Micro M and Micro W patterns m

MT4 için "Mikro M ve Mikro W formasyonları" Kripto_Forex Göstergesi, Yeniden boyama yok, gecikme yok.

- "Mikro M ve Mikro W formasyonları" göstergesi, Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte Mikro M ve Mikro W formasyonlarını tespit eder:
- Boğa Mikro W - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Mikro M - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Dahili PC ve Mobil uyarılarla.
- "Mikro M ve Mikro W formasyonları" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
- Herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Bu gösterge, trend değişimini veya düzeltmenin sonunu tespit etmek için mükemmeldir.

// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
