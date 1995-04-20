MFI with Alerts mq

Crypto_Forex-Indikator „MFI mit Alarmen“ für MT4, ohne Repainting.





– Der Money Flow Index (MFI) ist ein technischer Oszillator, der Preis- und Volumendaten zur Identifizierung überverkaufter und überkaufter Zonen nutzt.

– Integrierte Alarme für PC und Mobilgeräte für den Eintritt in überverkaufte/überkaufte Zonen und den Austritt aus überverkauften/überkauften Zonen.

– Mit einstellbaren Trigger-Levels für die Aktivierung von Alarmen.

– Der MFI-Oszillator liefert Informationen zu bullischen und bärischen Kursbewegungen.

– Er eignet sich hervorragend für Verkaufspositionen aus überkauften Zonen, wenn der MFI über 80 liegt, und Kaufpositionen aus überverkauften Zonen, wenn er unter 20 liegt.

– Der MFI eignet sich hervorragend zur Divergenzerkennung und lässt sich auch hervorragend mit Price Action kombinieren.

– Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.