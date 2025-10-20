NexusSignal Scalping

IR AurumNavigator MT5 Vincent Jose Proenca Experts

Description du produit : EA de trading automatisé Veuillez activer (mettre sur true ) tous les paramètres automatiques de gestion des positions afin que le système puisse gérer automatiquement les entrées, les stops, les take-profits et le scaling — sauf le paramètre Auto lot size , qui doit rester désactivé ( false ). Pour garantir des performances optimales et une bonne gestion du risque, il est impératif d’attacher l’EA à un graphique H1 (ou une unité de temps supérieure si souhaité) et d’act