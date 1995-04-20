Micro M and Micro W patterns m
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Mikro M ve Mikro W formasyonları" Kripto_Forex Göstergesi, Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "Mikro M ve Mikro W formasyonları" göstergesi, Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte Mikro M ve Mikro W formasyonlarını tespit eder:
- Boğa Mikro W - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Mikro M - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Dahili PC ve Mobil uyarılarla.
- "Mikro M ve Mikro W formasyonları" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
- Herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Bu gösterge, trend değişimini veya düzeltmenin sonunu tespit etmek için mükemmeldir.
