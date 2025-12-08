Screener MT5

Taramadaki varlığa tek tıklama ile aynı grafik penceresinde anında açılır. Yeni pencereler açarak zaman kaybetmeye, Market Watch içinde gezinmeye gerek yok — tek tıklama ve işlem yapmak istediğiniz varlıktasınız. Scalping, tape reading ve hız gerektiren herkes için idealdir.

%100 özelleştirilebilir yüzen panel, grafiğin herhangi bir köşesine sürüklenebilir ve “Screener” düğmesine tek bir tıklama ile gizlenebilir.

Mevcut ana filtreler ve sıralama seçenekleri:

Daily % (High → Low) - günün en çok yükselenleri

Daily % (Low → High) - günün en çok düşenleri

Spread (Low → High) - daha düşük spread’e sahip varlıkları önceliklendirir

Relative Volume - ortalamanın oldukça üzerinde işlem görenleri vurgular (güçlü hareket)

Moving Average (above/below) - sadece yükseliş veya düşüş trendindeki varlıkları filtreler

Gösterilecek varlık sayısı sınırı (ör: top 10, top 20…)

Her şey gerçek zamanlı olarak doğrudan grafik üzerinde güncellenir, başka pencere açmaya gerek yoktur.

Hisse senedi, mini endeks, mini dolar, kripto, forex veya brokerınızda mevcut herhangi bir varlığı işlem yapanlar için mükemmeldir.

Not: Sembolleri görmek ve filtrelemek için önce MT5 Market Watch penceresinde etkinleştirmeniz gerekir (Market Watch’ta sağ tık → Show All veya istenen sembolleri manuel olarak ekleme).