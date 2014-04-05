POSITION SIZE CALCULATOR PRO MT5 — PROFESYONEL RİSK YÖNETİM ARACI

Tanımladığınız risk parametrelerine göre her işlem için en uygun pozisyon büyüklüğünü (lot) otomatik hesaplayan profesyonel bir para yönetimi aracıdır.

✅ BAŞLICA ÖZELLİKLER

Otomatik Lot Hesaplama

Hesap bakiyesi/özsermayesi, risk yüzdesi ve stop loss mesafesine göre işlemekteki tam lotu hesaplar. Manuel hesaplama hatalarını ortadan kaldırır, tutarlı risk yönetimi sağlar.

Esnek Risk Yönetimi Modları Yüzde ile risk (önerilen 1–2%) Sabit tutar ile risk (USD/EUR) ATR tabanlı stop loss (otomatik) Manuel stop loss (pip veya fiyat)

Gerçek Zamanlı Hesap Bilgileri

Daha bilinçli kararlar için bakiye, özsermaye (equity), serbest marjin ve kaldıraç değerlerini doğrudan grafikte gösterir.

Risk/Ödül Oranı Hesaplayıcı

Giriş, stop loss ve take profit seviyelerine göre R:R oranını otomatik hesaplar ve gösterir. Yüksek olasılıklı kurulumları belirlemenize yardımcı olur.

Görsel Pano (Dashboard)

Tüm kritik bilgileri sunan temiz ve profesyonel arayüz: Mevcut sembol ve fiyat Giriş fiyatı (otomatik veya manuel) SL mesafesi (pip) Hesaplanan lot büyüklüğü Hesap para biriminde risk tutarı Potansiyel kâr Başabaş (break-even) fiyatı R:R oranı

Çoklu Sembol Uyumluluğu

Tüm enstrümanlarda çalışır: Forex pariteleri, Altın (XAUUSD), endeksler, emtialar, kripto paralar ve hisseler.

Risk Uyarıları

Şu durumlarda görsel uyarı verir: Risk, önerilen seviyeyi aştığında (> %5) Marjin yetersiz olduğunda Lot büyüklüğü aracı kurum limitlerini aştığında



💪 NEDEN GEREKLİ?

BU ARAÇ OLMADAN: 5–10 dakika süren manuel hesaplar, hata riski, tutarsız pozisyon boyutları, aşırı kaldıraç nedeniyle hesabın zarar görmesi.

BU ARAÇLA: 30 saniyede kurulum, sıfır hesaplama hatası, işlem başına sabit risk, profesyonel para yönetimi.

🎯 KİMLER İÇİN UYGUN?

Doğru risk yönetimini öğrenen yeni başlayanlar

Zaman kazanmak isteyen orta seviye işlemciler

Hassasiyet isteyen profesyonel trader’lar

Sermaye korunmasını ciddiye alan herkes

⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER

Platform: MetaTrader 5 (MT5)

Tür: Teknik gösterge (indikatör)

Çalıştığı zaman dilimleri: Tümü (M1–MN)

Uyumluluk: Tüm hesap türleri

Kaynak kullanımı: Minimum (optimize kod)

DLL yok: %100 güvenli

Arayüz dili: İngilizce

📊 NASIL KULLANILIR (30 SANİYELİK AKIŞ)

Göstergiyi herhangi bir grafiğe ekleyin Risk yüzdesini belirleyin (varsayılan %2) Stop loss’u tanımlayın (ATR otomatik veya manuel) Ekrandaki hesaplanan lotu okuyun İşlemi güvenle gerçekleştirin

Not: SL/TP’yi ayarladıkça hesaplamalar gerçek zamanlı güncellenir; girişten önce R:R’ı optimize etmenizi sağlar.

📦 PAKET İÇERİĞİ

Position Size Calculator PRO MT5 (.ex5 dosyası)

Ekran görüntülü kullanıcı kılavuzu

Kurulum rehberi

Konfigürasyon örnekleri

E-posta desteği

⚙️ ÖNERİLEN VARSAYILAN AYARLAR

İşlem başına risk: %2,0

ATR periyodu: 14

ATR çarpanı: 2,0

Hedef R:R: 2,0

Maksimum risk uyarısı: %5,0

(Tüm parametreler gösterge ayarlarından tamamen özelleştirilebilir.)

🔧 KURULUM (3 BASİT ADIM)

.ex5 dosyasını indirin MT5 “MQL5/Indicators” klasörüne kopyalayın MT5’i yeniden başlatın ve grafiğe ekleyin

(Ayrıntılı talimatlar kullanıcı kılavuzunda yer alır.)

💡 PROFESYONEL PARA YÖNETİMİ

Kurumsal ve profesyonel trader’ların prensiplerini uygular: işlem başına en fazla %1–2 risk, girişten önce pozisyon boyutunun hesaplanması, tüm işlemlerde sabit risk seviyesinin korunması.

⚠️ ÖNEMLİ NOTLAR

Bu araç bir hesaplama/görselleştirme aracıdır; bir al-sat sistemi değildir

İşlemleri otomatik olarak açıp kapatmaz

Emirlerin manuel yürütülmesi gerekir

Yalnızca görsel yardım ve hesap makinesi olarak çalışır

⚠️ RİSK UYARISI

Alım satım önemli ölçüde kayıp riski içerir. Bu araç pozisyon büyüklüğü hesaplamasına yardımcı olur, ancak kâr garantisi vermez. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Her zaman uygun risk yönetimi kullanın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız para ile işlem yapmayın.

📧 DESTEK

Kurulum, yapılandırma ve kullanım soruları için hızlı e-posta desteği. Tipik yanıt süresi: 24 saat içinde.

🔄 GÜNCELLEMELER

Ücretsiz güncellemeler dahildir. Her türlü iyileştirme veya yeni özellik tüm alıcılara ek ücret olmaksızın sunulur.

💎 İŞLEMİNİZE YATIRIM

Sadece 30 $ karşılığında, tek bir aşırı kaldıraçlı işlemi önleyerek kendini amorti eder. Profesyonel para yönetimi, kârlı trader’larla hesabı yananlar arasındaki farkı belirler.