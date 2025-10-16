Volume Profile Density v2
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 2.40
- Etkinleştirmeler: 5
Fiyat Seviyesine Göre Hacim Dağılımı Analizi
1️ Tanıtım
Volume Profile Density, hacmin fiyat bazında dağılımını gösterir ve kurumsal ilgi alanlarını ortaya çıkarır.
Klasik hacim analizinden farklı olarak (zaman bazlı), hacmin hangi fiyatlarda yoğunlaştığını gösterir.
Prensip:
-
Yatay çubuklar = her fiyat seviyesinde işlem gören hacim
-
Daha uzun çubuk → daha yüksek hacim
-
Kırmızı alanlar = ana destek/direnç bölgeleri
2️ Temel Kullanım
-
Gerçek destek/direnç bölgelerini tespit etmek
-
POC (Hacim Kontrol Noktası) belirlemek
-
Value Area tanımlamak = hacmin %70’ini kapsayan bölge
-
Düşük hacimli alanları stop/target için kullanmak
3️ Görsel Unsurlar
a. Yan Profil:
Renk Kodları:
-
🔵 Düşük hacim → fiyatın hızlı geçtiği alan
-
🟡 Orta hacim
-
🔴 Yüksek hacim → kurumsal alan
b. Ana Hatlar:
-
POC → maksimum hacim (piyasa denge seviyesi)
-
VAH / VAL → Value Area sınırları (%70)
4️ Alanların Yorumlanması
|Alan
|Anlamı
|Olası Eylem
|🔴 Yüksek yoğunluk
|Güçlü destek/direnç
|Olası tepki veya reddedilme
|🟡 Orta yoğunluk
|Denge alanı
|Olası yatay seyir
|🔵 Düşük yoğunluk
|Hızlı geçiş alanı
|Hedef veya stop için ideal
|POC
|Piyasa denge seviyesi
|Trend pivot noktası
|VAH / VAL
|Kabul edilen fiyat sınırları
|Aralığın başı veya sonu
5️ Trading Senaryoları
|#
|Durum
|Yorum
|Strateji
|1
|Kırmızı alan üzerinde tepki
|Destek teyit edildi
|Alım / Stop alan altına
|2
|VAH veya kırmızı alanda ret
|Aktif direnç
|Satış / Hedef POC
|3
|POC hacimle kırıldı
|Trend değişimi
|Kırılma yönünde işlem
|4
|POC’a dönüş
|Fiyat POC’a çekiliyor
|Dönüşte giriş
|5
|VAH/VAL reddi ile çıkış
|Reversal
|Karşı alan yönünde işlem
6️ Hızlı Ayarlar
|Kullanım
|Granülerlik
|Yoğunluk
|Adaptif Ölçek
|Başlangıç
|1.0
|100%
|1.0
|Scalping/Günlük
|0.5
|200%
|0.5
|Swing
|2.0
|50%
|1.5
7️ Gelişmiş Parametreler
|Parametre
|Değer Aralığı
|Etki
|Granularity Multiplier
|0.25 → 2.0
|Hassasiyet veya düzleştirme
|Density Sampling
|50% → 400%
|Profil detayı
|Adaptive Scaling
|0.5 → 2.0
|Bin genişliği ayarı
8️ Çoklu Varlık Uyumluluğu
|Varlık
|Hacim Türü
|Ayar
|Forex
|Tick
|Otomatik (3/5 hane)
|CFD Endeksler
|Gerçek hacim
|Otomatik ölçekleme
|Metaller
|Gerçek hacim
|Yüksek fiyat ayarı
|Kripto
|Gerçek hacim
|> $10.000 için otomatik
9️ Profesyonel Uygulamalar
|Durum
|Kullanım
|Market Maker Tespiti
|Kurumsal birikimi belirlemek
|Fair Value Gap
|Düşük hacim = değer boşluğu
|Rotation Trading
|VAH ↔ VAL arası işlem
|Breakout Validation
|Gerçek kırılma = kırmızı alan hacimle geçildi
Örnek:
✅
-
Kırmızı alanda tepki ile alım
-
Kırmızı alanda ret ile satış
-
POC kırılmalarını takip et
-
Hedef: mavi alanlar
-
POC dönüşü ile giriş
❌
-
POC’a karşı işlem yapmak
-
Kırmızı alanları görmezden gelmek
-
Kırmızı alan içine stop koymak
-
Gereksiz parametreleri artırmak
10 Teknik Bilgiler
-
Versiyon: 2.40
-
Uyumluluk: MT5
-
Varlıklar: Forex, CFD, Metaller, Kripto
-
Zaman dilimleri: M1 → MN1
-
Tip: Gerçek zamanlı otomatik ayarlamalı gösterge
Volume Profile Density V2.40 PRO, piyasaya kurumsal bir bakış sağlar:
Hacim asla yalan söylemez — hacim bölgeleri ile işlem yapın, karşılarına değil.