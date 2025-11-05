Daily Levels Indicator
- Göstergeler
- Aissam Atti
- Sürüm: 1.0
Daily Support and Resistance Levels 는 클래식 피벗 포인트 방식으로 일중 거래 핵심 가격 레벨을 자동 계산/표시하는 전문 지표입니다.
주요 기능:
-
피벗 포인트(PP) 자동 계산
-
3개의 저항 레벨(R1, R2, R3)
-
3개의 지지 레벨(S1, S2, S3)
-
전일 고가/저가 표시
-
실시간 정보 패널
-
상승/하락 바이어스 표시
-
최근 레벨까지 거리 표시
-
색상/표시 완전 사용자 설정
-
매일 자동 업데이트
-
모든 타임프레임 지원
계산 방식: 전일 고가/저가/종가 기반 클래식 피벗 포인트.
트레이딩 활용:
-
지지/저항 반등 매매
-
돌파 전략
-
레인지 거래
-
방향성 판단
-
목표가 설정
사용 방법:
-
차트에 인디케이터 적용
-
레벨 자동 생성
-
가격 > PP = 상승 바이어스
-
가격 < PP = 하락 바이어스
-
S1-S3 = 지지 구간
-
R1-R3 = 저항 구간
설정 옵션:
-
피벗/지지/저항 색상
-
라인 굵기/스타일
-
가격 라벨 표시/숨기기
-
정보 패널 ON/OFF
-
패널 위치/폰트 크기
-
전일 고가/저가 표시 ON/OFF
장점:
-
깔끔한 전문 UI
-
노 리페인트
-
가벼움 / 빠름
-
모든 브로커에서 작동
-
스캘핑 및 데이 트레이딩에 적합
-
무료로 MQL5 실력 증명
도움되셨다면 리뷰 부탁드립니다.