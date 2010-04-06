Price Range Levels Pro mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.75
- Attivazioni: 10
Indicatore Forex "Price Range Levels Pro" per MT4.
- L'indicatore "Price Range Levels Pro" è uno strumento di trading ausiliario professionale molto utile.
- Mostra i livelli più probabili giornalieri, settimanali e mensili, raggiungibili dal prezzo (livelli del range di prezzo).
- Il range giornaliero è utile per i trader intraday.
- I range settimanali e mensili sono utili per i trader swing e a lungo termine.
- L'indicatore è eccellente per pianificare i propri obiettivi di Take Profit o per impostare Stop Loss.
- Dispone di un display informativo che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare il display informativo Spread Swap in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.