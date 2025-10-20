NexusSignal Scalping
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 6.0
- Attivazioni: 5
DESCRIZIONE TECNICA
Nexus Signal System è un indicatore MT4 che combina 12 criteri tecnici per generare segnali di trading. Il sistema analizza la congiunzione di più fattori (trend, momentum, volume, zone di supporto/resistenza) prima di confermare un segnale, riducendo il numero di falsi segnali rispetto agli indicatori che utilizzano un solo criterio.
CRITERI DI ANALISI (Punteggio 0–15):
Rilevamento pattern (pin bar, engulfing)
Analisi Multi-Timeframe (conferma del trend su timeframe superiore)
ADX Market Regime (evita mercati senza trend)
Zone di Supporto/Resistenza (punti swing automatici)
Medie Mobili 20/50/200 (allineamento del trend)
RSI 14 periodi (momentum)
Volume relativo (conferma istituzionale)
ATR (volatilità)
FUNZIONALITÀ:
Segnali con punteggio di qualità trasparente (0–15)
Zone S/R rilevate automaticamente e visualizzate sul grafico
Segnali preliminari (barra corrente) e confermati (barra chiusa)
Stop Loss e Take Profit calcolati tramite ATR
Dashboard con informazioni di mercato in tempo reale
8 temi di colore per personalizzazione visiva
56 parametri configurabili per adattarsi al tuo stile di trading
UTILIZZO:
INSTALLAZIONE: Compilare in MetaEditor e caricare sul grafico
PARAMETRI CHIAVE:
Min_Signal_Score : Imposta la soglia minima di qualità (default 6,5/15)
MTF_Timeframe : Timeframe di conferma (default H4)
Color_Theme : Scelta tra 8 temi visivi
INTERPRETAZIONE:
Punteggio alto (≥8) = Più criteri validati = Probabilità più alta
Punteggio basso (≤6) = Meno criteri = Probabilità più bassa
[Score] tra parentesi = Segnale preliminare, può cambiare
Punteggio senza parentesi = Segnale confermato, non cambierà
TRADING:
L’indicatore NON esegue ordini automaticamente
L’utente decide se entrare secondo la propria strategia
Rispettare la gestione del rischio (1–2% per trade consigliato)
Testare in demo prima di operare in reale
AVVERTENZE IMPORTANTI:
Nessun indicatore garantisce profitti
I risultati passati non prevedono il futuro
I risultati variano in base alle condizioni di mercato
Richiede conoscenze di trading (non per principianti assoluti)
Deve essere combinato con una gestione del rischio appropriata
Test in demo fortemente raccomandato prima dell’uso reale
REQUISITI TECNICI:
MetaTrader 4 (Build 1355 o superiore)
Conoscenze di base di MT4 e trading Forex
Windows (font Consolas richiesto, installato di default)
TIMEFRAME CONSIGLIATI: M5, M15 per il miglior rapporto segnale/qualità