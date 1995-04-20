Position Size Calculator PRO MT4

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – 手数计算 + 图表可视化 SL/TP 区域（拖拽调整），更快更稳的风险管理

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 是一款用于 MetaTrader 4 的仓位管理 / 手数计算（Position Sizing / Money Management）指标。它会根据你的单笔风险止损距离以及品种参数（tick value、tick size、保证金、杠杆等）自动计算最佳下单手数

V2.0 是一次重大升级：不再只是查看面板结果，而是可以直接在图表上管理交易，通过可视化 SL/TP 区域BUY/SELL 方向切换以及一键调参按钮（Risk %、R:R、ATR）实现更高效率的交易准备流程。

V2.0 主要更新

  • 完整支持 BUY & SELL（一键切换方向）。
  • 新增图表交互区域：Stop Loss（红色）+ Take Profit（绿色）+ 入场线
  • 拖拽 SL/TP（Drag & Drop）即时重新计算（手数、亏损、盈利、盈亏比）。
  • Zones ON/OFF 开关 + 可选价格标签（Entry/SL/TP 显示 pips 与金额）。
  • 面板重做LOT SIZE 手数高亮显示（独立框）+ 更清晰易读。
  • 内置快捷按钮：Risk % +/-, R:R +/-, ATR 倍数 +/-, Reset。
  • 保本价（Break-even）与保证金计算优化，并自动适配 BUY/SELL 方向。
  • 使用定时器刷新，实时更新更流畅稳定

工具用途

  • 标准化你的风险管理（固定百分比或固定最大风险金额）。
  • 快速查看潜在亏损潜在盈利盈亏比（Risk/Reward）
  • 在开仓前评估所需保证金与预计保证金水平
  • 无需手算，快速准备更“干净”的交易计划（市价或挂单）。

使用方法（快速上手）

  1. Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 加载到要交易的品种图表上。
  2. 设置风险：InpRiskPercent（%）或 MaxRiskAmount（固定金额）。
  3. 选择手数模式：自动计算，或启用 UseFixedLotSize + FixedLotSize 使用固定手数。
  4. 通过按钮选择方向：BUY/SELL
  5. 设置止损：
    • ATR 自动止损（ATR 周期 + 倍数），或
    • 直接在图表上拖拽 SL 区域手动调整。
  6. 设置止盈：
    • 盈亏比 R:R自动计算 TP，或
    • 直接在图表上拖拽 TP 区域手动调整。
  7. 面板会实时显示：手数风险盈利R:R保证金保本价

核心功能

  • 按风险百分比或固定金额自动计算最佳手数
  • BUY/SELL 双方向支持，所有计算自动适配方向。
  • ATR 止损（周期 + 倍数，一键可调）。
  • 盈亏比（Risk/Reward）自动计算止盈（可一键调整）。
  • 可视化 SL/TP 区域 + 入场线
  • 拖拽 SL/TP → 立即刷新手数、亏损、盈利、R:R。
  • 可选图表价格标签（Entry/SL/TP：pips + 金额）。
  • 显示所需保证金与预计保证金水平
  • 计算包含点差的保本价（Break-even）（方向自适配）。
  • 界面优化：手数（LOT SIZE）突出显示，决策更快。

主要参数（Inputs）

  • InpRiskPercent – 单笔风险（%）
  • MaxRiskAmount – 最大风险金额（0 = 使用 %）
  • UseFixedLotSize / FixedLotSize – 固定手数模式
  • InpIsBuyDirection – 初始方向（默认 BUY）
  • CalculationTimeframe – ATR 计算周期（0 = 当前图表周期）
  • ATR_Period / InpATR_Multiplier – ATR 参数（倍数可按钮调节）
  • CalculateRR / InpTargetRR – 按 R:R 自动 TP（可按钮调节）
  • InpShowZones – 默认显示 SL/TP 区域（可 ON/OFF）
  • ShowPriceLabels – 显示图表价格标签
  • ShowPanel + 显示选项 – 账户/保证金/R:R/保本价等模块

兼容性

  • 平台：MetaTrader 4
  • 类型：指标（不会自动开仓/平仓）
  • 品种：外汇、指数、贵金属、商品、加密货币（取决于经纪商）
  • 账户：Standard/ECN/Cent（取决于经纪商提供的品种参数）

使用建议

  • 先在模拟账户测试，再用于实盘。
  • 请确认计算手数符合你的交易计划与经纪商限制（最小手数、步进等）。
  • 波动越大风险越高：ATR 可以辅助，但关键仍是纪律执行。

风险提示

本指标仅用于仓位与风险管理辅助，不构成任何投资建议，也不保证收益。交易存在较高的资金亏损风险。历史表现不代表未来结果。请务必先在模拟账户测试后再用于实盘交易。

