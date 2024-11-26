Haven FVG Indicator

Gösterge Haven FVG , piyasaları analiz etmek için bir araçtır ve grafikte verimsizlik alanlarını (Fair Value Gaps, FVG) tanımlamanıza olanak tanır, böylece tüccarlara fiyat analizi ve ticari kararlar almak için anahtar seviyeler sağlar.

Ana Özellikler:

Bireysel renk ayarları: Alış FVG rengi (Bullish FVG Color).

(Bullish FVG Color). Satış FVG rengi (Bearish FVG Color). Esnek FVG görselleştirme: FVG aramak için maksimum mum sayısı.

FVG bölgelerinin belirli bir bar sayısı kadar ek uzatılması.

FVG için dolguyu etkinleştirme olanağı. Orta çizgi (Middle Line): Renk ve çizgi stili seçimi (örneğin, kesikli çizgi).

Daha fazla hassasiyet için çizgi kalınlığını ayarlama. Genel ayarlar: FVG'yi mevcut bara kadar uzatma.

Dolgulu tarihsel FVG'leri hariç tutarak güncel verilere odaklanma.

Grafikteki verimsizlik alanlarını analiz etmek ve bilinçli ticari kararlar almak için basit ve etkili bir yöntem.