Weis Waves Volumes

Weis Waves, David Weis tarafından geliştirilen ve Richard Wyckoff’un prensiplerinden esinlenen bir teknik göstergedir.

Geleneksel hacim göstergesinin bar bar gösterilmesinden farklı olarak, Weis Waves hacmi yükseliş veya düşüş “dalgaları” halinde biriktirir ve fiyat yönü değiştiğinde sayımı sıfırlar.

Bu yöntem, traderların piyasa hareketlerinin gerçek gücünü net bir şekilde görmesini sağlar, çünkü her dalga bir dizi mum çubuğunu destekleyen hacim yoğunluğunu yansıtır.

📌 Temel özellikler:

Hacmi alım ve satım dalgaları olarak gruplar.

Baskın yönü (alış veya satış) vurgular.

Trend devamı veya muhtemel dönüşleri belirlemeye yardımcı olur.

Wyckoff metodolojisine dayanır ve hacim/akış analizinde yaygın olarak kullanılır.

Weis Waves, fiyat ve hacim arasındaki dengeyi değerlendirmek için profesyonel traderlar tarafından yaygın olarak kullanılır ve piyasa dinamiklerine daha ayrıntılı bir bakış sunar.