Position Size Calculator PRO MT4 – Gestion du risque professionnelle, directement sur le graphique

Position Size Calculator PRO MT4 est un indicateur pour MetaTrader 4 qui calcule automatiquement la taille de lot optimale en fonction du risque choisi, de la distance du stop loss et des caractéristiques du symbole (valeur du point, taille de tick, levier, marge requise, etc.).

L’objectif de cet outil est d’aider le trader à standardiser sa gestion du risque et à visualiser instantanément l’impact d’un trade sur son compte, sans avoir à faire de calculs manuels.

Objectif de l’outil

Calculer la taille de position cohérente avec un pourcentage de risque fixe par trade.

Contrôler facilement le montant risqué en monnaie du compte.

Afficher le ratio risque/rendement potentiel, le profit/perte théorique et la marge requise.

Donner au trader une vue claire de son exposition avant de placer un ordre.

Fonctionnement général

L’indicateur affiche un panneau sur le graphique avec les informations de compte (balance, équité, marge libre) et les résultats du calcul en temps réel :

Taille de lot recommandée en fonction du risque sélectionné.

Montant du risque en devise du compte.

Distance de stop loss en pips.

Objectif de take profit (si activé) et ratio risque/rendement.

Marge requise et niveau de marge estimé pour la position.

Prix de break-even théorique.

Le calcul peut se baser soit sur un stop loss manuel, soit sur un stop loss automatique dérivé de l’ATR (Average True Range). Le prix d’entrée peut être détecté automatiquement (Ask) ou défini manuellement pour préparer un ordre en attente.

Principales fonctionnalités

Calcul de la taille de position à partir d’un pourcentage de risque sur la balance ou d’un montant fixe.

Choix entre taille de lot automatique ou lot fixe prédéfini.

Détection automatique du prix d’entrée ou saisie manuelle pour les ordres en attente.

Stop loss manuel ou calculé à partir de l’ATR (période et multiplicateur configurables).

Calcul automatique du take profit en fonction d’un ratio risque/rendement cible, ou utilisation d’un TP manuel.

Affichage du profit potentiel, de la perte potentielle et du ratio R:R estimé.

Informations de marge : marge requise et niveau de marge approximatif après ouverture de la position.

Prix de break-even tenant compte du spread courant.

Alertes optionnelles en cas de risque par trade jugé élevé ou de levier estimé trop important.

Panneau visuel clair, adapté au day trading comme au swing trading.

Comment utiliser l’indicateur

Attachez Position Size Calculator PRO MT4 au graphique du symbole que vous souhaitez trader. Dans les paramètres, définissez le pourcentage de risque souhaité (RiskPercent) ou un montant maximum de risque (MaxRiskAmount). Choisissez si vous souhaitez utiliser une taille de lot fixe (UseFixedLotSize) ou laisser l’indicateur calculer automatiquement la taille de position. Pour un ordre au marché, laissez l’option AutoDetectEntryPrice activée pour utiliser le prix Ask actuel. Pour un ordre en attente, désactivez cette option et renseignez ManualEntryPrice. Définissez votre stop loss : Soit en renseignant directement un prix dans ManualStopLoss,

Soit en laissant l’indicateur calculer un stop loss basé sur l’ATR (période ATR_Period et ATR_Multiplier). Si vous le souhaitez, activez le calcul du ratio risque/rendement et du take profit automatique via CalculateRR et TargetRR, ou saisissez un prix de take profit manuel (ManualTakeProfit). Les résultats sont affichés en temps réel sur le panneau. Vous pouvez ensuite ouvrir votre ordre directement dans MetaTrader 4 en utilisant la taille de lot indiquée.

Paramètres principaux

RiskPercent – pourcentage de risque par trade basé sur la balance.

– pourcentage de risque par trade basé sur la balance. MaxRiskAmount – montant maximum de risque en monnaie du compte (optionnel).

– montant maximum de risque en monnaie du compte (optionnel). UseFixedLotSize – si activé, utilise FixedLotSize au lieu du calcul automatique.

– si activé, utilise FixedLotSize au lieu du calcul automatique. FixedLotSize – taille de lot fixe à utiliser quand l’option correspondante est activée.

– taille de lot fixe à utiliser quand l’option correspondante est activée. CalculationTimeframe – période utilisée pour le calcul de l’ATR (0 = période du graphique).

– période utilisée pour le calcul de l’ATR (0 = période du graphique). AutoDetectEntryPrice – utilise le prix Ask actuel comme prix d’entrée.

– utilise le prix Ask actuel comme prix d’entrée. ManualEntryPrice – prix d’entrée manuel pour les ordres en attente.

– prix d’entrée manuel pour les ordres en attente. ManualStopLoss – prix de stop loss manuel (sinon l’ATR est utilisé).

– prix de stop loss manuel (sinon l’ATR est utilisé). ATR_Period – période de l’ATR pour le calcul du stop loss automatique.

– période de l’ATR pour le calcul du stop loss automatique. ATR_Multiplier – multiplicateur appliqué à l’ATR pour déterminer la distance du stop loss.

– multiplicateur appliqué à l’ATR pour déterminer la distance du stop loss. CalculateRR – active le calcul du ratio risque/rendement et du take profit automatique.

– active le calcul du ratio risque/rendement et du take profit automatique. TargetRR – ratio risque/rendement cible (par exemple 2.0 pour un objectif 1:2).

– ratio risque/rendement cible (par exemple 2.0 pour un objectif 1:2). ManualTakeProfit – prix de take profit manuel si vous ne souhaitez pas utiliser le R:R automatique.

– prix de take profit manuel si vous ne souhaitez pas utiliser le R:R automatique. ShowPanel et options associées – contrôle de l’affichage du panneau et de ses sections (compte, risque, marge, etc.).

et options associées – contrôle de l’affichage du panneau et de ses sections (compte, risque, marge, etc.). AlertOnHighRisk – alerte si le risque dépasse un seuil interne (par exemple 5 %).

– alerte si le risque dépasse un seuil interne (par exemple 5 %). AlertOnHighLeverage – alerte si le levier estimé devient trop élevé.

Compatibilité

Plateforme : MetaTrader 4.

Type : indicateur technique, n’ouvre ni ne ferme de positions.

Actifs : Forex, indices, métaux, matières premières, cryptomonnaies (selon l’offre de votre broker).

Comptes : comptes de type standard, ECN, cent ou autres, sous réserve que les informations symboles renvoyées par le broker soient correctes.

Bonnes pratiques d’utilisation

Tester l’indicateur sur compte de démonstration avant toute utilisation sur compte réel.

Vérifier que la taille de lot calculée reste cohérente avec votre propre plan de trading.

Adapter les paramètres de risque (pourcentage, montant fixe) à votre situation personnelle et à la volatilité des marchés traités.

Utiliser l’outil comme une aide à la décision, et non comme un système de trading automatique.

Avertissement sur les risques

Cet indicateur est un outil d’aide à la gestion du risque et de la taille de position. Il ne garantit aucun résultat et ne constitue pas un conseil en investissement. Le trading sur le Forex, les indices, les métaux ou tout autre instrument financier comporte un risque élevé de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Il est recommandé de tester toute configuration sur compte de démonstration avant de l’utiliser en réel.