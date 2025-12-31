Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5, tam bir görsel işlem planı sunan bir MetaTrader 5 göstergesidir: Sinyal, Giriş (Entry), Zarar Durdur (Stop Loss) ve Kâr Al (Take Profit) seviyelerini R (risk) katlarına göre otomatik olarak hesaplar. Bu gösterge otomatik işlem açmaz. Bir işlem robotu değil, görsel bir analiz ve yönetim aracıdır.

Lansman Teklifi: Her satın alma işlemi için MQL5 profilimden seçeceğiniz 1 adet gösterge hediye edilecektir. İstisna: Bu bonus, Market Structure Order Block Dashboard MT5 ürünü için geçerli değildir. Hediyenizi almak için satın alma işleminden sonra MQL5 üzerinden istediğiniz ürünün adını içeren bir mesaj göndermeniz yeterlidir.

Öne Çıkan Özellikler

Neon efektli trend çizgisi (Boğa/Ayı)

Mum kapanışında trend dönüşümüyle birlikte BUY/SELL sinyali

Riske (1R) dayalı olarak otomatik hesaplanan Giriş, SL, TP1, TP2, TP3 seviyeleri

R katları cinsinden TP ve volatilite bazlı SL (yapılandırılabilir tampon bölge)

Sıradaki Hedef Vurgulama (Next Target Highlight): Bir sonraki hedefi (TP veya SL) net şekilde gösterir

TP bazlı başarı oranı (Hit Rate): Geçmiş verilere dayalı hedef ulaşma analizi

Premium Dashboard: Sinyal, Hedefler, Başarı Oranı, Kâr (puan cinsinden)

İşlem Görselleştirici: Rozetler, giriş noktaları, TP/SL işaretleyicileri

Clean Chart (Temiz Grafik) ve Cinematic modları

Kullanım Örneği

Bir zaman dilimi seçin (Gün içi için M5 - H1, Swing için H4 - D1). Kapanışta bir trend dönüşü (BUY/SELL sinyali) bekleyin. Giriş, SL ve TP seviyelerini anında R katları üzerinden okuyun. Pozisyonunuzu planınıza göre yönetin (kısmi kapanış, başabaş noktası, takip eden stop vb.).

Temel Parametreler

Amplitude, Multiplier, Sensitivity (Scalping, Gün içi, Swing ayarları)

TP1, TP2, TP3 Oranları ve SL katsayısı

Görünüm: Dashboard, hedefler, neon, ölçek ve konum

Anti-flicker: Performans için dashboard FPS sınırlaması

Uyarılar: Trend dönüşü, TP1, TP2, TP3, SL (Push, Popup, Ses)

Pazarlar ve Zaman Dilimleri

Forex, Endeksler, CFD, Kripto (aracı kurumunuza bağlı olarak)

Gün içi: M5 - H1

Swing: H4 - D1

Kullanım Kılavuzu ve Destek

Alıcılar için bir PDF kullanım kılavuzu mevcuttur. Kılavuzu almak için satın alma işleminden sonra MQL5 mesaj sistemi üzerinden bana yazmanız yeterlidir.

Yasal Uyarı

Bu ürün herhangi bir sonuç garantisi vermez ve yatırım tavsiyesi değildir. Trading yüksek zarar riski içerir. Gerçek hesapta kullanmadan önce göstergeyi her zaman bir demo hesapta test edin.