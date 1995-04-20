Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Cálculo de lote + Zonas visuais SL/TP (Arrastar & Soltar) para um gerenciamento de risco mais rápido e preciso

Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 é um indicador de position sizing (money management) para MetaTrader 4. Ele calcula automaticamente o tamanho de lote ideal com base no seu risco por operação, na distância do Stop Loss e nas especificações do ativo (tick value, tick size, margem, alavancagem, etc.).

A versão 2.0 é uma grande atualização: em vez de apenas “ler” um painel, você passa a gerenciar a operação diretamente no gráfico com zonas visuais de SL/TP, modo BUY/SELL e controles em 1 clique (Risk %, R:R, ATR).

Principais novidades (V2.0)

Suporte completo a BUY & SELL (troca de direção com 1 clique).

(troca de direção com 1 clique). Novas zonas interativas no gráfico : Stop Loss (vermelho) + Take Profit (verde) + linha de entrada .

: Stop Loss (vermelho) + Take Profit (verde) + . Arrastar & Soltar (Drag & Drop) : mova SL/TP no gráfico → recalculo instantâneo (lote, perda, lucro, R:R).

: mova SL/TP no gráfico → (lote, perda, lucro, R:R). Botão Zones ON/OFF + labels de preço opcionais (Entry/SL/TP com pips e valor monetário).

+ (Entry/SL/TP com pips e valor monetário). Painel redesenhado : LOT SIZE em destaque em uma caixa dedicada + melhor legibilidade.

: em uma caixa dedicada + melhor legibilidade. Botões integrados : Risk % +/-, R:R +/-, Multiplicador ATR +/-, Reset.

: Risk % +/-, R:R +/-, +/-, Reset. Break-even e margem melhorados e consistentes para BUY/SELL.

melhorados e consistentes para BUY/SELL. Atualização em tempo real mais fluida graças ao timer.

Objetivo da ferramenta

Padronizar seu gerenciamento de risco (risco fixo em % ou valor máximo).

(risco fixo em % ou valor máximo). Visualizar rapidamente perda potencial , lucro potencial e Risk/Reward .

, e . Controlar margem requerida e o nível de margem estimado antes de abrir a posição.

e o estimado antes de abrir a posição. Preparar operações mais rápido (mercado ou pendente) sem cálculos manuais.

Como usar

Anexe o Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 ao gráfico do ativo que você deseja operar. Defina o risco em InpRiskPercent (%) ou MaxRiskAmount (valor fixo). Escolha o modo de lote: cálculo automático ou UseFixedLotSize + FixedLotSize. Selecione a direção pelo botão BUY/SELL. Defina o Stop Loss: Automático via ATR (período ATR + multiplicador), ou

(período ATR + multiplicador), ou manual arrastando a zona SL no gráfico (Drag & Drop). Defina o Take Profit: Automático por R:R (ratio alvo), ou

(ratio alvo), ou manual arrastando a zona TP no gráfico. O painel atualiza em tempo real: lote, risco, lucro, R:R, margem e break-even.

Recursos principais

Cálculo do tamanho de lote por risco em % ou por valor fixo.

por risco em % ou por valor fixo. Direção BUY/SELL com cálculos ajustados ao sentido da operação.

com cálculos ajustados ao sentido da operação. Stop Loss por ATR (período + multiplicador ajustável via botões).

(período + multiplicador ajustável via botões). Take Profit automático baseado em Risk/Reward (ajustável via botões).

baseado em (ajustável via botões). Zonas visuais SL/TP + linha de entrada para leitura imediata.

+ para leitura imediata. Drag & Drop de SL/TP → recálculo instantâneo (lote, perda, lucro, R:R).

→ recálculo instantâneo (lote, perda, lucro, R:R). Labels no gráfico (opcional): Entry/SL/TP com pips e valor monetário.

(opcional): Entry/SL/TP com pips e valor monetário. Informações de margem : margem requerida e nível de margem estimado.

: margem requerida e nível de margem estimado. Preço de break-even incluindo o spread (ajustado para BUY/SELL).

incluindo o spread (ajustado para BUY/SELL). Interface otimizada: LOT SIZE em destaque para decisões mais rápidas.

Principais parâmetros (inputs)

InpRiskPercent – risco por operação (%)

– risco por operação (%) MaxRiskAmount – valor máximo de risco (0 = usa %)

– valor máximo de risco (0 = usa %) UseFixedLotSize / FixedLotSize – usar lote fixo

/ – usar lote fixo InpIsBuyDirection – direção inicial (BUY por padrão)

– direção inicial (BUY por padrão) CalculationTimeframe – timeframe para ATR (0 = timeframe atual)

– timeframe para ATR (0 = timeframe atual) ATR_Period / InpATR_Multiplier – parâmetros ATR (multiplicador ajustável)

/ – parâmetros ATR (multiplicador ajustável) CalculateRR / InpTargetRR – TP automático por R:R (ajustável)

/ – TP automático por R:R (ajustável) InpShowZones – mostrar zonas SL/TP por padrão (ON/OFF)

– mostrar zonas SL/TP por padrão (ON/OFF) ShowPriceLabels – mostrar labels de preço

– mostrar labels de preço ShowPanel + opções – seções conta, margem, R:R, break-even

Compatibilidade

Plataforma: MetaTrader 4

Tipo: indicador (não abre nem fecha operações)

(não abre nem fecha operações) Ativos: Forex, índices, metais, commodities, crypto (depende do broker)

Contas: Standard/ECN/Cent (depende dos dados do símbolo fornecidos pelo broker)

Boas práticas

Teste primeiro em conta demo antes de usar em real.

antes de usar em real. Confirme se o lote calculado está de acordo com seu plano e com as restrições do broker (mínimo, step, etc.).

Ajuste o risco à volatilidade: o ATR ajuda, mas disciplina é o que faz a diferença.

Aviso de risco

Este indicador é uma ferramenta de gerenciamento de risco e cálculo de posição. Não é recomendação de investimento e não garante resultados. O trading envolve alto risco de perda de capital. Resultados passados não garantem resultados futuros. Teste sempre em demo antes de operar em conta real.