveau erreicht, überprüft der EA fehlende ausstehende Aufträge auf den oberen und unteren Ebenen und platziert diese, um eine kontinuierliche Abdeckung zu gewährleisten. Dieser Prozess wiederholt sich und hält das Gitter über alle konfigurierten Ebenen hinweg aktiv.

Funktionsübersicht:

Konfigurierbare Pip-Distanz: Legen Sie die Pip-Distanz für BuyStop-, SellLimit-, BuyLimit- und SellStop-Aufträge fest, um den Abstand des Gitters zu definieren.

Obere und untere Level-Grenzen: Geben Sie obere und untere Preisniveaus für Kauf- und Verkaufsaufträge an, um die Arten ausstehender Aufträge (z. B. nur Buy oder Sell) jenseits dieser Schwellen zu beschränken und die Gittergrenzen zu kontrollieren.

Take-Profit-Management: Definieren Sie Take-Profit-Niveaus für jeden Auftrag, die das Platzieren neuer ausstehender Aufträge auslösen, wenn Gewinne realisiert werden.

Kontinuierliche Gitterwartung: Überwachen und ergänzen Sie automatisch fehlende ausstehende Aufträge auf oberen und unteren Preisniveaus, um die Gitterstruktur aufrechtzuerhalten.

Hinweis: Fill The Gap Grid MT4 ist ein spezialisiertes Trade-Management-Tool, das ein gitterbasiertes Auftragssystem automatisiert, ohne Marktanalysen für die Platzierung von Trades zu benötigen. Die kontinuierliche Auftragsplatzierung kann in trendenden oder volatilen Märkten zu erheblichen Risiken führen, was eine sorgfältige Konfiguration von Pip-Distanzen, Level-Grenzen und Take-Profit-Einstellungen erfordert. Gründliches Testen in einer Demo-Umgebung ist unerlässlich, um den EA an Ihre Risikotoleranz und Handelsziele anzupassen und sicherzustellen, dass er effektiv ohne übermäßige Drawdowns arbeitet.

Wichtiger Rat:

Dies ist ein professionelles Trade-Management-Utility, kein prädiktives Handelssystem. Die Wirksamkeit der Grid-Strategie hängt von stabilen Marktbedingungen und präziser Konfiguration ab, da sie bei starken Trends Risiken ansammeln kann. Für eine optimale Nutzung:

Testen Sie gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Live-Konto einsetzen, um das Verhalten des Gitters zu verstehen.

Überprüfen und passen Sie regelmäßig Pip-Distanzen und Level-Grenzen an die Marktbedingungen an. Überprüfen Sie den oben genannten MQL5-Blog-Link für die neuesten Empfehlungen und Einrichtungsrichtlinien.

