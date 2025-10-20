NexusSignal Scalping
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 6.0
- Activations: 5
DESCRIPTION TECHNIQUE
Le Nexus Signal System est un indicateur MT4 qui combine 12 critères techniques pour générer des signaux de trading. Le système analyse la confluence de plusieurs facteurs (tendance, momentum, volume, zones de support/résistance) avant de valider un signal, ce qui réduit le nombre de faux signaux par rapport aux indicateurs utilisant un seul critère.
CRITÈRES D’ANALYSE (Notation 0–15 points) :
-
Détection de patterns (pin bars, engulfing)
-
Analyse multi-timeframe (confirmation de tendance sur une timeframe supérieure)
-
ADX Market Regime (évite les marchés sans tendance)
-
Zones de support/résistance (points swing automatiques)
-
Moyennes mobiles 20/50/200 (alignement tendanciel)
-
RSI 14 périodes (momentum)
-
Volume relatif (confirmation institutionnelle)
-
ATR (volatilité)
FONCTIONNALITÉS :
-
Signaux avec score de qualité transparent (0–15)
-
Zones S/R détectées automatiquement et affichées sur le graphique
-
Signaux préliminaires (bougie actuelle) et confirmés (bougie fermée)
-
Stop Loss et Take Profit calculés avec ATR
-
Tableau de bord avec informations marché en temps réel
-
8 thèmes de couleurs pour personnalisation visuelle
-
56 paramètres configurables pour adapter à votre style de trading
UTILISATION :
-
INSTALLATION : Compiler dans MetaEditor et charger sur le graphique
-
PARAMÈTRES CLÉS :
-
Min_Signal_Score : Définit le seuil de qualité minimum (par défaut 6,5/15)
-
MTF_Timeframe : Timeframe de confirmation (par défaut H4)
-
Color_Theme : Choix parmi 8 thèmes visuels
-
-
INTERPRÉTATION :
-
Score élevé (≥8) = Plus de critères validés = Probabilité plus élevée
-
Score faible (≤6) = Moins de critères = Probabilité plus faible
-
[Score] entre crochets = Signal préliminaire, peut changer
-
Score sans crochets = Signal confirmé, ne changera plus
-
-
TRADING :
-
L’indicateur ne passe pas d’ordres automatiquement
-
L’utilisateur décide d’entrer selon sa stratégie
-
Respecter la gestion du risque (1–2 % par trade recommandé)
-
Tester en démo avant de trader en réel
-
AVERTISSEMENTS IMPORTANTS :
-
Aucun indicateur ne garantit des profits
-
Les performances passées ne prédisent pas le futur
-
Les résultats varient selon les conditions de marché
-
Nécessite des connaissances en trading (non destiné aux débutants absolus)
-
Doit être utilisé avec une gestion du risque appropriée
-
Test en démo fortement recommandé avant utilisation réelle
PRÉREQUIS TECHNIQUES :
-
MetaTrader 4 (Build 1355 ou supérieur)
-
Connaissances de base en MT4 et trading Forex
-
Windows (police Consolas requise, installée par défaut)
TIMEFRAMES RECOMMANDÉS : M5, M15 pour un meilleur ratio signal/qualité