Position Size Calculator PRO MT4

Position Size Calculator PRO MT4 – Grafikte doğrudan profesyonel risk yönetimi

Position Size Calculator PRO MT4, MetaTrader 4 için geliştirilmiş bir indikatördür. Seçtiğiniz risk oranına, stop loss mesafesine ve sembol özelliklerine (pip değeri, tick boyutu, kaldıraç, gerekli marjin vb.) göre otomatik olarak ideal pozisyon büyüklüğünü hesaplar.

Bu aracın amacı, yatırımcının risk yönetimini standart hale getirmesine yardımcı olmak ve manuel hesaplama yapmadan, her işlemin hesap üzerindeki etkisini anında görebilmesini sağlamaktır.

Aracın amacı

  • Her işlem için sabit bir risk yüzdesine uygun pozisyon büyüklüğünü hesaplamak.
  • Risk tutarını hesap para birimi cinsinden net bir şekilde göstermek.
  • Olası risk/ödül oranını, teorik kâr/zararı ve gerekli marjini göstermek.
  • Emir girmeden önce yatırımcıya maruz kaldığı risk hakkında net bir görünüm sağlamak.

Genel çalışma prensibi

İndikatör, grafikte bir panel göstererek hesap bilgilerini (bakiye, özkaynak, serbest marjin) ve gerçek zamanlı hesaplama sonuçlarını sunar:

  • Seçilen risk oranına göre önerilen lot büyüklüğü.
  • Hesap para birimi cinsinden risk tutarı.
  • Stop loss mesafesi (pip olarak).
  • Take profit hedefi (aktifse) ve risk/ödül oranı.
  • Pozisyon için gerekli marjin ve tahmini marjin seviyesi.
  • Teorik break-even (başabaş) fiyatı.

Hesaplama, manuel girilen bir stop loss seviyesine veya ATR (Average True Range) temelli otomatik bir stop loss’a dayanabilir. İşleme giriş fiyatı otomatik olarak (Ask) tespit edilebilir veya bekleyen emir hazırlamak için manuel olarak tanımlanabilir.

Başlıca özellikler

  • Hesap bakiyesi üzerindeki risk yüzdesine veya sabit bir risk tutarına göre pozisyon büyüklüğü hesaplama.
  • Otomatik hesaplanan pozisyon büyüklüğü ile sabit lot kullanımı arasında seçim yapabilme.
  • Giriş fiyatını otomatik tespit etme veya bekleyen emirler için manuel giriş fiyatı belirleme.
  • Manuel stop loss veya ATR’ye dayalı stop loss (ayarlanabilir periyot ve çarpan).
  • Hedef risk/ödül oranına göre otomatik take profit hesaplama veya manuel take profit fiyatı kullanma.
  • Potansiyel zarar, potansiyel kâr ve tahmini risk/ödül oranı (R:R) gösterimi.
  • Marjin bilgileri: pozisyon açıldıktan sonra gerekli marjin ve tahmini marjin seviyesi.
  • Güncel spread’i dikkate alarak break-even fiyatının hesaplanması.
  • Tek işlemdeki risk yüksek görüldüğünde veya tahmini kaldıraç çok arttığında isteğe bağlı uyarılar.
  • Hem gün içi (day trade) hem de swing trade için uygun, sade ve kompakt panel arayüzü.

İndikatör nasıl kullanılır?

  1. Position Size Calculator PRO MT4 indikatörünü, işlem yapmak istediğiniz enstrümanın grafiğine ekleyin.
  2. Girdi parametrelerinde, istediğiniz risk yüzdesini (RiskPercent) veya maksimum risk tutarını (MaxRiskAmount) ayarlayın.
  3. Sabit lot kullanmak (UseFixedLotSize) ya da pozisyon büyüklüğünü indikatörün otomatik hesaplamasına izin vermek arasında seçim yapın.
  4. Piyasa emri (market order) için AutoDetectEntryPrice seçeneğini açık bırakın; böylece mevcut Ask fiyatı giriş fiyatı olarak kullanılır. Bekleyen emir için bu seçeneği kapatın ve ManualEntryPrice alanına giriş fiyatını girin.
  5. Stop loss seviyesini ayarlayın:
    • ManualStopLoss parametresine sabit bir stop loss fiyatı girerek,
    • veya ATR tabanlı stop loss kullanarak (ATR_Period ve ATR_Multiplier parametreleri).
  6. Gerekirse, CalculateRR ve TargetRR parametreleriyle otomatik risk/ödül ve take profit hesaplamasını etkinleştirin veya ManualTakeProfit ile manuel take profit fiyatı belirleyin.
  7. Tüm sonuçlar panelde gerçek zamanlı olarak gösterilir. Daha sonra MetaTrader 4 üzerinde önerilen lot büyüklüğünü ve belirlediğiniz stop loss seviyesini kullanarak emri girebilirsiniz.

Temel girdi parametreleri

  • RiskPercent – hesap bakiyesi üzerinden işlem başına risk yüzdesi.
  • MaxRiskAmount – hesap para birimi cinsinden maksimum risk tutarı (isteğe bağlı).
  • UseFixedLotSize – true olduğunda, otomatik hesaplama yerine FixedLotSize kullanılır.
  • FixedLotSize – sabit lot modu etkin olduğunda kullanılan lot büyüklüğü.
  • CalculationTimeframe – ATR hesaplaması için kullanılan zaman dilimi (0 = mevcut grafik zaman dilimi).
  • AutoDetectEntryPrice – mevcut Ask fiyatını giriş fiyatı olarak kullanır.
  • ManualEntryPrice – bekleyen emirler için manuel giriş fiyatı.
  • ManualStopLoss – manuel stop loss fiyatı (ayarlanmazsa ATR kullanılır).
  • ATR_Period – ATR tabanlı otomatik stop loss hesaplamasında kullanılan periyot.
  • ATR_Multiplier – stop loss mesafesini belirlemek için ATR’ye uygulanan çarpan.
  • CalculateRR – risk/ödül oranı ve otomatik take profit hesaplamasını etkinleştirir.
  • TargetRR – hedef risk/ödül oranı (örneğin 2.0, 1:2 işlem için).
  • ManualTakeProfit – otomatik R:R hesaplaması kullanılmadığında manuel take profit fiyatı.
  • ShowPanel ve ilgili seçenekler – panelin görünümünü, konumunu ve bölümlerini (hesap, risk, marjin vb.) kontrol eder.
  • AlertOnHighRisk – risk, dahili eşik değeri (örneğin %5) aştığında uyarı verir.
  • AlertOnHighLeverage – tahmini kaldıraç çok yüksek olduğunda uyarı verir.

Uyumluluk

  • Platform: MetaTrader 4.
  • Tür: teknik indikatör, pozisyonları otomatik olarak açmaz veya kapatmaz.
  • Enstrümanlar: Forex, endeksler, metaller, emtialar, kripto paralar (broker’ınızın sunduğu ürünlere bağlıdır).
  • Hesap türleri: Standart, ECN, cent vb.; broker’dan gelen sembol bilgilerinin doğru olması koşuluyla.

Kullanım önerileri

  • İndikatörü gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta test edin.
  • Önerilen lot büyüklüğünün, kendi işlem planınız ve risk toleransınızla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
  • Risk parametrelerini (yüzde, sabit tutar) kişisel durumunuza ve işlem yaptığınız piyasaların volatilitesine göre ayarlayın.
  • Bu aracı, risk yönetimine yardımcı bir araç olarak kullanın; otomatik al-sat sistemi olarak görmeyin.

Risk uyarısı

Bu indikatör, risk ve pozisyon büyüklüğü yönetimi için tasarlanmış bir araçtır. Herhangi bir getiri garantisi vermez ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Forex, endeksler, metaller ve diğer finansal ürünlerde işlem yapmak, sermayeniz için yüksek risk içerir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Her türlü yapılandırmayı, gerçek hesaba geçmeden önce demo hesapta test etmeniz önerilir.

