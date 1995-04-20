MFI with Alerts mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.1
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "MFI com Alertas" para MT4, sem repintura.
- O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) é um oscilador técnico que utiliza dados de preço e volume para identificar zonas de sobrevenda e sobrecompra.
- Alertas integrados para PC e dispositivos móveis: Entrada em zonas de sobrevenda/sobrecompra e Saída de zonas de sobrevenda/sobrecompra.
- Com níveis de disparo ajustáveis para ativação de Alertas.
- O oscilador MFI fornece informações sobre o momentum de alta e baixa dos preços.
- É ótimo para entradas de Venda em Sobrecompra quando o MFI está acima de 80 e entradas de Compra em Sobrevenda quando está abaixo de 20.
- O MFI é muito útil para detecção de divergências e também é ótimo para combinar com a Ação do Preço.
- O indicador pode ser usado em qualquer período.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.