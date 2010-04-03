Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5

VWMA Signal Pro – Profesyonel Hacim Tabanlı Sinyal Göstergesi 1. Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama (VWMA) ile akıllı Al/Sat sinyalleri. 2. Fiyat ile VWMA kesişimlerini eğim onayı ile hassas şekilde tespit eder. 3. Pip mesafesi ve VWMA eğimine göre uyarlanmış sinyal gücü hesaplaması. 4. Tüm enstrümanlar ve zaman dilimlerinde scalping ve swing trading için optimize. 5. Gerçek zamanlı gösterge paneli: sinyal istatistikleri, trend gücü ve VWMA değeri. 6. Anında karar için entegre popup ve push bi