Trailing Stop Manager PRO — Profesyonel Trailing Stop Yönetimi (MT5)

Trailing Stop Manager PRO, MetaTrader 5 için geliştirilmiş ve açık pozisyonlar üzerindeki trailing stop yönetimini otomatikleştiren bir Expert Advisor’dur. Hesaptaki tüm pozisyonları yönetebilir veya yalnızca sembol ve/veya MagicNumber ile filtrelenmiş pozisyonları hedefleyebilir. EA; sabit pips bazlı trailing, ATR tabanlı trailing, otomatik break-even, kısmi kapatma ve görsel bir gösterge paneli (dashboard) gibi işlevler içerir.

Araç amacı

Tüm pozisyonlarda trailing stop yönetimini standart hale getirmek.

Break-even ve piyasa koşullarına uyumlu trailing ile elde edilen kârı korumak.

Sembol ve MagicNumber filtreleriyle hem manuel işlemleri hem de diğer EA stratejilerini yönetmek.

Entegre dashboard ile pozisyon durumunu gerçek zamanlı olarak izlemek.

Temel özellikler

Pips bazlı trailing stop : ayarlanabilir trailing mesafesi ve adımı (step).

: ayarlanabilir trailing mesafesi ve adımı (step). ATR tabanlı trailing : piyasa volatilitesine göre dinamik olarak ayarlanan stop.

: piyasa volatilitesine göre dinamik olarak ayarlanan stop. Otomatik break-even : belirli bir kâr pips seviyesine ulaşıldığında Stop Loss’u giriş fiyatına artı güvenlik payına taşır.

: belirli bir kâr pips seviyesine ulaşıldığında Stop Loss’u giriş fiyatına artı güvenlik payına taşır. Kısmi kapatma : fiyat tanımlı seviyeye ulaştığında pozisyonun bir kısmını otomatik olarak kapatır.

: fiyat tanımlı seviyeye ulaştığında pozisyonun bir kısmını otomatik olarak kapatır. Görsel dashboard : çalışma durumu, pozisyon sayısı, toplam kâr/zarar (P/L), aktif mod, mesafe, break-even bilgileri.

: çalışma durumu, pozisyon sayısı, toplam kâr/zarar (P/L), aktif mod, mesafe, break-even bilgileri. Yönetim filtreleri : yalnızca Buy, yalnızca Sell, belirli semboller, MagicNumber’a göre filtreleme.

: yalnızca Buy, yalnızca Sell, belirli semboller, MagicNumber’a göre filtreleme. Uyarılar ve bildirimler: break-even, kısmi kapatma gibi önemli olaylarda isteğe bağlı uyarılar ve push bildirimleri.

Kullanım şekli

EA dosyasını MQL5/Experts klasörüne kopyalayın ve MetaTrader 5’i yeniden başlatın. EA’yı herhangi bir MT5 grafiğine ekleyin (herhangi bir sembol ve zaman dilimi). EnableTrailing = true ayarıyla trailing yönetimini etkinleştirin. Trailing modunu seçin: Sabit pips modu : TrailingStopPips ve TrailingStepPips değerlerini yapılandırın.

: TrailingStopPips ve TrailingStepPips değerlerini yapılandırın. ATR modu: UseATRTrailing’i etkinleştirin ve ATR_Period ile ATR_Multiplier değerlerini ayarlayın. Gerekirse break-even’i etkinleştirip parametrelerini ayarlayın. Otomatik kâr realizasyonu için kısmi kapatma özelliğini etkinleştirin. EA’nın hangi pozisyonları yöneteceğini belirlemek için yön (Buy/Sell), sembol ve MagicNumber filtrelerini kullanın. Pozisyon durumunu ve trailing mantığının çalışmasını gerçek zamanlı görmek için dashboard’u takip edin.

Temel giriş parametreleri

TRAILING STOP SETTINGS

EnableTrailing, TrailingStopPips, TrailingStepPips, UseATRTrailing, ATR_Period, ATR_Multiplier

BREAK-EVEN SETTINGS

EnableBreakEven, BreakEvenPips, BreakEvenExtraPips

PARTIAL CLOSE SETTINGS

EnablePartialClose, PartialClosePips, PartialClosePercent

VISUAL DASHBOARD

ShowDashboard, DashboardX, DashboardY, PanelColor, TextColor, ProfitColor, LossColor

ALERTS

EnableAlerts, EnablePushNotifications

FILTERS

TrailBuyOnly, TrailSellOnly, TrailSymbolsFilter, MagicNumberFilter

Kullanım önerileri

Endeks ve metaller gibi volatilitesi yüksek piyasalarda, ATR tabanlı trailing daha yumuşak bir davranış sağlayabilir.

Forex paritelerinde sabit pips trailing ve step kullanımı çoğunlukla daha istikrarlı bir sonuç verir.

Break-even ayarlarken, spread ve küçük fiyat hareketlerini absorbe etmek için birkaç pips’lik ek güvenlik payı bırakmak faydalı olabilir.

MagicNumber filtresi kullanarak aynı hesapta birden fazla EA stratejisini birbirinden bağımsız şekilde yönetebilirsiniz.

Gerçek hesapta kullanmadan önce pips, basamak sayısı (digits) ve ATR parametrelerini mutlaka demo hesapta veya görsel backtest ile test edin.

Uyumluluk

Platform: MetaTrader 5 (Expert Advisor).

Hesap türleri: Hedging ve Netting.

Giriş türleri: manuel emirler ve üçüncü taraf Expert Advisor’lar tarafından açılan emirler.

Piyasalar: Forex, endeksler, metaller, kripto ve brokerın sunduğu diğer enstrümanlar.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Trailing stop bekleyen emirlerde de çalışır mı?

Hayır, EA yalnızca açık pozisyonları yönetir.

Sadece belirli bir EA’nin pozisyonlarını yönetmek mümkün mü?

Evet. MagicNumberFilter parametresi ile sadece belirli bir MagicNumber’a sahip pozisyonlar yönetilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Pozisyonda zaten Stop Loss varsa ne olur?

Mevcut Stop Loss, yalnızca trailing ve step şartları sağlandığında EA tarafından güncellenir.

Break-even ve trailing aynı anda kullanılabilir mi?

Evet. Genellikle önce break-even devreye girer, ardından koşullar sağlandığında trailing stop yönetimi devam eder.

Risk uyarısı

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek kayıp riski içerir. Bu Expert Advisor, trailing stop ve bazı pozisyon yönetimi işlemlerini otomatikleştirir, ancak herhangi bir sonucu garanti etmez. Ayarları gerçek hesaba uygulamadan önce mutlaka demo hesapta test edin ve parametreleri broker koşullarına, işlem yaptığınız enstrümanlara ve kendi risk toleransınıza göre uyarlayın. Kaybını göze alamayacağınız parayla asla işlem yapmayın.

Changelog

v1.00 — İlk sürüm: pips bazlı trailing, ATR trailing, otomatik break-even, kısmi kapatma, görsel dashboard, filtreler ve uyarılar.

