Position Size Calculator PRO MT5

POSITION SIZE CALCULATOR PRO MT5 — PROFESYONEL RİSK YÖNETİM ARACI

Tanımladığınız risk parametrelerine göre her işlem için en uygun pozisyon büyüklüğünü (lot) otomatik hesaplayan profesyonel bir para yönetimi aracıdır.

✅ BAŞLICA ÖZELLİKLER

  • Otomatik Lot Hesaplama
    Hesap bakiyesi/özsermayesi, risk yüzdesi ve stop loss mesafesine göre işlemekteki tam lotu hesaplar. Manuel hesaplama hatalarını ortadan kaldırır, tutarlı risk yönetimi sağlar.

  • Esnek Risk Yönetimi Modları

    • Yüzde ile risk (önerilen 1–2%)

    • Sabit tutar ile risk (USD/EUR)

    • ATR tabanlı stop loss (otomatik)

    • Manuel stop loss (pip veya fiyat)

  • Gerçek Zamanlı Hesap Bilgileri
    Daha bilinçli kararlar için bakiye, özsermaye (equity), serbest marjin ve kaldıraç değerlerini doğrudan grafikte gösterir.

  • Risk/Ödül Oranı Hesaplayıcı
    Giriş, stop loss ve take profit seviyelerine göre R:R oranını otomatik hesaplar ve gösterir. Yüksek olasılıklı kurulumları belirlemenize yardımcı olur.

  • Görsel Pano (Dashboard)
    Tüm kritik bilgileri sunan temiz ve profesyonel arayüz:

    • Mevcut sembol ve fiyat

    • Giriş fiyatı (otomatik veya manuel)

    • SL mesafesi (pip)

    • Hesaplanan lot büyüklüğü

    • Hesap para biriminde risk tutarı

    • Potansiyel kâr

    • Başabaş (break-even) fiyatı

    • R:R oranı

  • Çoklu Sembol Uyumluluğu
    Tüm enstrümanlarda çalışır: Forex pariteleri, Altın (XAUUSD), endeksler, emtialar, kripto paralar ve hisseler.

  • Risk Uyarıları
    Şu durumlarda görsel uyarı verir:

    • Risk, önerilen seviyeyi aştığında (> %5)

    • Marjin yetersiz olduğunda

    • Lot büyüklüğü aracı kurum limitlerini aştığında

💪 NEDEN GEREKLİ?

  • BU ARAÇ OLMADAN: 5–10 dakika süren manuel hesaplar, hata riski, tutarsız pozisyon boyutları, aşırı kaldıraç nedeniyle hesabın zarar görmesi.

  • BU ARAÇLA: 30 saniyede kurulum, sıfır hesaplama hatası, işlem başına sabit risk, profesyonel para yönetimi.

🎯 KİMLER İÇİN UYGUN?

  • Doğru risk yönetimini öğrenen yeni başlayanlar

  • Zaman kazanmak isteyen orta seviye işlemciler

  • Hassasiyet isteyen profesyonel trader’lar

  • Sermaye korunmasını ciddiye alan herkes

⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Platform: MetaTrader 5 (MT5)

  • Tür: Teknik gösterge (indikatör)

  • Çalıştığı zaman dilimleri: Tümü (M1–MN)

  • Uyumluluk: Tüm hesap türleri

  • Kaynak kullanımı: Minimum (optimize kod)

  • DLL yok: %100 güvenli

  • Arayüz dili: İngilizce

📊 NASIL KULLANILIR (30 SANİYELİK AKIŞ)

  1. Göstergiyi herhangi bir grafiğe ekleyin

  2. Risk yüzdesini belirleyin (varsayılan %2)

  3. Stop loss’u tanımlayın (ATR otomatik veya manuel)

  4. Ekrandaki hesaplanan lotu okuyun

  5. İşlemi güvenle gerçekleştirin
    Not: SL/TP’yi ayarladıkça hesaplamalar gerçek zamanlı güncellenir; girişten önce R:R’ı optimize etmenizi sağlar.

📦 PAKET İÇERİĞİ

  • Position Size Calculator PRO MT5 (.ex5 dosyası)

  • Ekran görüntülü kullanıcı kılavuzu

  • Kurulum rehberi

  • Konfigürasyon örnekleri

  • E-posta desteği

⚙️ ÖNERİLEN VARSAYILAN AYARLAR

  • İşlem başına risk: %2,0

  • ATR periyodu: 14

  • ATR çarpanı: 2,0

  • Hedef R:R: 2,0

  • Maksimum risk uyarısı: %5,0
    (Tüm parametreler gösterge ayarlarından tamamen özelleştirilebilir.)

🔧 KURULUM (3 BASİT ADIM)

  1. .ex5 dosyasını indirin

  2. MT5 “MQL5/Indicators” klasörüne kopyalayın

  3. MT5’i yeniden başlatın ve grafiğe ekleyin
    (Ayrıntılı talimatlar kullanıcı kılavuzunda yer alır.)

💡 PROFESYONEL PARA YÖNETİMİ
Kurumsal ve profesyonel trader’ların prensiplerini uygular: işlem başına en fazla %1–2 risk, girişten önce pozisyon boyutunun hesaplanması, tüm işlemlerde sabit risk seviyesinin korunması.

⚠️ ÖNEMLİ NOTLAR

  • Bu araç bir hesaplama/görselleştirme aracıdır; bir al-sat sistemi değildir

  • İşlemleri otomatik olarak açıp kapatmaz

  • Emirlerin manuel yürütülmesi gerekir

  • Yalnızca görsel yardım ve hesap makinesi olarak çalışır

⚠️ RİSK UYARISI
Alım satım önemli ölçüde kayıp riski içerir. Bu araç pozisyon büyüklüğü hesaplamasına yardımcı olur, ancak kâr garantisi vermez. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Her zaman uygun risk yönetimi kullanın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız para ile işlem yapmayın.

📧 DESTEK
Kurulum, yapılandırma ve kullanım soruları için hızlı e-posta desteği. Tipik yanıt süresi: 24 saat içinde.

🔄 GÜNCELLEMELER
Ücretsiz güncellemeler dahildir. Her türlü iyileştirme veya yeni özellik tüm alıcılara ek ücret olmaksızın sunulur.

💎 İŞLEMİNİZE YATIRIM
Sadece 30 $ karşılığında, tek bir aşırı kaldıraçlı işlemi önleyerek kendini amorti eder. Profesyonel para yönetimi, kârlı trader’larla hesabı yananlar arasındaki farkı belirler.

