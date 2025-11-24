Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Profesyonel Döviz Gücü Göstergesi (MT5)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, gelişmiş bir döviz gücü göstergesidir. Forex piyasasındaki başlıca para birimlerinin göreceli gücünü gerçek zamanlı olarak ölçer, en fazla 28 ana pariteyi tarar, 8 temel para birimi için normalize edilmiş güç değeri hesaplar ve bunları kapsamlı bir gösterge panelinde (dashboard) görsel olarak sunar. Bu sayede izlenmesi veya kaçınılması gereken pariteler hızlı bir şekilde belirlenebilir.

Göstergenin amacı

Güçlü ve zayıf para birimlerine dair net ve anlık bir görünüm sağlamak.

“Güçlü para birimi vs zayıf para birimi” kombinasyonlarını öne çıkararak güçlü trendleri tespit etmeye yardımcı olmak.

İşlem yapılacak paritelerin seçimini iyileştirmek için bir piyasa filtresi gibi çalışmak.

Çok sayıda ayrı grafik açmaya gerek kalmadan Forex piyasasını bütünsel olarak analiz etmeyi kolaylaştırmak.

Başlıca özellikler

Çoklu para birimi analizi : 8 ana para biriminin (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) gücünü aynı anda hesaplar.

: 8 ana para biriminin (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) gücünü aynı anda hesaplar. En fazla 28 paritenin taranması : brokerınızda mevcut olan ana Forex paritelerini otomatik olarak tespit eder.

: brokerınızda mevcut olan ana Forex paritelerini otomatik olarak tespit eder. Görsel gösterge paneli : her para birimi için 0–100 % güç çubukları, dinamik renkler, yüzde değerleri ve basit trend ipuçları sunar.

: her para birimi için 0–100 % güç çubukları, dinamik renkler, yüzde değerleri ve basit trend ipuçları sunar. İşlem için en uygun pariteler : güç farkı en yüksek olan kombinasyonları (güçlü vs zayıf) öne çıkarır.

: güç farkı en yüksek olan kombinasyonları (güçlü vs zayıf) öne çıkarır. Kaçınılması önerilen pariteler : her iki para biriminin de benzer güce sahip olduğu (düşük fark, çoğunlukla yönsüz/kararsız hareket) pariteleri tespit eder.

: her iki para biriminin de benzer güce sahip olduğu (düşük fark, çoğunlukla yönsüz/kararsız hareket) pariteleri tespit eder. Çoklu zaman dilimi mantığı : daha stabil okumalar için isteğe bağlı multi-timeframe ve düzleştirme (smoothing) seçenekleri sunar.

: daha stabil okumalar için isteğe bağlı multi-timeframe ve düzleştirme (smoothing) seçenekleri sunar. Veri düzleştirme : piyasa gürültüsünü azaltmak ve panelin okunabilirliğini artırmak için yapılandırılabilir bir ortalama alma mekanizması kullanır.

: piyasa gürültüsünü azaltmak ve panelin okunabilirliğini artırmak için yapılandırılabilir bir ortalama alma mekanizması kullanır. Yerleşik uyarılar : çok güçlü para birimi, çok zayıf para birimi veya yeni “en iyi parite” tespit edildiğinde uyarı üretir; isteğe bağlı olarak push bildirimleri gönderebilir.

: çok güçlü para birimi, çok zayıf para birimi veya yeni “en iyi parite” tespit edildiğinde uyarı üretir; isteğe bağlı olarak push bildirimleri gönderebilir. Özelleştirilebilir arayüz: panel konumu, genişlik, renkler, yazı tipi boyutu, en iyi/en kötü pariteler bölümü gibi unsurlar ayrıntılı olarak ayarlanabilir.

Kullanım şekli

Göstergeleri herhangi bir MT5 grafiğine ekleyin. CalculationTimeframe parametresiyle hesaplamada kullanılacak zaman dilimini seçin. CalculationPeriod ile analizde kullanılacak mum sayısını (örneğin 24 bar) tanımlayın. İşlem stilinize göre multi-timeframe mantığını ve smoothing seçeneklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. “Best Pairs” ve “Worst Pairs” bölümlerini (minimum güç farkı, gösterilecek parite sayısı) yapılandırın. Yeni fırsatlar oluştuğunda haberdar olmak isterseniz uyarı ve push bildirimlerini etkinleştirin. Gösterge panelini, kendi stratejiniz için bir filtre veya piyasanın genel görünümünü izlemek için bir araç olarak kullanın.

Temel giriş parametreleri

CALCULATION SETTINGS

CalculationTimeframe, CalculationPeriod, UseMultiTimeframe, SmoothResults, SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD

ShowDashboard, PanelX, PanelY, PanelWidth, PanelBgColor, HeaderColor, StrongColor, MediumColor, WeakColor, BarWidth, FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS

ShowBestPairs, MinStrengthDiff, ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS

EnableAlerts, AlertOnStrongCurrency, AlertOnWeakCurrency, AlertOnBestPair, EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS

ShowHistoricalTrend, ShowPercentageChange, Use28Pairs, ExcludeExoticPairs

Kullanım için iyi uygulamalar

Bir para biriminin belirgin şekilde güçlü, diğerinin ise belirgin şekilde zayıf olduğu paritelere odaklanın.

Her iki para biriminin de benzer güce sahip olduğu paritelerde dikkatli olun; bu tip pariteler çoğu zaman dalgalı veya yatay hareket eder.

Kısa vadeli (scalping/day trading) işlemler için daha kısa analiz periyotları (örneğin 12–24 bar) kullanılabilir.

Swing trading için periyodu uzatmak veya daha güçlü smoothing kullanmak daha istikrarlı sinyaller sağlayabilir.

Döviz gücü bilgisini, kendi teknik stratejinizle (price action, trend, destek/direnç seviyeleri vb.) birlikte kullanmanız önerilir.

Gerçek hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta ayarları ve göstergenin çalışma şeklini test edin.

Uyumluluk

Platform: MetaTrader 5 (yalnızca gösterge, emir açmaz veya kapatmaz).

Semboller: başlıca Forex pariteleri (brokerınıza bağlı olarak en fazla 28 parite).

Zaman dilimleri: M1’den MN’ye kadar (hesaplama, seçilen CalculationTimeframe parametresine göre yapılır).

Hesap türleri: hedging ve netting hesaplar.

SSS (Sık Sorulan Sorular)

Gösterge otomatik olarak pozisyon açar veya kapatır mı?

Hayır. Bu araç yalnızca analiz ve görselleştirme içindir; hiçbir şekilde emir açmaz veya kapatmaz.

Neden güç değerleri gerçek zamanlı olarak değişiyor?

Döviz gücü, piyasa fiyatlarındaki hareketlere göre sürekli yeniden hesaplanır; bu nedenle gerçek zamanlı değişim, bir dashboard için normal davranıştır.

Gösterge yeniden çizer (repaint) mi?

Son mumdaki değerler yeni veriler geldikçe değişebilir; ancak geçmiş mumlardaki değerler, seçilen hesaplama periyodu ile tutarlı kalır.

Brokerım tüm 28 pariteyi sunmazsa ne olur?

Gösterge, yalnızca fiilen mevcut olan sembolleri kullanarak hesaplama yapar. Bazı pariteler eksikse, mevcut paritelere göre hesaplar ve Journal bölümüne bir uyarı mesajı yazar.

Risk uyarısı

Forex ve türev ürünlerle yapılan işlemler yüksek risk içerir ve önemli sermaye kayıplarına yol açabilir. Bu gösterge, piyasa koşullarına ilişkin özet bir görünüm sağlar; ancak herhangi bir sonucu garanti etmez ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Aracı ve ayarlarınızı mutlaka önce demo hesapta test edin ve kendi risk profilinize uygun şekilde kullanın. Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla asla işlem yapmayın.

Changelog

v1.00 — İlk sürüm: çoklu döviz gücü dashboard’u, 0–100 arası normalize edilmiş güç değerleri, en iyi/en kötü pariteler, uyarılar, gelişmiş seçenekler ve smoothing.

