Prop Firm Guardian PRO - Equity Protector

Disiplininizi otomatikleştirerek Prop Firm challenge’larınızı başarıyla geçin.

Fonlu (prop) işlemlerde başarısızlığın başlıca nedeni strateji değil, risk yönetimidir. Hata veya duygusal kararlar yüzünden Günlük Maksimum Kayıp (Daily Drawdown) sınırına ulaşmak ölümcüldür.

Prop Firm Guardian PRO sizin otomatik güvenlik ağınızdır. Hesabınızın equity’sini gerçek zamanlı izler ve limit aşılmadan ÖNCE her şeyi kapatır.

🛡️ ÇALIŞMA PRENSİBİ

Bu yardımcı araç MT5 terminalinizde çalışır ve açık (floating) P&L’inizi izler. Pozisyon açmaz, sermayenizi korur.

Sermaye Koruması : Günlük Kayıp sınırına ulaşıldığında TÜM pozisyonları kapatır ve tüm emirleri siler.

Kârların Güvenceye Alınması : Kâr hedefi ulaşıldığında işlem gününüzü otomatik olarak kapatır.

Anti-Overtrading : Limitlere ulaşıldığında işlem yapmayı bırakmanızı zorunlu kılar.

⚙️ TEMEL ÖZELLİKLER

Günlük Kayıp için Hard Stop : Limitinizi % veya para tutarı olarak belirleyin (örn: 500€).

Kâr Hedefi (Target) : Günlük kazançlarınızı otomatik olarak güvenceye alın.

Toplam Drawdown Koruması : Hesabın toplam drawdown’unu izler.

Pro Görsel Dashboard : Kalan riskinizi görselleştirmek için ilerleme çubuğuna sahip, taşınabilir “Dark Mode” panel.

Panik Butonu : Tüm pozisyonları tek tıkla acil olarak kapatır.

Uyarılar : Zorunlu kapanış durumunda mobil bildirim gönderir.

📊 PARAMETRELER

--- RİSK LİMİTLERİ ---

DailyLossLimitPercent : Günlük maksimum kayıp yüzdesi (örn: 4.0).

DailyLossLimitMoney : Hesap para biriminde günlük maksimum kayıp tutarı (örn: 1000.0). Devre dışı bırakmak için 0 girin.

DailyProfitTarget : Günlük kâr hedefi, % cinsinden.

--- HESAP KORUMASI ---

MaxAccountDrawdown : Hesabın toplam drawdown üst limiti (%).

--- HESAPLAMA ---

IncludeCommissionsSwaps : Gerçek komisyon ve swapların dahil edilmesi için True olarak ayarlayın (Prop Firm’ler için önerilir).

💡 ÖNERİLER

Kurulum : EA’yı SADECE TEK bir grafiğe (herhangi bir sembol olabilir) sürükleyip bırakın. Tüm hesabı izleyecektir.

VPS : 7/24 koruma için VPS kullanımı şiddetle tavsiye edilir.

Test : Her zaman önce bir Demo hesapta test ederek çalışma mantığını anlayın, ardından gerçek hesaba geçin.

Not : Bu araç risk yönetimi için bir yardımcıdır ve herhangi bir challenge’ı başarıyla geçeceğinizi garanti etmez.