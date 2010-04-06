Price Range Levels Pro mr

Indicateur Forex « Price Range Levels Pro » pour MT4.





- L'indicateur « Price Range Levels Pro » est un outil de trading auxiliaire professionnel très utile.

- Il affiche les niveaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels les plus probables, atteignables par le prix (niveaux de fourchette de prix).

- L'intervalle quotidien est utile pour les traders intraday.

- Les intervalles hebdomadaires et mensuels sont utiles pour les traders swing et à long terme.

- L'indicateur est idéal pour planifier vos objectifs de take profit ou pour définir des stop-loss.

- Il dispose d'un affichage d'informations : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage affiche également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage des informations, du spread et des swaps est situé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.