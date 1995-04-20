MFI with Alerts mq

Crypto_Forex Индикатор "MFI с оповещениями" для MT4, без перерисовки.





- Индекс денежного потока (MFI) — это технический осциллятор, который использует данные о цене и объёме для определения зон перепроданности и перекупленности.

- Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств: о входе в зоны перепроданности/перекупленности и о выходе из них.

- С настраиваемыми уровнями срабатывания оповещений.

- Осциллятор MFI предоставляет информацию о бычьем и медвежьем ценовом импульсе.

- Он отлично подходит для открытия позиций на продажу в зоне перекупленности, когда MFI выше 80, и для покупки в зоне перепроданности, когда MFI ниже 20.

- MFI очень полезен для обнаружения дивергенций и отлично сочетается с Price Action.

- Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.