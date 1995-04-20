Position Size Calculator PRO MT4
- Indicadores
- Prime Horizon
- Versão: 2.0
- Atualizado: 15 dezembro 2025
- Ativações: 10
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Cálculo de lote + Zonas visuais SL/TP (Arrastar & Soltar) para um gerenciamento de risco mais rápido e preciso
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 é um indicador de position sizing (money management) para MetaTrader 4. Ele calcula automaticamente o tamanho de lote ideal com base no seu risco por operação, na distância do Stop Loss e nas especificações do ativo (tick value, tick size, margem, alavancagem, etc.).
A versão 2.0 é uma grande atualização: em vez de apenas “ler” um painel, você passa a gerenciar a operação diretamente no gráfico com zonas visuais de SL/TP, modo BUY/SELL e controles em 1 clique (Risk %, R:R, ATR).
Principais novidades (V2.0)
- Suporte completo a BUY & SELL (troca de direção com 1 clique).
- Novas zonas interativas no gráfico: Stop Loss (vermelho) + Take Profit (verde) + linha de entrada.
- Arrastar & Soltar (Drag & Drop): mova SL/TP no gráfico → recalculo instantâneo (lote, perda, lucro, R:R).
- Botão Zones ON/OFF + labels de preço opcionais (Entry/SL/TP com pips e valor monetário).
- Painel redesenhado: LOT SIZE em destaque em uma caixa dedicada + melhor legibilidade.
- Botões integrados: Risk % +/-, R:R +/-, Multiplicador ATR +/-, Reset.
- Break-even e margem melhorados e consistentes para BUY/SELL.
- Atualização em tempo real mais fluida graças ao timer.
Objetivo da ferramenta
- Padronizar seu gerenciamento de risco (risco fixo em % ou valor máximo).
- Visualizar rapidamente perda potencial, lucro potencial e Risk/Reward.
- Controlar margem requerida e o nível de margem estimado antes de abrir a posição.
- Preparar operações mais rápido (mercado ou pendente) sem cálculos manuais.
Como usar
- Anexe o Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 ao gráfico do ativo que você deseja operar.
- Defina o risco em InpRiskPercent (%) ou MaxRiskAmount (valor fixo).
- Escolha o modo de lote: cálculo automático ou UseFixedLotSize + FixedLotSize.
- Selecione a direção pelo botão BUY/SELL.
- Defina o Stop Loss:
- Automático via ATR (período ATR + multiplicador), ou
- manual arrastando a zona SL no gráfico (Drag & Drop).
- Defina o Take Profit:
- Automático por R:R (ratio alvo), ou
- manual arrastando a zona TP no gráfico.
- O painel atualiza em tempo real: lote, risco, lucro, R:R, margem e break-even.
Recursos principais
- Cálculo do tamanho de lote por risco em % ou por valor fixo.
- Direção BUY/SELL com cálculos ajustados ao sentido da operação.
- Stop Loss por ATR (período + multiplicador ajustável via botões).
- Take Profit automático baseado em Risk/Reward (ajustável via botões).
- Zonas visuais SL/TP + linha de entrada para leitura imediata.
- Drag & Drop de SL/TP → recálculo instantâneo (lote, perda, lucro, R:R).
- Labels no gráfico (opcional): Entry/SL/TP com pips e valor monetário.
- Informações de margem: margem requerida e nível de margem estimado.
- Preço de break-even incluindo o spread (ajustado para BUY/SELL).
- Interface otimizada: LOT SIZE em destaque para decisões mais rápidas.
Principais parâmetros (inputs)
- InpRiskPercent – risco por operação (%)
- MaxRiskAmount – valor máximo de risco (0 = usa %)
- UseFixedLotSize / FixedLotSize – usar lote fixo
- InpIsBuyDirection – direção inicial (BUY por padrão)
- CalculationTimeframe – timeframe para ATR (0 = timeframe atual)
- ATR_Period / InpATR_Multiplier – parâmetros ATR (multiplicador ajustável)
- CalculateRR / InpTargetRR – TP automático por R:R (ajustável)
- InpShowZones – mostrar zonas SL/TP por padrão (ON/OFF)
- ShowPriceLabels – mostrar labels de preço
- ShowPanel + opções – seções conta, margem, R:R, break-even
Compatibilidade
- Plataforma: MetaTrader 4
- Tipo: indicador (não abre nem fecha operações)
- Ativos: Forex, índices, metais, commodities, crypto (depende do broker)
- Contas: Standard/ECN/Cent (depende dos dados do símbolo fornecidos pelo broker)
Boas práticas
- Teste primeiro em conta demo antes de usar em real.
- Confirme se o lote calculado está de acordo com seu plano e com as restrições do broker (mínimo, step, etc.).
- Ajuste o risco à volatilidade: o ATR ajuda, mas disciplina é o que faz a diferença.
Aviso de risco
Este indicador é uma ferramenta de gerenciamento de risco e cálculo de posição. Não é recomendação de investimento e não garante resultados. O trading envolve alto risco de perda de capital. Resultados passados não garantem resultados futuros. Teste sempre em demo antes de operar em conta real.