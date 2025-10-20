NexusSignal Scalping
TEKNİK AÇIKLAMA
Nexus Signal System, MT4 için 12 teknik kriteri birleştirerek ticaret sinyalleri üreten bir göstergedir. Sistem, bir sinyali doğrulamadan önce birden fazla faktörün (trend, momentum, hacim, destek/direnç bölgeleri) birleşimini analiz eder; bu sayede yalnızca tek bir kriter kullanan göstergelere kıyasla yanlış sinyallerin sayısı azalır.
ANALİZ KRİTERLERİ (0–15 Puan):
-
Formasyon tespiti (pin bar, engulfing)
-
Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi (üst zaman diliminde trend doğrulama)
-
ADX Piyasa Rejimi (trend olmayan piyasaları önler)
-
Destek/Direnç Bölgeleri (otomatik swing noktaları)
-
20/50/200 Hareketli Ortalamalar (trend uyumu)
-
RSI 14 periyot (momentum)
-
Göreli Hacim (kurumsal doğrulama)
-
ATR (volatilite)
ÖZELLİKLER:
-
Şeffaf kalite puanı ile sinyaller (0–15)
-
Otomatik tespit edilen destek/direnç bölgeleri grafik üzerinde gösterilir
-
Ön sinyaller (mevcut bar) ve onaylanmış sinyaller (kapanmış bar)
-
Stop Loss ve Take Profit ATR ile hesaplanır
-
Gerçek zamanlı piyasa bilgileri ile gösterge paneli
-
Görsel özelleştirme için 8 renk teması
-
Ticaret tarzınıza uyacak 56 yapılandırılabilir parametre
KULLANIM:
-
KURULUM: MetaEditor’da derleyip grafiğe yükleyin
-
TEMEL PARAMETRELER:
-
Min_Signal_Score : Minimum kalite eşiğini belirler (varsayılan 6,5/15)
-
MTF_Timeframe : Onay zaman dilimi (varsayılan H4)
-
Color_Theme : 8 görsel temadan seçim
-
-
YORUMLAMA:
-
Yüksek puan (≥8) = Daha fazla kriter doğrulandı = Daha yüksek olasılık
-
Düşük puan (≤6) = Daha az kriter = Daha düşük olasılık
-
[Score] köşeli parantez içinde = Ön sinyal, değişebilir
-
Parantezsiz puan = Onaylanmış sinyal, değişmez
-
-
TİCARET:
-
Göstergesi otomatik işlem açmaz
-
Kullanıcı stratejisine göre giriş yapar
-
Risk yönetimine uyun (işlem başına %1–2 önerilir)
-
Canlı işlem öncesi demo hesapta test edin
-
ÖNEMLİ UYARILAR:
-
Hiçbir gösterge kâr garantisi vermez
-
Geçmiş performans geleceği göstermez
-
Sonuçlar piyasa koşullarına göre değişir
-
Ticaret bilgisi gerektirir (yeni başlayanlar için uygun değildir)
-
Uygun risk yönetimi ile birlikte kullanılmalıdır
-
Gerçek kullanımdan önce demo testleri şiddetle önerilir
TEKNİK GEREKSİNİMLER:
-
MetaTrader 4 (Build 1355 veya üstü)
-
Temel MT4 ve Forex ticaret bilgisi
-
Windows (Consolas yazı tipi gerekli, varsayılan olarak yüklü)
ÖNERİLEN ZAMAN DİLİMLERİ: M5, M15 en iyi sinyal/kalite oranı için