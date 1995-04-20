Position Size Calculator PRO MT4
- インディケータ
- Prime Horizon
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 15 12月 2025
- アクティベーション: 10
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – ロット計算 + SL/TP 可視化ゾーン（ドラッグ＆ドロップ）で高速・正確なリスク管理
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 は MetaTrader 4 用の ポジションサイジング（資金管理 / Money Management）インジケーターです。1回の取引リスク、Stop Loss までの距離、そして銘柄情報（tick value / tick size / 必要証拠金 / レバレッジ等）をもとに、最適なロットサイズを自動計算します。
V2.0 は大幅アップデートです。パネルを見るだけではなく、チャート上で直接トレードを操作できるようになりました。SL/TP の可視化ゾーン、BUY/SELL 切替、そして ワンクリック調整（Risk % / R:R / ATR）により、より実践的なワークフローを実現します。
V2.0 の主な新機能
- BUY & SELL を完全サポート（1クリックで方向切替）。
- 新しいチャート上のインタラクティブゾーン：Stop Loss（赤）+ Take Profit（緑）+ エントリーライン。
- ドラッグ＆ドロップ：SL/TP を動かす → 即時再計算（ロット、損失、利益、R:R）。
- Zones ON/OFF 切替 + オプションの価格ラベル（Entry/SL/TP：pips と金額表示）。
- パネルを再設計：LOT SIZE を専用ボックスで強調 + 視認性向上。
- 内蔵ボタン：Risk % +/-, R:R +/-, ATR 乗数 +/-, Reset。
- ブレイクイーブン（損益分岐）とマージン計算を改善（BUY/SELL に自動対応）。
- タイマー更新により、リアルタイム表示がよりスムーズで安定。
このツールでできること
- リスク管理を標準化（固定 % または固定金額のリスク）。
- 想定損失・想定利益・Risk/Reward を即確認。
- ポジション前に必要証拠金と推定マージンレベルをチェック。
- 手計算なしで、より速く綺麗なエントリー計画を作成（成行 / 指値・逆指値）。
使い方（クイックガイド）
- Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 を取引したい銘柄のチャートへ適用します。
- リスクを設定：InpRiskPercent（%）または MaxRiskAmount（固定金額）。
- ロット方式を選択：自動計算、または UseFixedLotSize + FixedLotSize で固定ロット。
- BUY/SELL ボタンで方向を選択します。
- Stop Loss を設定：
- ATR 自動 SL（ATR 期間 + 乗数）、または
- チャート上でSL ゾーンをドラッグして手動調整。
- Take Profit を設定：
- R:R による自動 TP（目標比率）、または
- チャート上でTP ゾーンをドラッグして手動調整。
- パネルがリアルタイムで更新：ロット、リスク、利益、R:R、マージン、損益分岐。
主な機能
- リスク % または固定金額から最適ロットを自動算出。
- BUY/SELL に応じた正しい方向計算。
- ATR ベースの Stop Loss（期間 + 乗数、ボタンで調整可能）。
- Risk/Reward に基づく自動 Take Profit（ボタンで調整可能）。
- SL/TP 可視化ゾーン + エントリーライン。
- ドラッグ＆ドロップで SL/TP 調整 → 即時再計算。
- オプションの価格ラベル（Entry/SL/TP：pips & 金額）。
- 必要証拠金と推定マージンレベルを表示。
- スプレッドを考慮した損益分岐（Break-even）（方向自動対応）。
- UI 最適化：LOT SIZE を強調表示して判断を高速化。
主な設定（Inputs）
- InpRiskPercent – 取引リスク（%）
- MaxRiskAmount – 最大リスク金額（0 = % を使用）
- UseFixedLotSize / FixedLotSize – 固定ロットを使用
- InpIsBuyDirection – 初期方向（デフォルト BUY）
- CalculationTimeframe – ATR 用タイムフレーム（0 = 現在）
- ATR_Period / InpATR_Multiplier – ATR 設定（乗数はボタンで調整）
- CalculateRR / InpTargetRR – R:R による自動 TP（調整可）
- InpShowZones – ゾーン表示の初期状態（ON/OFF）
- ShowPriceLabels – 価格ラベル表示
- ShowPanel + 表示オプション – 口座/マージン/R:R/損益分岐など
対応環境
- プラットフォーム：MetaTrader 4
- 種類：インジケーター（自動で取引は行いません）
- 対象：FX、指数、貴金属、コモディティ、暗号資産（ブローカーにより異なる）
- 口座：Standard/ECN/Cent（ブローカーの銘柄情報に依存）
推奨事項
- 実運用前に必ずデモ口座でテストしてください。
- 算出ロットがブローカー制限（最小ロット、ステップ等）に適合するか確認してください。
- ATR は目安です。最終的に重要なのはリスク管理のルール遵守です。
リスク警告
本インジケーターはリスク管理およびポジションサイズ計算の補助ツールであり、投資助言ではありません。取引には元本割れのリスクがあります。過去の実績は将来の結果を保証しません。必ずデモで検証してから実口座で使用してください。