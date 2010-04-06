Ultra Accurate Oscillator ms

MT4 için ULTRA DOĞRU Osilatör.





UA Osilatörü - EMA gibi trend göstergeleriyle birlikte kullanıldığında yaklaşık %80 doğruluk oranına sahip, gelişmiş ve özel bir Kripto-Forex göstergesidir.





- Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır. UA Osilatörü, standart MT4 osilatörlerinden çok daha hızlı ve daha doğrudur.

- Yeni nesil osilatörler - EMA10 ile birlikte nasıl kullanılacağına dair örnekleri görmek için resimlere bakın.

- Aşırı satım değerleri: 0,03'ün altında // Aşırı alım değerleri: 0,97'nin üzerinde.

- Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır.

- Gösterge kurulumu çok kolaydır. Ana parametre: Hassasiyet - önerilen değer aralığı: 0,4-0,8.

- Dahili mobil ve PC uyarıları.





