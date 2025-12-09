Market Structure Order Block Dashboard MT4 – MetaTrader 4 için ICT / Smart Money Concepts Göstergesi

Market Structure Order Block Dashboard MT4, Smart Money Concepts (SMC) ve ICT yaklaşımını kullanan trader’lar için tasarlanmış gelişmiş bir MetaTrader 4 göstergesidir. Piyasa yapısı, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), likidite bölgeleri, Kill Zones (işlem seansları) ve Volume Profile tek bir görsel dashboard içinde birleştirilmiştir.

Bu bir Uzman Danışman (Expert Advisor) değildir, otomatik olarak işlem açmaz veya yönetmez. Teknik analiz aracı olarak Forex, endeksler ve metallerde (örneğin XAUUSD) fiyat yapısını daha net okumanıza ve kendi trade planlarınızı kurmanıza yardımcı olur.

Başlıca özellikler

Otomatik piyasa yapısı okuma : Ayarlanabilir swing gücü ile HH, HL, LH, LL gibi salınım zirve/dip seviyelerini otomatik tespit eder.

: Ayarlanabilir swing gücü ile HH, HL, LH, LL gibi salınım zirve/dip seviyelerini otomatik tespit eder. BOS & ChoCH tespiti : Break of Structure ve Change of Character sinyallerini algılar, bunları doğrudan grafikte çizgiler ve metin etiketleri ile gösterir.

: ve sinyallerini algılar, bunları doğrudan grafikte çizgiler ve metin etiketleri ile gösterir. Order Blocks (Arz & Talep bölgeleri) : Boğa (bullish) ve ayı (bearish) Order Block bölgelerini otomatik olarak bulur. Hacim , mum gövdesi boyutu ve fiyatın impuls gücüne göre filtreleme yapar. Her bölge için yüzdelik güç skoru ve retest sayısı hesaplar. Mitigate edilmiş (tamamen test edilmiş) blokları silme ve bölgeleri geleceğe doğru uzatma seçeneği sunar.

: Fair Value Gaps (FVG) : Yükseliş ve düşüş yönlü FVG’leri otomatik tespit eder. Minimum gap boyutunu pips cinsinden ayarlayabilirsiniz. %50’den fazla doldurulmuş FVG’leri işaretleme veya kaldırma seçeneği vardır.

: Likidite bölgeleri : Equal Highs / Equal Lows (eşit zirveler / eşit dipler – $$$EQH / $$$EQL) bölgelerini bulur. Puan (points) cinsinden tolerans ve minimum dokunuş sayısı parametreleri ayarlanabilir. Fiyat tarafından zaten “süpürülmüş” (swept) likidite bölgelerini tespit eder ve filtreler.

: Kill Zones (işlem seansları) : Asian , London ve New York seanslarını ayrı ayrı açıp kapatabilirsiniz. Broker sunucu saati ile uyum için GMT Offset ayarı mevcuttur. Grafik üzerinde renkli seans kutuları ve aktif seans etiketi görüntülenir.

: Entegre Volume Profile : Son X mum üzerindeki hacim dağılımını analiz eder (mum sayısı kullanıcı tarafından belirlenir). POC , VAH ve VAL seviyelerini otomatik hesaplar ve gösterir. Önemli fiyat seviyelerinde alış / satış hacim oranını ayırt etmenizi sağlar.

: Modern MT4 dashboard paneli : Kompakt panelde trend yönü , son BOS/ChoCH sinyali, aktif Order Block sayısı, FVG sayısı, aktif seans ve Confluence Score (%) (uyum / örtüşme skoru) tek bakışta görünür. Koyu arka plan üzerinde yüksek okunabilirliğe sahip renkler; hem day trade hem swing trade için uygundur.

:

Giriş parametreleri ve özelleştirme

InpSwingStrength – HH/HL/LH/LL tespiti için swing gücü.

– HH/HL/LH/LL tespiti için swing gücü. InpMaxBars – analiz edilecek maksimum mum sayısı.

– analiz edilecek maksimum mum sayısı. InpShowBOS / InpShowChoCH – BOS ve ChoCH göster/gizle ayarları.

– BOS ve ChoCH göster/gizle ayarları. InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – Order Block sayısı, silme ve uzatma kontrolü.

– Order Block sayısı, silme ve uzatma kontrolü. InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – FVG tespit ve yönetim ayarları.

– FVG tespit ve yönetim ayarları. InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – likidite bölgesi algılama parametreleri.

– likidite bölgesi algılama parametreleri. InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – Kill Zones / seans ayarları.

– Kill Zones / seans ayarları. InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – Volume Profile detay ayarları.

– Volume Profile detay ayarları. InpDashX / InpDashY – dashboard panelinin grafikteki X/Y konumu.

Renkler, yazı tipi boyutları, şeffaflık ve gösterilen bölge sayısı gibi tüm bileşenler gerçek piyasa koşullarında yüksek okunabilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Scalping, intraday veya swing trading tarzı fark etmeksizin rahatça kullanılabilir.

SMC / ICT trading’de nasıl kullanılabilir?

İşlem yapmak istediğiniz enstrümanı seçin (majör Forex paritesi, endeks, XAUUSD vb.) ve çalışma zaman diliminizi belirleyin (M5, M15, H1, H4… ). Market Structure Order Block Dashboard MT4 göstergesinin piyasa yapısını, BOS/ChoCH sinyallerini, Order Block’ları, FVG’leri ve likidite bölgelerini otomatik olarak tespit etmesine izin verin. Confluence Score ve aktif Kill Zone seansını kullanarak en ilginç ve avantajlı fiyat bölgelerini filtreleyin. Stop loss, pozisyon büyüklüğü ve çoklu zaman dilimi analizi gibi kendi risk yönetimi kurallarınıza göre giriş/çıkış planınızı oluşturun.

Göstergenin kendisi tam bir trade sistemi veya para yönetimi planının yerine geçmez; ancak piyasa yapısını okuma ve kilit bölgeleri işaretleme sürecini ciddi anlamda hızlandırır.

Önerilen enstrümanlar ve zaman dilimleri

Majör Forex pariteleri : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY vb.

: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY vb. Endeksler : DAX, US30, NAS100 (broker’ınızın likiditesine bağlıdır).

: DAX, US30, NAS100 (broker’ınızın likiditesine bağlıdır). Zaman dilimleri: M5–H4 intraday için, H4–D1 swing trading için uygundur.

Risk uyarısı

Hiçbir sonuç veya getiri garanti edilmez. Market Structure Order Block Dashboard MT4, deneyimli trader’lar için hazırlanmış bir teknik analiz aracıdır. Forex, CFD ve diğer kaldıraçlı ürünlerde işlem yapmak, yüksek kayıp riski içerir. Her zaman yeni bir göstergeyi önce bir demo hesapta test edin ve kendi risk profilinize uygun bir risk yönetimi planı ile gerçek hesaba geçin.