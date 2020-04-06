Fill The Gap Grid

Fill The Gap Grid MT4 — это утилита для MetaTrader 4, которая управляет сделками с использованием чистой сеточной стратегии, основанной на ценовых уровнях. Этот советник автоматизирует размещение и поддержание сетки из ордеров на покупку и продажу, заполняя пробелы отложенными ордерами по мере достижения уровня тейк-профита, обеспечивая непрерывное управление сделками на заданных ценовых уровнях без использования рыночной логики.

Подробную документацию и руководство по настройкам можно найти здесь: Подробная документация

Обзор стратегии:
Советник применяет сеточный подход, размещая шесть начальных ордеров на заданных ценовых уровнях относительно текущей рыночной цены:

  • Buy: По текущей цене.
  • Sell: По текущей цене.
  • BuyStop: На текущей цене плюс настраиваемое расстояние в пунктах.
  • SellLimit: На текущей цене плюс настраиваемое расстояние в пунктах.
  • BuyLimit: На текущей цене минус настраиваемое расстояние в пунктах.
  • SellStop: На текущей цене минус настраиваемое расстояние в пунктах.
    Когда ордер достигает тейк-профита, советник заменяет его новым отложенным ордером для поддержания сетки. При достижении ценового уровня советник проверяет наличие отсутствующих отложенных ордеров на верхних и нижних уровнях, размещая их для обеспечения непрерывного покрытия. Этот процесс повторяется, поддерживая активность сетки на всех настроенных уровнях.

Обзор функций:

  • Настраиваемое расстояние в пунктах: Установите расстояние в пунктах для ордеров BuyStop, SellLimit, BuyLimit и SellStop, чтобы определить шаг сетки.
  • Верхние и нижние пределы уровней: Укажите верхние и нижние ценовые уровни для ордеров на покупку и продажу, ограничивая типы отложенных ордеров (например, только Buy или Sell) за пределами этих порогов для контроля границ сетки.
  • Управление тейк-профитом: Определите уровни тейк-профита для каждого ордера, запуская размещение новых отложенных ордеров при реализации прибыли.
  • Непрерывное поддержание сетки: Автоматически отслеживайте и восполняйте отсутствующие отложенные ордера на верхних и нижних ценовых уровнях для сохранения структуры сетки.

Примечание: Fill The Gap Grid MT4 — это специализированный инструмент управления сделками, автоматизирующий сеточную систему ордеров, не требующую анализа рынка для размещения сделок. Его непрерывное размещение ордеров может привести к значительным рискам на трендовых или волатильных рынках, что требует тщательной настройки расстояний в пунктах, ограничений уровней и параметров тейк-профита. Тщательное тестирование в демо-среде необходимо для согласования советника с вашей толерантностью к риску и торговыми целями, чтобы обеспечить эффективную работу без чрезмерных просадок.

Важный совет:
Это профессиональная утилита для управления сделками, а не система прогнозирования. Эффективность сеточной стратегии зависит от стабильных рыночных условий и точной настройки, так как она может накапливать риски во время сильных трендов. Для оптимального использования:

  • Тщательно протестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете, чтобы понять поведение сетки.
  • Регулярно пересматривайте и корректируйте расстояния в пунктах и ограничения уровней в зависимости от рыночных условий. Проверяйте ссылку на блог MQL5 выше для получения последних рекомендаций и руководств по настройке.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.


