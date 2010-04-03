Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
- Göstergeler
- Tahir Mehmood
- Sürüm: 3.92
- Etkinleştirmeler: 7
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Sürüm 3.92 – Gelişmiş Pariteler)
Profesyonel Çoklu Zaman Dilimli İşlem Göstergesi – Gelişmiş Sinyal Tespiti ile
Genel Bakış
Parabolic SAR V3 + ADX, trendi takip eden Parabolic Stop and Reverse (PSAR) göstergesini, trend gücünü ölçen Average Directional Index (ADX) ile birleştiren gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Bu geliştirilmiş sürüm; pariteye özel optimizasyon, çok dilli uyarı sistemi ve profesyonel yatırımcılar için kapsamlı bir çoklu zaman dilimli gösterge paneli sunmaktadır.
Temel Özellikler
Ana Fonksiyonlar
- Parabolic SAR Entegrasyonu: Adım ve maksimum parametreleri özelleştirilebilir, hassas trend dönüş tespiti.
- ADX Filtre Sistemi: Zayıf sinyalleri eleyerek yalnızca güçlü trendlerde işlem yapılmasını sağlar.
- Yönlü Hareket Kesişim Tespiti: +DI/-DI kesişimleri ile ek onay sinyalleri.
- ADX Bulut Görselleştirmesi: Dinamik yükseklik ayarı ile trend gücünün görsel gösterimi.
Pariteye Özel Optimizasyon
Başlıca işlem enstrümanları için önceden yapılandırılmış konservatif ayarlar:
- XAUUSD (Altın): Değerli metal volatilitesine göre optimize edilmiştir.
- EURUSD: Majör döviz çifti özelliklerine göre kalibre edilmiştir.
- USDJPY: Yen pariteleri için ayarlanmıştır.
- XAGUSD (Gümüş): Gümüş piyasası davranışına göre ince ayar yapılmıştır.
- BTCUSD: Kripto para volatilite yapısına göre konfigüre edilmiştir.
Gelişmiş Uyarı Sistemi
- Çoklu Dil Desteği: 10 farklı dilde uyarılar.
- Mobil Bildirimler: Mobil cihazlara anlık push bildirimleri.
- Sesli Uyarılar: Özelleştirilebilir sesli bildirimler.
- Mum Kapanışı Onayı: Sadece tamamlanan mumlarda uyarı verme seçeneği.
Profesyonel Gösterge Paneli
- Çoklu Zaman Dilimli Analiz: 7 zaman dilimini (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) aynı anda takip.
- Renk Kodlu Durum: Sinyal gücünde anlık görsel geri bildirim.
- ADX Ölçer: Üç kademeli renk kodlaması ile gerçek zamanlı trend gücü göstergesi.
- Sinyal Kutusu Görünümü: Yön oklarıyla net alış/satış sinyal tespiti.
Görsel Geliştirmeler
- Sinyal Kutuları: Giriş noktalarını işaretleyen özelleştirilebilir dikdörtgenler.
- Trend Çizgileri: Sinyal noktalarını birbirine bağlayan dinamik trend görselleştirmeleri.
- ADX Değer Görünümü: Sinyallerin yanında gerçek zamanlı ADX değerleri.
- Saydamlık Kontrolleri: Tüm görsel öğeler için ayarlanabilir opaklık.
Teknik Özellikler
Sinyal Üretimi
- Alış Sinyali: PSAR fiyatın altına geçtiğinde + ADX eşik üzerinde + isteğe bağlı DI onayı.
- Satış Sinyali: PSAR fiyatın üzerine geçtiğinde + ADX eşik üzerinde + isteğe bağlı DI onayı.
- Zayıf Sinyal Filtresi: ADX minimum eşik altına düştüğünde sinyaller otomatik olarak reddedilir.
Özelleştirme Seçenekleri
- Görsel Kontroller: Renk ve saydamlık ayarlarının tam kontrolü.
- Kutu Boyutları: Sinyal kutularının uzunluk ve yükseklik parametreleri ayarlanabilir.
- ADX Eşik Değerleri: Minimum ADX seviyeleri kullanıcı tarafından ayarlanabilir.
- Bulut Ayarları: Yüksekliği ve renkleri özelleştirilebilir dinamik ADX bulutu.
Performans Özellikleri
- Optimize Edilmiş Hesaplamalar: Sorunsuz çalışma için verimli buffer yönetimi.
- Bellek Yönetimi: Gösterge kaldırıldığında görsel nesnelerin doğru temizlenmesi.
- Çoklu Veri Desteği: Aynı anda çoklu zaman dilimi verilerini işleme yeteneği.
Kullanım Alanları
Profesyonel İşlem
- Swing Trading: Orta vadeli trend tespiti ve giriş zamanlaması.
- Scalping: ADX gücüyle onaylanan kısa vadeli sinyal üretimi.
- Portföy Yönetimi: Pariteye özel modlarla çoklu varlık takibi.
Risk Yönetimi
- Sinyal Filtreleme: ADX eşiği, yatay ve trende uygun olmayan piyasalarda işlem yapılmasını engeller.
- Trend Onayı: Birden fazla göstergenin birleşimi ile sahte sinyallerin azaltılması.
- Görsel Netlik: Açık ve net sinyal gösterimi, yorumlama hatalarını en aza indirir.
Bu profesyonel sınıf gösterge; kanıtlanmış teknik analiz yöntemlerini modern kullanıcı arayüzü tasarımı ile birleştirerek, tüm piyasa koşulları ve işlem tarzları için güvenilir trend analizi ve sinyal üretimi sağlar.
Zaman Ufuklarına Göre PSAR+ADX İşlem Stili Rehberi
SCALPING (M1-M5, Tutma Süresi: Dakikalar)
Agresif Stil – ÖNERİLİR
Kurulum:
- Zaman dilimleri: M1, M5
- Saf PSAR sinyalleri (ADX filtresi yok)
- PSAR yön değişiminde hızlı girişler
- Sıkı stoplar: 10–20 pip
Neden Agresif Daha İyi Çalışır:
- Hızlı momentum değişimlerini yakalar
- ADX onayından kaynaklı gecikme yok
- Scalping için gerekli yüksek sinyal frekansı
- Hızlı yürütme scalping’e uygundur
Temkinli Stil – ÖNERİLMEZ
- ADX onayı gecikme yaratır
- Hızlı scalping fırsatlarını kaçırır
- Gerekli frekansta çok az sinyal üretir
- Daha uzun vadeler için uygundur
GÜNLÜK İŞLEM (M15-H1, Tutma Süresi: Saatler)
Agresif Stil – UYGUN
Kurulum:
- Zaman dilimleri: M15, M30
- Tüm PSAR yön değişimleri
- Stop loss: 20–50 pip
- Hedef: 30–80 pip hareket
Avantajları:
- Daha fazla işlem fırsatı
- Gün içi momentum yakalama
- Aktif seanslarda iyi performans
- Hızlı kar alımı
Temkinli Stil – AYNI ŞEKİLDE UYGUN
Kurulum:
- Zaman dilimleri: M30, H1
- ADX >25 onayı gerekli
- Stop loss: 40–80 pip
- Hedef: 80–150 pip hareket
Avantajları:
- Daha yüksek olasılıklı kurulumlar
- Konsolidasyon sırasında daha az sahte sinyal
- Daha iyi risk-getiri oranları
- Yarı zamanlı traderlar için uygun
SWING TRADING (H1-D1, Tutma Süresi: Günler/Haftalar)
Temkinli Stil – ŞİDDETLE ÖNERİLİR
Kurulum:
- Zaman dilimleri: H1, H4, D1
- ADX >25 + çoklu zaman uyumu
- Stop loss: 100–300 pip
- Hedef: 200–800 pip hareket
Neden Temkinli Üstündür:
- Piyasa gürültüsünü filtreler
- Büyük trend hareketlerini yakalar
- Trend takip yaklaşımına uygundur
- Daha az bakım gerektirir
Agresif Stil – DAHA AZ UYGUN
- Çok fazla sinyal üretir
- Aşırı işlem riskini artırır
- Gürültü trend sinyallerini bastırır
- Kısa vadeler için daha uygundur
Hızlı Seçim Rehberi
SCALPING: Sadece Agresif (M1-M5)
GÜNLÜK: Her iki stil de çalışır (Agresif: M15-M30, Temkinli: M30-H1)
SWING: Tercihen Temkinli (H1-D1)
Tarza Göre Risk Yönetimi
Agresif (tüm vadeler):
- İşlem başına %0,5–1 risk
- Günlük limit: %3
- Art arda 3 kayıptan sonra dur
Temkinli (tüm vadeler):
- İşlem başına %1–2 risk
- Günlük limit: %4
- Nicelik yerine niteliğe odaklan