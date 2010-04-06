MFI Speed mt
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "MFI Hızı" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyanma Yok.
- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır. MFI Hızı, MFI'nin birinci türevidir.
- Money_Flow_Index (MFI), aşırı satım ve aşırı alım bölgelerini belirlemek için fiyat ve hacim verilerini kullanan teknik bir osilatördür.
- MFI Hızı, ana trend yönünde momentum girişlerini scalping yapmak için iyidir.
- Uygun trend göstergesiyle, örneğin standart EMA (resimlerdeki gibi) ile birlikte kullanın.
- MFI Hızı göstergesi, MFI'nin yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir - çok hassastır.
- MFI Hızı göstergesinin değeri < 0 ise: hız negatiftir; MFI Hızı göstergesinin değeri > 0 ise: hız pozitiftir.
- Göstergede dahili Mobil ve PC uyarıları bulunur.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.