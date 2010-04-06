Ultra Accurate Oscillator ms
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.9
- Attivazioni: 10
Oscillatore ULTRA PRECISO per MT4.
Oscillatore UA: è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato con una precisione di circa l'80% se utilizzato in combinazione con un indicatore di tendenza come l'EMA, ad esempio.
- Utilizza un nuovo metodo di calcolo avanzato. L'oscillatore UA è molto più veloce e preciso degli oscillatori MT4 standard.
- Nuova generazione di oscillatori: vedere le immagini per esempi di utilizzo in combinazione con l'EMA10.
- Valori di ipervenduto: inferiori a 0,03 // Valori di ipercomprato: superiori a 0,97.
- Ci sono numerose opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo indicatore.
- La configurazione dell'indicatore è molto semplice. Parametro principale: Sensibilità - intervallo di valori consigliato: 0,4-0,8.
- Con avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.