Trendline Targets Dashboard MT5
- Göstergeler
- Prime Horizon
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Trendline Targets Dashboard MT5
Trendline Targets Dashboard MT5, tam bir görsel işlem planı sunan bir MetaTrader 5 göstergesidir: Sinyal, Giriş (Entry), Zarar Durdur (Stop Loss) ve Kâr Al (Take Profit) seviyelerini R (risk) katlarına göre otomatik olarak hesaplar. Bu gösterge otomatik işlem açmaz. Bir işlem robotu değil, görsel bir analiz ve yönetim aracıdır.
Lansman Teklifi: Her satın alma işlemi için MQL5 profilimden seçeceğiniz 1 adet gösterge hediye edilecektir. İstisna: Bu bonus, Market Structure Order Block Dashboard MT5 ürünü için geçerli değildir. Hediyenizi almak için satın alma işleminden sonra MQL5 üzerinden istediğiniz ürünün adını içeren bir mesaj göndermeniz yeterlidir.
Öne Çıkan Özellikler
- Neon efektli trend çizgisi (Boğa/Ayı)
- Mum kapanışında trend dönüşümüyle birlikte BUY/SELL sinyali
- Riske (1R) dayalı olarak otomatik hesaplanan Giriş, SL, TP1, TP2, TP3 seviyeleri
- R katları cinsinden TP ve volatilite bazlı SL (yapılandırılabilir tampon bölge)
- Sıradaki Hedef Vurgulama (Next Target Highlight): Bir sonraki hedefi (TP veya SL) net şekilde gösterir
- TP bazlı başarı oranı (Hit Rate): Geçmiş verilere dayalı hedef ulaşma analizi
- Premium Dashboard: Sinyal, Hedefler, Başarı Oranı, Kâr (puan cinsinden)
- İşlem Görselleştirici: Rozetler, giriş noktaları, TP/SL işaretleyicileri
- Clean Chart (Temiz Grafik) ve Cinematic modları
Kullanım Örneği
- Bir zaman dilimi seçin (Gün içi için M5 - H1, Swing için H4 - D1).
- Kapanışta bir trend dönüşü (BUY/SELL sinyali) bekleyin.
- Giriş, SL ve TP seviyelerini anında R katları üzerinden okuyun.
- Pozisyonunuzu planınıza göre yönetin (kısmi kapanış, başabaş noktası, takip eden stop vb.).
Temel Parametreler
- Amplitude, Multiplier, Sensitivity (Scalping, Gün içi, Swing ayarları)
- TP1, TP2, TP3 Oranları ve SL katsayısı
- Görünüm: Dashboard, hedefler, neon, ölçek ve konum
- Anti-flicker: Performans için dashboard FPS sınırlaması
- Uyarılar: Trend dönüşü, TP1, TP2, TP3, SL (Push, Popup, Ses)
Pazarlar ve Zaman Dilimleri
- Forex, Endeksler, CFD, Kripto (aracı kurumunuza bağlı olarak)
- Gün içi: M5 - H1
- Swing: H4 - D1
Kullanım Kılavuzu ve Destek
Alıcılar için bir PDF kullanım kılavuzu mevcuttur. Kılavuzu almak için satın alma işleminden sonra MQL5 mesaj sistemi üzerinden bana yazmanız yeterlidir.
Yasal Uyarı
Bu ürün herhangi bir sonuç garantisi vermez ve yatırım tavsiyesi değildir. Trading yüksek zarar riski içerir. Gerçek hesapta kullanmadan önce göstergeyi her zaman bir demo hesapta test edin.