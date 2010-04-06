Micro M and Micro W patterns m

Indicateur Crypto_Forex « Micro M et Micro W » pour MT4, sans repeint ni délai.





- L'indicateur « Micro M et Micro W » est un outil très performant pour le trading Price Action.

- Il détecte les figures Micro M et Micro W sur le graphique :

- Micro W haussier : signal par flèche bleue (voir images).

- Micro M baissier : signal par flèche rouge (voir images).

- Alertes intégrées pour PC et mobile.

- L'indicateur « Micro M et Micro W » est également idéal en combinaison avec les niveaux de support/résistance.

- Utilisable sur toutes les unités de temps.

- Cet indicateur est parfait pour détecter les changements de tendance ou la fin d'une correction.





