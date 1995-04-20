MFI with Alerts mq

Indicador Crypto_Forex "MFI con Alertas" para MT4, sin repintado.





- El Índice de Flujo de Dinero (MFI) es un oscilador técnico que utiliza datos de precio y volumen para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra.

- Alertas integradas para PC y móvil: entrada y salida de zonas de sobreventa/sobrecompra.

- Niveles de activación de alertas ajustables.

- El oscilador MFI proporciona información sobre el impulso alcista y bajista del precio.

- Ideal para entradas de venta desde sobrecompra cuando el MFI es superior a 80 y entradas de compra desde sobreventa cuando es inferior a 20.

- El MFI es muy útil para detectar divergencias y también es ideal para combinarlo con la acción del precio.

- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.