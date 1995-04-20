Position Size Calculator PRO MT4

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Cálculo de lote + Zonas visuais SL/TP (Arrastar & Soltar) para um gerenciamento de risco mais rápido e preciso

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 é um indicador de position sizing (money management) para MetaTrader 4. Ele calcula automaticamente o tamanho de lote ideal com base no seu risco por operação, na distância do Stop Loss e nas especificações do ativo (tick value, tick size, margem, alavancagem, etc.).

A versão 2.0 é uma grande atualização: em vez de apenas “ler” um painel, você passa a gerenciar a operação diretamente no gráfico com zonas visuais de SL/TP, modo BUY/SELL e controles em 1 clique (Risk %, R:R, ATR).

Principais novidades (V2.0)

  • Suporte completo a BUY & SELL (troca de direção com 1 clique).
  • Novas zonas interativas no gráfico: Stop Loss (vermelho) + Take Profit (verde) + linha de entrada.
  • Arrastar & Soltar (Drag & Drop): mova SL/TP no gráfico → recalculo instantâneo (lote, perda, lucro, R:R).
  • Botão Zones ON/OFF + labels de preço opcionais (Entry/SL/TP com pips e valor monetário).
  • Painel redesenhado: LOT SIZE em destaque em uma caixa dedicada + melhor legibilidade.
  • Botões integrados: Risk % +/-, R:R +/-, Multiplicador ATR +/-, Reset.
  • Break-even e margem melhorados e consistentes para BUY/SELL.
  • Atualização em tempo real mais fluida graças ao timer.

Objetivo da ferramenta

  • Padronizar seu gerenciamento de risco (risco fixo em % ou valor máximo).
  • Visualizar rapidamente perda potencial, lucro potencial e Risk/Reward.
  • Controlar margem requerida e o nível de margem estimado antes de abrir a posição.
  • Preparar operações mais rápido (mercado ou pendente) sem cálculos manuais.

Como usar

  1. Anexe o Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 ao gráfico do ativo que você deseja operar.
  2. Defina o risco em InpRiskPercent (%) ou MaxRiskAmount (valor fixo).
  3. Escolha o modo de lote: cálculo automático ou UseFixedLotSize + FixedLotSize.
  4. Selecione a direção pelo botão BUY/SELL.
  5. Defina o Stop Loss:
    • Automático via ATR (período ATR + multiplicador), ou
    • manual arrastando a zona SL no gráfico (Drag & Drop).
  6. Defina o Take Profit:
    • Automático por R:R (ratio alvo), ou
    • manual arrastando a zona TP no gráfico.
  7. O painel atualiza em tempo real: lote, risco, lucro, R:R, margem e break-even.

Recursos principais

  • Cálculo do tamanho de lote por risco em % ou por valor fixo.
  • Direção BUY/SELL com cálculos ajustados ao sentido da operação.
  • Stop Loss por ATR (período + multiplicador ajustável via botões).
  • Take Profit automático baseado em Risk/Reward (ajustável via botões).
  • Zonas visuais SL/TP + linha de entrada para leitura imediata.
  • Drag & Drop de SL/TP → recálculo instantâneo (lote, perda, lucro, R:R).
  • Labels no gráfico (opcional): Entry/SL/TP com pips e valor monetário.
  • Informações de margem: margem requerida e nível de margem estimado.
  • Preço de break-even incluindo o spread (ajustado para BUY/SELL).
  • Interface otimizada: LOT SIZE em destaque para decisões mais rápidas.

Principais parâmetros (inputs)

  • InpRiskPercent – risco por operação (%)
  • MaxRiskAmount – valor máximo de risco (0 = usa %)
  • UseFixedLotSize / FixedLotSize – usar lote fixo
  • InpIsBuyDirection – direção inicial (BUY por padrão)
  • CalculationTimeframe – timeframe para ATR (0 = timeframe atual)
  • ATR_Period / InpATR_Multiplier – parâmetros ATR (multiplicador ajustável)
  • CalculateRR / InpTargetRR – TP automático por R:R (ajustável)
  • InpShowZones – mostrar zonas SL/TP por padrão (ON/OFF)
  • ShowPriceLabels – mostrar labels de preço
  • ShowPanel + opções – seções conta, margem, R:R, break-even

Compatibilidade

  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Tipo: indicador (não abre nem fecha operações)
  • Ativos: Forex, índices, metais, commodities, crypto (depende do broker)
  • Contas: Standard/ECN/Cent (depende dos dados do símbolo fornecidos pelo broker)

Boas práticas

  • Teste primeiro em conta demo antes de usar em real.
  • Confirme se o lote calculado está de acordo com seu plano e com as restrições do broker (mínimo, step, etc.).
  • Ajuste o risco à volatilidade: o ATR ajuda, mas disciplina é o que faz a diferença.

Aviso de risco

Este indicador é uma ferramenta de gerenciamento de risco e cálculo de posição. Não é recomendação de investimento e não garante resultados. O trading envolve alto risco de perda de capital. Resultados passados não garantem resultados futuros. Teste sempre em demo antes de operar em conta real.

