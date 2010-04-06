Ultra Accurate Oscillator ms
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 2.9
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için ULTRA DOĞRU Osilatör.
UA Osilatörü - EMA gibi trend göstergeleriyle birlikte kullanıldığında yaklaşık %80 doğruluk oranına sahip, gelişmiş ve özel bir Kripto-Forex göstergesidir.
- Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır. UA Osilatörü, standart MT4 osilatörlerinden çok daha hızlı ve daha doğrudur.
- Yeni nesil osilatörler - EMA10 ile birlikte nasıl kullanılacağına dair örnekleri görmek için resimlere bakın.
- Aşırı satım değerleri: 0,03'ün altında // Aşırı alım değerleri: 0,97'nin üzerinde.
- Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır.
- Gösterge kurulumu çok kolaydır. Ana parametre: Hassasiyet - önerilen değer aralığı: 0,4-0,8.
- Dahili mobil ve PC uyarıları.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.