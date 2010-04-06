MFI with Alerts mq
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 2.1
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Uyarılı MFI" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Para Akış Endeksi (MFI), aşırı satım ve aşırı alım bölgelerini belirlemek için fiyat ve hacim verilerini kullanan teknik bir osilatördür.
- Hem PC hem de Mobil cihazlarda yerleşik Uyarılar: Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine giriş ve Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden çıkış.
- Uyarıların etkinleştirilmesi için ayarlanabilir tetik seviyeleri.
- MFI osilatörü, yükseliş ve düşüş fiyat momentumu hakkında bilgi sağlar.
- MFI 80'in üzerindeyken Aşırı Alış bölgesinden Satış, 20'nin altındayken Aşırı Satış bölgesinden Alış girişleri almak harikadır.
- MFI, sapma tespiti için çok kullanışlıdır ve Fiyat Hareketi ile birlikte kullanmak da harikadır.
- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
