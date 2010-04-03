Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5

Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 (Sürüm 3.92 – Gelişmiş Pariteler)

Profesyonel Çoklu Zaman Dilimli İşlem Göstergesi – Gelişmiş Sinyal Tespiti ile

Genel Bakış
Parabolic SAR V3 + ADX, trendi takip eden Parabolic Stop and Reverse (PSAR) göstergesini, trend gücünü ölçen Average Directional Index (ADX) ile birleştiren gelişmiş bir teknik analiz göstergesidir. Bu geliştirilmiş sürüm; pariteye özel optimizasyon, çok dilli uyarı sistemi ve profesyonel yatırımcılar için kapsamlı bir çoklu zaman dilimli gösterge paneli sunmaktadır.

Temel Özellikler

Ana Fonksiyonlar
- Parabolic SAR Entegrasyonu: Adım ve maksimum parametreleri özelleştirilebilir, hassas trend dönüş tespiti.
- ADX Filtre Sistemi: Zayıf sinyalleri eleyerek yalnızca güçlü trendlerde işlem yapılmasını sağlar.
- Yönlü Hareket Kesişim Tespiti: +DI/-DI kesişimleri ile ek onay sinyalleri.
- ADX Bulut Görselleştirmesi: Dinamik yükseklik ayarı ile trend gücünün görsel gösterimi.

Pariteye Özel Optimizasyon
Başlıca işlem enstrümanları için önceden yapılandırılmış konservatif ayarlar:
- XAUUSD (Altın): Değerli metal volatilitesine göre optimize edilmiştir.
- EURUSD: Majör döviz çifti özelliklerine göre kalibre edilmiştir.
- USDJPY: Yen pariteleri için ayarlanmıştır.
- XAGUSD (Gümüş): Gümüş piyasası davranışına göre ince ayar yapılmıştır.
- BTCUSD: Kripto para volatilite yapısına göre konfigüre edilmiştir.

Gelişmiş Uyarı Sistemi
- Çoklu Dil Desteği: 10 farklı dilde uyarılar.
- Mobil Bildirimler: Mobil cihazlara anlık push bildirimleri.
- Sesli Uyarılar: Özelleştirilebilir sesli bildirimler.
- Mum Kapanışı Onayı: Sadece tamamlanan mumlarda uyarı verme seçeneği.

Profesyonel Gösterge Paneli
- Çoklu Zaman Dilimli Analiz: 7 zaman dilimini (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) aynı anda takip.
- Renk Kodlu Durum: Sinyal gücünde anlık görsel geri bildirim.
- ADX Ölçer: Üç kademeli renk kodlaması ile gerçek zamanlı trend gücü göstergesi.
- Sinyal Kutusu Görünümü: Yön oklarıyla net alış/satış sinyal tespiti.

Görsel Geliştirmeler
- Sinyal Kutuları: Giriş noktalarını işaretleyen özelleştirilebilir dikdörtgenler.
- Trend Çizgileri: Sinyal noktalarını birbirine bağlayan dinamik trend görselleştirmeleri.
- ADX Değer Görünümü: Sinyallerin yanında gerçek zamanlı ADX değerleri.
- Saydamlık Kontrolleri: Tüm görsel öğeler için ayarlanabilir opaklık.

Teknik Özellikler

Sinyal Üretimi
- Alış Sinyali: PSAR fiyatın altına geçtiğinde + ADX eşik üzerinde + isteğe bağlı DI onayı.
- Satış Sinyali: PSAR fiyatın üzerine geçtiğinde + ADX eşik üzerinde + isteğe bağlı DI onayı.
- Zayıf Sinyal Filtresi: ADX minimum eşik altına düştüğünde sinyaller otomatik olarak reddedilir.

Özelleştirme Seçenekleri
- Görsel Kontroller: Renk ve saydamlık ayarlarının tam kontrolü.
- Kutu Boyutları: Sinyal kutularının uzunluk ve yükseklik parametreleri ayarlanabilir.
- ADX Eşik Değerleri: Minimum ADX seviyeleri kullanıcı tarafından ayarlanabilir.
- Bulut Ayarları: Yüksekliği ve renkleri özelleştirilebilir dinamik ADX bulutu.

Performans Özellikleri
- Optimize Edilmiş Hesaplamalar: Sorunsuz çalışma için verimli buffer yönetimi.
- Bellek Yönetimi: Gösterge kaldırıldığında görsel nesnelerin doğru temizlenmesi.
- Çoklu Veri Desteği: Aynı anda çoklu zaman dilimi verilerini işleme yeteneği.

Kullanım Alanları

Profesyonel İşlem
- Swing Trading: Orta vadeli trend tespiti ve giriş zamanlaması.
- Scalping: ADX gücüyle onaylanan kısa vadeli sinyal üretimi.
- Portföy Yönetimi: Pariteye özel modlarla çoklu varlık takibi.

Risk Yönetimi
- Sinyal Filtreleme: ADX eşiği, yatay ve trende uygun olmayan piyasalarda işlem yapılmasını engeller.
- Trend Onayı: Birden fazla göstergenin birleşimi ile sahte sinyallerin azaltılması.
- Görsel Netlik: Açık ve net sinyal gösterimi, yorumlama hatalarını en aza indirir.

Bu profesyonel sınıf gösterge; kanıtlanmış teknik analiz yöntemlerini modern kullanıcı arayüzü tasarımı ile birleştirerek, tüm piyasa koşulları ve işlem tarzları için güvenilir trend analizi ve sinyal üretimi sağlar.
Zaman Ufuklarına Göre PSAR+ADX İşlem Stili Rehberi

SCALPING (M1-M5, Tutma Süresi: Dakikalar)

Agresif Stil – ÖNERİLİR
Kurulum:
- Zaman dilimleri: M1, M5
- Saf PSAR sinyalleri (ADX filtresi yok)
- PSAR yön değişiminde hızlı girişler
- Sıkı stoplar: 10–20 pip
Neden Agresif Daha İyi Çalışır:
- Hızlı momentum değişimlerini yakalar
- ADX onayından kaynaklı gecikme yok
- Scalping için gerekli yüksek sinyal frekansı
- Hızlı yürütme scalping’e uygundur

Temkinli Stil – ÖNERİLMEZ
- ADX onayı gecikme yaratır
- Hızlı scalping fırsatlarını kaçırır
- Gerekli frekansta çok az sinyal üretir
- Daha uzun vadeler için uygundur

GÜNLÜK İŞLEM (M15-H1, Tutma Süresi: Saatler)

Agresif Stil – UYGUN
Kurulum:
- Zaman dilimleri: M15, M30
- Tüm PSAR yön değişimleri
- Stop loss: 20–50 pip
- Hedef: 30–80 pip hareket
Avantajları:
- Daha fazla işlem fırsatı
- Gün içi momentum yakalama
- Aktif seanslarda iyi performans
- Hızlı kar alımı

Temkinli Stil – AYNI ŞEKİLDE UYGUN
Kurulum:
- Zaman dilimleri: M30, H1
- ADX >25 onayı gerekli
- Stop loss: 40–80 pip
- Hedef: 80–150 pip hareket
Avantajları:
- Daha yüksek olasılıklı kurulumlar
- Konsolidasyon sırasında daha az sahte sinyal
- Daha iyi risk-getiri oranları
- Yarı zamanlı traderlar için uygun

SWING TRADING (H1-D1, Tutma Süresi: Günler/Haftalar)

Temkinli Stil – ŞİDDETLE ÖNERİLİR
Kurulum:
- Zaman dilimleri: H1, H4, D1
- ADX >25 + çoklu zaman uyumu
- Stop loss: 100–300 pip
- Hedef: 200–800 pip hareket
Neden Temkinli Üstündür:
- Piyasa gürültüsünü filtreler
- Büyük trend hareketlerini yakalar
- Trend takip yaklaşımına uygundur
- Daha az bakım gerektirir

Agresif Stil – DAHA AZ UYGUN
- Çok fazla sinyal üretir
- Aşırı işlem riskini artırır
- Gürültü trend sinyallerini bastırır
- Kısa vadeler için daha uygundur

Hızlı Seçim Rehberi
SCALPING: Sadece Agresif (M1-M5)
GÜNLÜK: Her iki stil de çalışır (Agresif: M15-M30, Temkinli: M30-H1)
SWING: Tercihen Temkinli (H1-D1)

Tarza Göre Risk Yönetimi
Agresif (tüm vadeler):
- İşlem başına %0,5–1 risk
- Günlük limit: %3
- Art arda 3 kayıptan sonra dur
Temkinli (tüm vadeler):
- İşlem başına %1–2 risk
- Günlük limit: %4
- Nicelik yerine niteliğe odaklan

Önerilen ürünler
Silver Trend Signal EA Pro
Isaac Derban
Uzman Danışmanlar
Product Description Silver Trend Signal EA Pro is a repainting-safe Expert Advisor built around the Silver Trend Signal indicator.    The EA automatically identifies trade signals and executes orders without manual intervention, saving time and emotion-based trading errors.  The EA prioritizes reliability by executing trades only after a   confirmed closed bar , minimizing false signals. It includes comprehensive risk management features like stop loss, take profit, trailing stops, and break-
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Directional Strength Index mt5
Alfred Manyasi Wafula
Göstergeler
ATTENTION!!!Get this product at a discounted price NOW!!! Description of the Directional Strength Index mt5 I present to you this awesome indicator that concludes the trading armor of a trader seeking for a strong affirmative and insightful entries and exits confluences.The core idea that runs behind the indicator is generated from the famous children game " TUG OF WAR ".The market is depicted as being influenced by two forces :  buying and selling force. The indicator's work is to determine wh
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper -   her para birimi çifti için otomatik parametre seçimi ile yüksek hızlı kene yüzücü. Ticaret parametrelerini otomatik olarak hesaplayacak bir danışman mı hayal ediyorsunuz? Otomatik olarak optimize edildi ve ayarlandı mı? MetaTrader 4 için sistemin tam sürümü:       MetaTrader 4 için   TickSniper   soyucu TickSniper - Tam Açıklama       + DEMO + PDF EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA stratejisi herhangi bir SEMBOL i
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Grid Balance
Tan Au Phuong
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Otomatik Grid Ticaret Stratejisi Grid Balance EA,  MQL5 ile geliştirilmiş, son derece özelleştirilebilir ve güçlü bir grid trading aracıdır. Alım ve satım emirlerini otomatik olarak açar, her işlem için ayrı take-profit seviyeleri belirler ve toplam kâr hedefine ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatarak otomatik işlem sürecini sadeleştirir ve optimize eder. Verimlilik ve disiplin gerektiren grid trading için güvenilir bir yardımcıdır. EA'mızı şimdi sadece 93'e alın, fiyat 150'ye çıkmadan önce Bu
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Uzman Danışmanlar
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Uzman Danışmanlar
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Uzman Danışmanlar
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Uzman Danışmanlar
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Predator Genesis
Dragan Drenjanin
Uzman Danışmanlar
Introduction to Predator Genesis EA Predator Genesis, version 1.2, is a cutting-edge Expert Advisor (EA) developed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, representing the latest evolution in automated forex trading.   Predator Genesis   is designed to simplify the trading process while maintaining robust performance. Its minimalist user interface, a hallmark of version 1.1, reflects a design philosophy of simplicity within complexity, ensuring accessibility without sacrificing depth. This version
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
Uzman Danışmanlar
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Uzman Danışmanlar
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Uzman Danışmanlar
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Uzman Danışmanlar
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Uzman Danışmanlar
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Forex Trend Detector MT5
Lachezar Krastev
5 (12)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Trend Detector with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! Forex Trend Detector is an automated trading strategy which is developed to follow the money… or "follow the market impulse" resulting in reliable and consistent performance. I built Forex Trend Detector on a trading strategy that works!  I didn't use exotic or speculative techniques – instead i examined the
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Uzman Danışmanlar
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
ICT Premium Discount Zone EA
Charles Antoine Dominique Julien Fournel
Uzman Danışmanlar
Introducing the ICT Premium Discount Zone EA – Smart Trading for EUR/USD The ICT Premium Discount Zone EA is a cutting-edge Expert Advisor engineered for traders who demand precision, safety, and consistent performance. Built on the proven principles of ICT Premium/Discount Zones , this EA executes only Buy Stop  and Sell Stop  orders, ensuring entries are always aligned with optimal market structure. Key Features: Already set up for EUR / USD Pair Smart Order Execution – Trades only within prem
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Uzman Danışmanlar
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge Genel Bakış Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yar
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Göstergeler
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Yazarın diğer ürünleri
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge Genel Bakış Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yar
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Göstergeler
Scalper Pro – XAUUSD, EURUSD ve JPY için gelişmiş scalping indikatörü (M1/M5/M15) | Hacim artışı + piyasa yapısı kırılımları Daha akıllı işlem yapın. Daha hızlı işlem yapın. Scalper Pro ile işlem yapın. Scalper Pro, MetaTrader 5 için yüksek performanslı bir scalping indikatörüdür ve XAUUSD altın scalping, EURUSD gün içi ticaret ve JPY kırılım stratejileri üzerine uzmanlaşmış profesyonel traderlar için tasarlanmıştır. M1 grafik hassasiyeti için optimize edilmiştir ve M5 ile M15 çoklu zaman dilimi
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
Yardımcı programlar
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 Auto Chart Refresh göstergesi, MetaTrader 5 grafiklerinizi her zaman en güncel piyasa verileriyle senkronize tutar. Scalper’lar, gün içi yatırımcılar ve gerçek zamanlı doğruluk isteyenler için idealdir. Ana Özellikler Özelleştirilebilir yenileme aralıkları (1s–herhangi bir değer, varsayılan 30s) Hafif ve güvenilir, minimum CPU kullanımı Geri sayım, son yenileme zamanı ve yenileme sayacı Esnek ekran: yazı rengi, boyutu ve konumu ayarlanabilir Tüm enstrüman ve z
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Göstergeler
Genel Bakış Universal Trendline Breakout Strategy , trend çizgisi kırılmalarını hassas şekilde tespit edip işlem yapmayı sağlayan gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Pivot analizi ile dinamik destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak belirler ve trend çizgilerini gerçek zamanlı çizer. Temel Özellikler Pivot noktaları ile otomatik trend çizgisi tespiti Destek ve direnç kırılmalarında uyarılar Renk, çizgi kalınlığı, maksimum çizgi sayısı ve uzatma ayarları özelleştirilebilir Trend çizgile
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Yardımcı programlar
Smart Trading Panel – Profesyonel Manuel & Yarı Otomatik EA Smart Trading Panel, tam kontrol ve hassasiyet isteyen traderlar için geliştirilmiş MetaTrader 5 Expert Advisor’dır. Manuel işlem araçlarını gelişmiş otomasyonla birleştirerek risk yönetimi, emir işlemleri ve performans takibini doğrudan grafik üzerinden sunan eksiksiz bir işlem yönetim çözümüdür. Temel Özellikler Tek tıkla işlem açma – Ayarlanabilir lot ve Magic Number ile anında BUY/SELL. Esnek Stop Loss & Take Profit – SL/TP’yi P
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
Göstergeler
MTF Candlestick Pattern Pro V2.10: Gelişmiş Çoklu Zaman Dilimi Desen Analiz Motoru Sistematik Yatırımcılar için Profesyonel Seviye Nicel Analiz Temel desen tanımanın ötesine geçin.   MTF Candlestick Pattern Pro V2.10 , MetaTrader 5 için geliştirilmiş, kurumsal seviye çoklu zaman dilimi desen analizlerini doğrudan grafiğinize getiren sofistike bir algoritmik göstergedir. Bu sistem, yalnızca gerçek zamanlı desen tanıma değil, aynı zamanda üç kritik fiyat hareketi deseni için sürekli, geriye dönük
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
VWMA Signal Pro – Profesyonel Hacim Tabanlı Sinyal Göstergesi 1. Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama (VWMA) ile akıllı Al/Sat sinyalleri. 2. Fiyat ile VWMA kesişimlerini eğim onayı ile hassas şekilde tespit eder. 3. Pip mesafesi ve VWMA eğimine göre uyarlanmış sinyal gücü hesaplaması. 4. Tüm enstrümanlar ve zaman dilimlerinde scalping ve swing trading için optimize. 5. Gerçek zamanlı gösterge paneli: sinyal istatistikleri, trend gücü ve VWMA değeri. 6. Anında karar için entegre popup ve push bi
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt