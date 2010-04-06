Micro M and Micro W patterns m
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.7
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Micro M et Micro W » pour MT4, sans repeint ni délai.
- L'indicateur « Micro M et Micro W » est un outil très performant pour le trading Price Action.
- Il détecte les figures Micro M et Micro W sur le graphique :
- Micro W haussier : signal par flèche bleue (voir images).
- Micro M baissier : signal par flèche rouge (voir images).
- Alertes intégrées pour PC et mobile.
- L'indicateur « Micro M et Micro W » est également idéal en combinaison avec les niveaux de support/résistance.
- Utilisable sur toutes les unités de temps.
- Cet indicateur est parfait pour détecter les changements de tendance ou la fin d'une correction.
Produit original proposé exclusivement sur le site web MQL5.