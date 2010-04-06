Ultra Accurate Oscillator ms

Oscillateur ultra-précis pour MT4.





UA Oscillator est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé offrant une précision d'environ 80 % lorsqu'il est utilisé en combinaison avec un indicateur de tendance tel que l'EMA.





- Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée. UA Oscillator est beaucoup plus rapide et précis que les oscillateurs MT4 standard.

- Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour des exemples d'utilisation en combinaison avec l'EMA10.

- Valeurs de survente : inférieures à 0,03 / Valeurs de surachat : supérieures à 0,97.

- Cet indicateur offre de nombreuses possibilités d'amélioration, même pour les stratégies standard.

- La configuration de l'indicateur est très simple. Le paramètre principal : la sensibilité ; plage de valeurs recommandée : 0,4-0,8.

- Alertes intégrées pour mobile et PC.





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici :

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.