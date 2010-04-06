Price Range Levels Pro mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.75
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Fiyat Aralığı Seviyeleri Pro" Forex Göstergesi.
- "Fiyat Aralığı Seviyeleri Pro" göstergesi, oldukça kullanışlı bir profesyonel yardımcı yatırım aracıdır.
- Fiyat (fiyat aralığı seviyeleri) ile ulaşılabilecek Günlük, Haftalık ve Aylık en olası seviyeleri gösterir.
- Günlük aralık, gün içi yatırımcılar için faydalıdır.
- Haftalık ve Aylık aralıklar, Swing ve Uzun vadeli yatırımcılar için faydalıdır.
- Gösterge, Kâr Al hedeflerinizi planlamak veya Zarar Durdurma emri vermek için mükemmeldir.
- Bilgi Ekranı vardır - bağlı olduğu forex paritesinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.
- Bilgi Spread Swap Ekranı'nı grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.