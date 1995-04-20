Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – ロット計算 + SL/TP 可視化ゾーン（ドラッグ＆ドロップ）で高速・正確なリスク管理

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 は MetaTrader 4 用の ポジションサイジング（資金管理 / Money Management）インジケーターです。1回の取引リスク、Stop Loss までの距離、そして銘柄情報（tick value / tick size / 必要証拠金 / レバレッジ等）をもとに、最適なロットサイズを自動計算します。

V2.0 は大幅アップデートです。パネルを見るだけではなく、チャート上で直接トレードを操作できるようになりました。SL/TP の可視化ゾーン、BUY/SELL 切替、そして ワンクリック調整（Risk % / R:R / ATR）により、より実践的なワークフローを実現します。

V2.0 の主な新機能

BUY & SELL を完全サポート （1クリックで方向切替）。

（1クリックで方向切替）。 新しい チャート上のインタラクティブゾーン ：Stop Loss（赤）+ Take Profit（緑）+ エントリーライン 。

：Stop Loss（赤）+ Take Profit（緑）+ 。 ドラッグ＆ドロップ ：SL/TP を動かす → 即時再計算 （ロット、損失、利益、R:R）。

：SL/TP を動かす → （ロット、損失、利益、R:R）。 Zones ON/OFF 切替 + オプションの 価格ラベル （Entry/SL/TP：pips と金額表示）。

切替 + オプションの （Entry/SL/TP：pips と金額表示）。 パネルを再設計 ： LOT SIZE を専用ボックスで強調 + 視認性向上。

： + 視認性向上。 内蔵ボタン ：Risk % +/-, R:R +/-, ATR 乗数 +/-, Reset。

：Risk % +/-, R:R +/-, +/-, Reset。 ブレイクイーブン（損益分岐）とマージン 計算を改善（BUY/SELL に自動対応）。

計算を改善（BUY/SELL に自動対応）。 タイマー更新により、リアルタイム表示がよりスムーズで安定。

このツールでできること

リスク管理 を標準化（固定 % または固定金額のリスク）。

を標準化（固定 % または固定金額のリスク）。 想定損失 ・ 想定利益 ・ Risk/Reward を即確認。

・ ・ を即確認。 ポジション前に 必要証拠金 と推定 マージンレベル をチェック。

と推定 をチェック。 手計算なしで、より速く綺麗なエントリー計画を作成（成行 / 指値・逆指値）。

使い方（クイックガイド）

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 を取引したい銘柄のチャートへ適用します。 リスクを設定：InpRiskPercent（%）または MaxRiskAmount（固定金額）。 ロット方式を選択：自動計算、または UseFixedLotSize + FixedLotSize で固定ロット。 BUY/SELL ボタンで方向を選択します。 Stop Loss を設定： ATR 自動 SL （ATR 期間 + 乗数）、または

（ATR 期間 + 乗数）、または チャート上でSL ゾーンをドラッグして手動調整。 Take Profit を設定： R:R による自動 TP （目標比率）、または

（目標比率）、または チャート上でTP ゾーンをドラッグして手動調整。 パネルがリアルタイムで更新：ロット、リスク、利益、R:R、マージン、損益分岐。

主な機能

リスク % または固定金額から 最適ロット を自動算出。

を自動算出。 BUY/SELL に応じた正しい方向計算。

に応じた正しい方向計算。 ATR ベースの Stop Loss （期間 + 乗数、ボタンで調整可能）。

（期間 + 乗数、ボタンで調整可能）。 Risk/Reward に基づく自動 Take Profit（ボタンで調整可能）。

に基づく自動 Take Profit（ボタンで調整可能）。 SL/TP 可視化ゾーン + エントリーライン 。

+ 。 ドラッグ＆ドロップ で SL/TP 調整 → 即時再計算。

で SL/TP 調整 → 即時再計算。 オプションの 価格ラベル （Entry/SL/TP：pips & 金額）。

（Entry/SL/TP：pips & 金額）。 必要証拠金 と推定 マージンレベル を表示。

と推定 を表示。 スプレッドを考慮した 損益分岐（Break-even） （方向自動対応）。

（方向自動対応）。 UI 最適化：LOT SIZE を強調表示して判断を高速化。

主な設定（Inputs）

InpRiskPercent – 取引リスク（%）

– 取引リスク（%） MaxRiskAmount – 最大リスク金額（0 = % を使用）

– 最大リスク金額（0 = % を使用） UseFixedLotSize / FixedLotSize – 固定ロットを使用

/ – 固定ロットを使用 InpIsBuyDirection – 初期方向（デフォルト BUY）

– 初期方向（デフォルト BUY） CalculationTimeframe – ATR 用タイムフレーム（0 = 現在）

– ATR 用タイムフレーム（0 = 現在） ATR_Period / InpATR_Multiplier – ATR 設定（乗数はボタンで調整）

/ – ATR 設定（乗数はボタンで調整） CalculateRR / InpTargetRR – R:R による自動 TP（調整可）

/ – R:R による自動 TP（調整可） InpShowZones – ゾーン表示の初期状態（ON/OFF）

– ゾーン表示の初期状態（ON/OFF） ShowPriceLabels – 価格ラベル表示

– 価格ラベル表示 ShowPanel + 表示オプション – 口座/マージン/R:R/損益分岐など

対応環境

プラットフォーム： MetaTrader 4

種類： インジケーター （自動で取引は行いません）

（自動で取引は行いません） 対象：FX、指数、貴金属、コモディティ、暗号資産（ブローカーにより異なる）

口座：Standard/ECN/Cent（ブローカーの銘柄情報に依存）

推奨事項

実運用前に必ず デモ口座 でテストしてください。

でテストしてください。 算出ロットがブローカー制限（最小ロット、ステップ等）に適合するか確認してください。

ATR は目安です。最終的に重要なのはリスク管理のルール遵守です。

リスク警告

本インジケーターはリスク管理およびポジションサイズ計算の補助ツールであり、投資助言ではありません。取引には元本割れのリスクがあります。過去の実績は将来の結果を保証しません。必ずデモで検証してから実口座で使用してください。