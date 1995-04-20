NexusSignal Scalping
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 6.0
- Aktivierungen: 5
TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Das Nexus Signal System ist ein MT4-Indikator, der 12 technische Kriterien kombiniert, um Handelssignale zu generieren. Das System analysiert die Konvergenz mehrerer Faktoren (Trend, Momentum, Volumen, S/R-Zonen), bevor ein Signal bestätigt wird, was die Anzahl falscher Signale im Vergleich zu Indikatoren, die nur ein Kriterium verwenden, reduziert.
ANALYSEKRITERIEN (Punktzahl 0–15):
-
Mustererkennung (Pin Bars, Engulfing)
-
Multi-Timeframe-Analyse (Trendbestätigung im höheren Zeitrahmen)
-
ADX Market Regime (vermeidet trendlose Märkte)
-
Unterstützungs-/Widerstandszonen (automatische Swing-Punkte)
-
Gleitende Durchschnitte 20/50/200 (Trend-Alignment)
-
RSI 14 Perioden (Momentum)
-
Relatives Volumen (Bestätigung durch institutionelle Investoren)
-
ATR (Volatilität)
FUNKTIONEN:
-
Signale mit transparenter Qualitätsbewertung (0–15)
-
Automatisch erkannte S/R-Zonen auf dem Chart angezeigt
-
Vorläufige Signale (aktuelle Kerze) und bestätigte Signale (abgeschlossene Kerze)
-
Stop Loss und Take Profit berechnet anhand des ATR
-
Dashboard mit Echtzeit-Marktdaten
-
8 Farbthemen zur visuellen Anpassung
-
56 konfigurierbare Parameter zur Anpassung an Ihren Trading-Stil
ANWENDUNG:
-
INSTALLATION: In MetaEditor kompilieren und auf den Chart laden
-
WICHTIGE PARAMETER:
-
Min_Signal_Score : Mindestqualitätsschwelle für Signale (Standard 6,5/15)
-
MTF_Timeframe : Bestätigungs-Zeitrahmen (Standard H4)
-
Color_Theme : Auswahl aus 8 visuellen Themen
-
-
INTERPRETATION:
-
Hoher Score (≥8) = Mehr bestätigte Kriterien = Höhere Wahrscheinlichkeit
-
Niedriger Score (≤6) = Weniger Kriterien = Geringere Wahrscheinlichkeit
-
[Score] in Klammern = Vorläufiges Signal, kann sich ändern
-
Score ohne Klammern = Bestätigtes Signal, wird sich nicht ändern
-
-
TRADING:
-
Der Indikator führt keine Orders automatisch aus
-
Der Benutzer entscheidet, ob er entsprechend seiner Strategie einsteigt
-
Risikomanagement beachten (1–2% pro Trade empfohlen)
-
Zunächst in einem Demokonto testen
-
WICHTIGE HINWEISE:
-
Kein Indikator garantiert Gewinne
-
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für die Zukunft
-
Ergebnisse variieren je nach Marktbedingungen
-
Grundkenntnisse im Trading erforderlich (nicht für absolute Anfänger)
-
Sollte mit geeignetem Risikomanagement kombiniert werden
-
Testen im Demo-Konto vor dem Live-Einsatz wird dringend empfohlen
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN:
-
MetaTrader 4 (Build 1355 oder höher)
-
Grundkenntnisse in MT4 und Forex-Trading
-
Windows (Consolas-Schriftart erforderlich, standardmäßig installiert)
EMPFOHLENE ZEITRAHMEN: M5, M15 für das beste Signal-/Qualitätsverhältnis