Daily Levels Indicator

Daily Support and Resistance Levels 는 클래식 피벗 포인트 방식으로 일중 거래 핵심 가격 레벨을 자동 계산/표시하는 전문 지표입니다.

주요 기능:

피벗 포인트(PP) 자동 계산

3개의 저항 레벨(R1, R2, R3)

3개의 지지 레벨(S1, S2, S3)

전일 고가/저가 표시

실시간 정보 패널

상승/하락 바이어스 표시

최근 레벨까지 거리 표시

색상/표시 완전 사용자 설정

매일 자동 업데이트

모든 타임프레임 지원

계산 방식: 전일 고가/저가/종가 기반 클래식 피벗 포인트.

트레이딩 활용:

지지/저항 반등 매매

돌파 전략

레인지 거래

방향성 판단

목표가 설정

사용 방법:

차트에 인디케이터 적용

레벨 자동 생성

가격 > PP = 상승 바이어스

가격 < PP = 하락 바이어스

S1-S3 = 지지 구간

R1-R3 = 저항 구간

설정 옵션:

피벗/지지/저항 색상

라인 굵기/스타일

가격 라벨 표시/숨기기

정보 패널 ON/OFF

패널 위치/폰트 크기

전일 고가/저가 표시 ON/OFF

장점:

깔끔한 전문 UI

노 리페인트

가벼움 / 빠름

모든 브로커에서 작동

스캘핑 및 데이 트레이딩에 적합

무료로 MQL5 실력 증명

도움되셨다면 리뷰 부탁드립니다.