Position Size Calculator PRO MT4
- 指标
- Prime Horizon
- 版本: 2.0
- 更新: 15 十二月 2025
- 激活: 10
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – 手数计算 + 图表可视化 SL/TP 区域（拖拽调整），更快更稳的风险管理
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 是一款用于 MetaTrader 4 的仓位管理 / 手数计算（Position Sizing / Money Management）指标。它会根据你的单笔风险、止损距离以及品种参数（tick value、tick size、保证金、杠杆等）自动计算最佳下单手数。
V2.0 是一次重大升级：不再只是查看面板结果，而是可以直接在图表上管理交易，通过可视化 SL/TP 区域、BUY/SELL 方向切换以及一键调参按钮（Risk %、R:R、ATR）实现更高效率的交易准备流程。
V2.0 主要更新
- 完整支持 BUY & SELL（一键切换方向）。
- 新增图表交互区域：Stop Loss（红色）+ Take Profit（绿色）+ 入场线。
- 拖拽 SL/TP（Drag & Drop） → 即时重新计算（手数、亏损、盈利、盈亏比）。
- Zones ON/OFF 开关 + 可选价格标签（Entry/SL/TP 显示 pips 与金额）。
- 面板重做：LOT SIZE 手数高亮显示（独立框）+ 更清晰易读。
- 内置快捷按钮：Risk % +/-, R:R +/-, ATR 倍数 +/-, Reset。
- 保本价（Break-even）与保证金计算优化，并自动适配 BUY/SELL 方向。
- 使用定时器刷新，实时更新更流畅稳定。
工具用途
- 标准化你的风险管理（固定百分比或固定最大风险金额）。
- 快速查看潜在亏损、潜在盈利与盈亏比（Risk/Reward）。
- 在开仓前评估所需保证金与预计保证金水平。
- 无需手算，快速准备更“干净”的交易计划（市价或挂单）。
使用方法（快速上手）
- 将 Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 加载到要交易的品种图表上。
- 设置风险：InpRiskPercent（%）或 MaxRiskAmount（固定金额）。
- 选择手数模式：自动计算，或启用 UseFixedLotSize + FixedLotSize 使用固定手数。
- 通过按钮选择方向：BUY/SELL。
- 设置止损：
- ATR 自动止损（ATR 周期 + 倍数），或
- 直接在图表上拖拽 SL 区域手动调整。
- 设置止盈：
- 按盈亏比 R:R自动计算 TP，或
- 直接在图表上拖拽 TP 区域手动调整。
- 面板会实时显示：手数、风险、盈利、R:R、保证金与保本价。
核心功能
- 按风险百分比或固定金额自动计算最佳手数。
- BUY/SELL 双方向支持，所有计算自动适配方向。
- ATR 止损（周期 + 倍数，一键可调）。
- 按盈亏比（Risk/Reward）自动计算止盈（可一键调整）。
- 可视化 SL/TP 区域 + 入场线。
- 拖拽 SL/TP → 立即刷新手数、亏损、盈利、R:R。
- 可选图表价格标签（Entry/SL/TP：pips + 金额）。
- 显示所需保证金与预计保证金水平。
- 计算包含点差的保本价（Break-even）（方向自适配）。
- 界面优化：手数（LOT SIZE）突出显示，决策更快。
主要参数（Inputs）
- InpRiskPercent – 单笔风险（%）
- MaxRiskAmount – 最大风险金额（0 = 使用 %）
- UseFixedLotSize / FixedLotSize – 固定手数模式
- InpIsBuyDirection – 初始方向（默认 BUY）
- CalculationTimeframe – ATR 计算周期（0 = 当前图表周期）
- ATR_Period / InpATR_Multiplier – ATR 参数（倍数可按钮调节）
- CalculateRR / InpTargetRR – 按 R:R 自动 TP（可按钮调节）
- InpShowZones – 默认显示 SL/TP 区域（可 ON/OFF）
- ShowPriceLabels – 显示图表价格标签
- ShowPanel + 显示选项 – 账户/保证金/R:R/保本价等模块
兼容性
- 平台：MetaTrader 4
- 类型：指标（不会自动开仓/平仓）
- 品种：外汇、指数、贵金属、商品、加密货币（取决于经纪商）
- 账户：Standard/ECN/Cent（取决于经纪商提供的品种参数）
使用建议
- 先在模拟账户测试，再用于实盘。
- 请确认计算手数符合你的交易计划与经纪商限制（最小手数、步进等）。
- 波动越大风险越高：ATR 可以辅助，但关键仍是纪律执行。
风险提示
本指标仅用于仓位与风险管理辅助，不构成任何投资建议，也不保证收益。交易存在较高的资金亏损风险。历史表现不代表未来结果。请务必先在模拟账户测试后再用于实盘交易。