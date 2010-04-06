Micro M and Micro W patterns m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Modelli Micro M e Micro W" per MT4, senza ridisegnazione, senza ritardo.
- L'indicatore "Modelli Micro M e Micro W" è un indicatore molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva i modelli Micro M e Micro W sul grafico:
- Micro W rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Micro M ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi integrati per PC e dispositivi mobili.
- L'indicatore "Modelli Micro M e Micro W" è eccellente anche da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
- Può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Questo è un ottimo indicatore per rilevare un cambiamento di tendenza o la fine di una correzione.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.