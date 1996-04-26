Position Size Calculator PRO MT4

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – 로트 계산 + 차트 SL/TP 시각화 영역(드래그 & 드롭)으로 빠르고 정확한 리스크 관리

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0는 MetaTrader 4용 포지션 사이징(자금/리스크 관리, Money Management) 인디케이터입니다. 거래당 리스크, Stop Loss 거리, 그리고 종목 사양(tick value, tick size, 증거금, 레버리지 등)을 기반으로 최적의 로트(LOT) 사이즈를 자동 계산합니다.

V2.0은 대규모 업그레이드입니다. 단순히 패널을 “읽는” 수준을 넘어, 차트에서 직접 트레이드를 컨트롤할 수 있도록 SL/TP 시각화 영역, BUY/SELL 모드, 그리고 원클릭 조정 버튼(Risk %, R:R, ATR)을 제공합니다.

V2.0 핵심 업데이트

  • BUY & SELL 완전 지원 (1클릭 방향 전환).
  • 차트에 새로운 인터랙티브 영역 추가: Stop Loss(빨강) + Take Profit(초록) + 진입 라인.
  • 드래그 & 드롭: 차트에서 SL/TP 이동 → 즉시 재계산(로트, 손실, 이익, R:R).
  • Zones ON/OFF 토글 + 선택 옵션 가격 라벨(Entry/SL/TP: pips & 금액 표시).
  • 패널 리디자인: LOT SIZE를 전용 박스로 강조 + 가독성 향상.
  • 내장 버튼: Risk % +/-, R:R +/-, ATR 배수 +/-, Reset.
  • 손익분기점(Break-even) & 마진 계산 개선 (BUY/SELL 방향 자동 반영).
  • 타이머 기반 업데이트로 실시간 표시가 더 부드럽고 안정적.

이 도구의 목적

  • 리스크 관리 표준화(고정 % 또는 고정 금액 리스크).
  • 잠재 손실, 잠재 이익, Risk/Reward 비율을 즉시 확인.
  • 포지션 진입 전 필요 증거금 및 예상 마진 레벨을 사전에 점검.
  • 수기 계산 없이 더 빠르게 깔끔한 트레이드 계획(시장가/예약주문) 준비.

사용 방법

  1. Position Size Calculator PRO MT4 V2.0를 거래할 종목의 차트에 적용합니다.
  2. 리스크 설정: InpRiskPercent(%) 또는 MaxRiskAmount(고정 금액).
  3. 로트 모드 선택: 자동 계산 또는 UseFixedLotSize + FixedLotSize로 고정 로트 사용.
  4. BUY/SELL 버튼으로 방향을 선택합니다.
  5. Stop Loss 설정:
    • ATR 기반 자동 SL(ATR 기간 + 배수), 또는
    • 차트에서 SL 영역을 드래그하여 수동 설정(Drag & Drop).
  6. Take Profit 설정:
    • R:R 기반 자동 TP(목표 비율), 또는
    • 차트에서 TP 영역을 드래그하여 수동 설정.
  7. 패널이 실시간 업데이트: 로트, 리스크, 이익, R:R, 마진, 손익분기점.

주요 기능

  • 리스크 % 또는 고정 금액 기반 로트 사이즈 자동 계산.
  • BUY/SELL 방향에 맞춘 정확한 계산.
  • ATR Stop Loss(기간 + 배수, 버튼으로 즉시 조절 가능).
  • Risk/Reward 기반 자동 Take Profit(버튼으로 조절 가능).
  • SL/TP 시각화 영역 + 진입 라인.
  • SL/TP 드래그 & 드롭 → 즉시 재계산(로트, 손실, 이익, R:R).
  • 옵션 가격 라벨(Entry/SL/TP: pips 및 금액 표시).
  • 증거금 정보: 필요 증거금 + 예상 마진 레벨.
  • 스프레드를 반영한 손익분기점(Break-even) (방향 자동 반영).
  • UI 최적화: LOT SIZE 강조로 의사결정 속도 향상.

주요 설정(Inputs)

  • InpRiskPercent – 거래당 리스크(%)
  • MaxRiskAmount – 최대 리스크 금액(0 = % 사용)
  • UseFixedLotSize / FixedLotSize – 고정 로트 사용
  • InpIsBuyDirection – 초기 방향(기본 BUY)
  • CalculationTimeframe – ATR 계산 타임프레임(0 = 현재 차트)
  • ATR_Period / InpATR_Multiplier – ATR 설정(배수는 버튼으로 조절)
  • CalculateRR / InpTargetRR – R:R 기반 자동 TP(조절 가능)
  • InpShowZones – SL/TP 영역 기본 표시(ON/OFF)
  • ShowPriceLabels – 차트 가격 라벨 표시
  • ShowPanel + 표시 옵션 – 계좌/마진/R:R/손익분기점 등

호환성

  • 플랫폼: MetaTrader 4
  • 유형: 인디케이터 (자동으로 매매를 실행하지 않음)
  • 대상: Forex, 지수, 금속, 원자재, 암호화폐(브로커에 따라 다름)
  • 계좌: Standard/ECN/Cent(브로커의 종목 데이터에 따라 다름)

권장 사항

  • 실전 사용 전 데모 계좌에서 먼저 테스트하세요.
  • 계산된 로트가 브로커 제한(최소 로트, 스텝 등)과 트레이딩 플랜에 맞는지 확인하세요.
  • ATR은 참고 도구입니다. 핵심은 리스크 규칙을 일관되게 지키는 것입니다.

리스크 경고

본 인디케이터는 리스크 관리 및 포지션 사이즈 계산을 위한 보조 도구이며, 투자 조언이 아닙니다. 거래에는 원금 손실 위험이 있으며, 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실전 적용 전 반드시 데모에서 충분히 테스트하세요.

