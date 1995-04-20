Position Size Calculator PRO MT4

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Cálculo de lote + Zonas SL/TP visuales (Drag & Drop) para una gestión del riesgo más rápida y precisa

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 es un indicador de position sizing (money management) para MetaTrader 4. Calcula automáticamente el tamaño de lote óptimo según tu riesgo por operación, la distancia del Stop Loss y las especificaciones del símbolo (tick value, tick size, margen, apalancamiento, etc.).

La versión 2.0 es una actualización importante: en lugar de solo leer un panel, ahora puedes gestionar la operación directamente en el gráfico con zonas visuales SL/TP, modo BUY/SELL y controles de ajuste en un clic (Risk %, R:R, ATR).

Novedades principales (V2.0)

  • Soporte completo BUY & SELL (cambio de dirección con 1 clic).
  • Nuevas zonas interactivas en el gráfico: Stop Loss (rojo) + Take Profit (verde) + línea de entrada.
  • Drag & Drop: mueve SL/TP en el gráfico → recalculación instantánea (lote, pérdida, ganancia, R:R).
  • Interruptor Zones ON/OFF + etiquetas de precio opcionales (Entry/SL/TP con pips y valor monetario).
  • Panel rediseñado: LOT SIZE destacado en un bloque dedicado + mejor legibilidad.
  • Botones integrados: Risk % +/-, R:R +/-, Multiplicador ATR +/-, Reset.
  • Break-even y margen mejorados y coherentes según BUY/SELL.
  • Actualización en tiempo real más fluida gracias al temporizador.

Objetivo de la herramienta

  • Estandarizar tu gestión del riesgo (riesgo fijo en % o importe máximo).
  • Visualizar al instante pérdida potencial, beneficio potencial y ratio Risk/Reward.
  • Controlar el impacto en el margen requerido y el nivel de margen estimado antes de abrir la operación.
  • Preparar operaciones más rápido (mercado u orden pendiente) sin cálculos manuales.

Cómo usarlo

  1. Adjunta Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 al gráfico del símbolo que quieras operar.
  2. Configura el riesgo con InpRiskPercent (%) o MaxRiskAmount (importe fijo).
  3. Elige el modo de lote: cálculo automático o UseFixedLotSize + FixedLotSize.
  4. Selecciona la dirección con el botón BUY/SELL.
  5. Define el Stop Loss:
    • Automático por ATR (periodo ATR + multiplicador), o
    • manual arrastrando la zona SL en el gráfico (Drag & Drop).
  6. Define el Take Profit:
    • Automático por R:R (ratio objetivo), o
    • manual arrastrando la zona TP en el gráfico.
  7. El panel se actualiza en tiempo real con: lote, riesgo, beneficio, R:R, margen y break-even.

Funciones principales

  • Cálculo del tamaño de lote por riesgo en % o por importe fijo.
  • Dirección BUY/SELL con cálculos adaptados al sentido de la operación.
  • Stop Loss por ATR (periodo + multiplicador ajustable con botones).
  • Take Profit automático basado en Risk/Reward (ajustable con botones).
  • Zonas SL/TP visuales + línea de entrada para lectura inmediata.
  • Drag & Drop SL/TP → recalculación instantánea (lote, pérdida, ganancia, R:R).
  • Etiquetas en el gráfico (opcional): Entry/SL/TP con pips y valor monetario.
  • Información de margen: margen requerido y nivel de margen estimado.
  • Precio de break-even incluyendo el spread (adaptado a BUY/SELL).
  • Interfaz optimizada: LOT SIZE destacado para decisiones más rápidas.

Parámetros principales (inputs)

  • InpRiskPercent – riesgo por operación (%)
  • MaxRiskAmount – importe máximo de riesgo (0 = usa %)
  • UseFixedLotSize / FixedLotSize – usar lote fijo
  • InpIsBuyDirection – dirección inicial (BUY por defecto)
  • CalculationTimeframe – timeframe para ATR (0 = timeframe actual)
  • ATR_Period / InpATR_Multiplier – parámetros ATR (multiplicador ajustable)
  • CalculateRR / InpTargetRR – TP automático por R:R (ajustable)
  • InpShowZones – mostrar zonas SL/TP por defecto (ON/OFF)
  • ShowPriceLabels – mostrar etiquetas de precio
  • ShowPanel + opciones – secciones cuenta, margen, R:R, break-even

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Tipo: indicador (no abre ni cierra operaciones)
  • Activos: Forex, índices, metales, materias primas, crypto (según broker)
  • Cuentas: Standard/ECN/Cent (según datos del símbolo del broker)

Buenas prácticas

  • Prueba primero en cuenta demo antes de usar en real.
  • Verifica que el lote calculado respeta tu plan y las restricciones del broker (mínimo, step, etc.).
  • Ajusta el riesgo a la volatilidad: ATR ayuda, pero la disciplina es clave.

Aviso de riesgo

Este indicador es una herramienta de gestión de riesgo y tamaño de posición. No es asesoramiento financiero y no garantiza resultados. El trading conlleva un alto riesgo de pérdida de capital. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Prueba siempre en demo antes de operar en real.

