Position Size Calculator PRO MT4
- Indicatori
- Prime Horizon
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Position Size Calculator PRO MT4 – Gestione del rischio professionale direttamente sul grafico
Position Size Calculator PRO MT4 è un indicatore per MetaTrader 4 che calcola automaticamente la dimensione ottimale della posizione in base al rischio scelto, alla distanza dello stop loss e alle proprietà del simbolo (valore del punto, dimensione del tick, leva finanziaria, margine richiesto, ecc.).
L’obiettivo di questo strumento è aiutare il trader a standardizzare la gestione del rischio e a vedere immediatamente l’impatto di ogni operazione sul conto, senza dover effettuare calcoli manuali.
Obiettivo dello strumento
- Calcolare una dimensione di posizione coerente con una percentuale di rischio fissa per operazione.
- Controllare facilmente l’importo del rischio nella valuta del conto.
- Mostrare il possibile rapporto rischio/rendimento, il profitto/perdita teorico e il margine richiesto.
- Fornire al trader una visione chiara dell’esposizione prima di aprire un ordine.
Funzionamento generale
L’indicatore visualizza un pannello sul grafico con le informazioni del conto (saldo, equity, margine libero) e i risultati del calcolo in tempo reale:
- Dimensione di lotto consigliata in base al rischio selezionato.
- Importo del rischio nella valuta del conto.
- Distanza dello stop loss in pips.
- Target di take profit (se attivato) e rapporto rischio/rendimento.
- Margine richiesto e livello di margine stimato per la posizione.
- Prezzo teorico di break-even.
Il calcolo può basarsi su un prezzo di stop loss inserito manualmente oppure su uno stop loss automatico derivato dall’ATR (Average True Range). Il prezzo di ingresso può essere rilevato automaticamente (Ask) oppure definito manualmente per preparare ordini pendenti.
Funzionalità principali
- Calcolo della dimensione della posizione a partire da una percentuale di rischio sul saldo o da un importo di rischio fisso.
- Possibilità di scegliere tra dimensione della posizione calcolata automaticamente o lotto fisso.
- Rilevamento automatico del prezzo di ingresso o inserimento manuale del prezzo di ingresso per ordini pendenti.
- Stop loss manuale o basato su ATR (periodo e moltiplicatore configurabili).
- Calcolo automatico del take profit in base a un rapporto rischio/rendimento obiettivo oppure utilizzo di un prezzo di take profit manuale.
- Visualizzazione della perdita potenziale, del profitto potenziale e del rapporto rischio/rendimento stimato (R:R).
- Informazioni sul margine: margine richiesto e livello di margine approssimativo dopo l’apertura della posizione.
- Calcolo del prezzo di break-even tenendo conto dello spread corrente.
- Avvisi opzionali quando il rischio per operazione è considerato elevato o quando la leva stimata è eccessiva.
- Pannello visivo chiaro e compatto, adatto sia al day trading che allo swing trading.
Come utilizzare l’indicatore
- Applicare Position Size Calculator PRO MT4 al grafico dello strumento che si desidera tradare.
- Nei parametri di ingresso, impostare la percentuale di rischio desiderata (RiskPercent) oppure un importo massimo di rischio (MaxRiskAmount).
- Scegliere se utilizzare una dimensione di lotto fissa (UseFixedLotSize) o lasciare che l’indicatore calcoli automaticamente la dimensione della posizione.
- Per un ordine a mercato, lasciare attiva l’opzione AutoDetectEntryPrice in modo da utilizzare il prezzo Ask corrente come prezzo di ingresso. Per un ordine pendente, disattivare questa opzione e inserire il prezzo in ManualEntryPrice.
- Configurare lo stop loss:
- inserendo un prezzo fisso in ManualStopLoss,
- oppure utilizzando uno stop loss basato su ATR (ATR_Period e ATR_Multiplier).
- Se necessario, attivare il calcolo automatico del rapporto rischio/rendimento e del take profit tramite CalculateRR e TargetRR, oppure inserire un prezzo di take profit manuale (ManualTakeProfit).
- I risultati vengono visualizzati in tempo reale nel pannello. È quindi possibile aprire l’ordine in MetaTrader 4 utilizzando la dimensione di lotto consigliata.
Principali parametri di ingresso
- RiskPercent – percentuale di rischio per operazione basata sul saldo del conto.
- MaxRiskAmount – importo massimo di rischio nella valuta del conto (opzionale).
- UseFixedLotSize – se impostato su true, utilizza FixedLotSize invece del calcolo automatico.
- FixedLotSize – dimensione di lotto fissa utilizzata quando la modalità corrispondente è attiva.
- CalculationTimeframe – timeframe utilizzato per il calcolo dell’ATR (0 = timeframe del grafico corrente).
- AutoDetectEntryPrice – utilizza il prezzo Ask corrente come prezzo di ingresso.
- ManualEntryPrice – prezzo di ingresso manuale per ordini pendenti.
- ManualStopLoss – prezzo di stop loss manuale (in caso contrario viene utilizzato l’ATR).
- ATR_Period – periodo dell’ATR utilizzato per il calcolo automatico dello stop loss.
- ATR_Multiplier – moltiplicatore applicato all’ATR per determinare la distanza dello stop loss.
- CalculateRR – attiva il calcolo del rapporto rischio/rendimento e del take profit automatico.
- TargetRR – rapporto rischio/rendimento obiettivo (ad esempio 2.0 per un trade 1:2).
- ManualTakeProfit – prezzo di take profit manuale se non si utilizza il calcolo automatico R:R.
- ShowPanel e opzioni collegate – controllano la visualizzazione del pannello e delle sue sezioni (conto, rischio, margine, ecc.).
- AlertOnHighRisk – avviso quando il rischio supera una soglia interna (ad esempio 5%).
- AlertOnHighLeverage – avviso quando la leva stimata è considerata troppo elevata.
Compatibilità
- Piattaforma: MetaTrader 4.
- Tipo: indicatore tecnico, non apre né chiude posizioni in modo automatico.
- Strumenti: Forex, indici, metalli, materie prime, criptovalute (in base all’offerta del broker).
- Tipi di conto: standard, ECN, cent, ecc., a condizione che le informazioni sul simbolo fornite dal broker siano corrette.
Raccomandazioni d’uso
- Testare l’indicatore su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale.
- Verificare che la dimensione di lotto suggerita sia coerente con il proprio piano di trading e con la tolleranza al rischio.
- Adattare i parametri di rischio (percentuale, importo fisso) alla propria situazione personale e alla volatilità dei mercati trattati.
- Utilizzare questo strumento come supporto alla gestione del rischio, non come sistema di trading automatico.
Avvertenza sul rischio
Questo indicatore è uno strumento di gestione del rischio e della dimensione della posizione. Non garantisce alcun risultato e non costituisce una raccomandazione di investimento. Il trading su Forex, indici, metalli e altri strumenti finanziari comporta un elevato livello di rischio per il capitale. I risultati passati non garantiscono rendimenti futuri. Si consiglia di testare qualsiasi configurazione su un conto demo prima di utilizzarla su un conto reale.