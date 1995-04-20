NexusSignal Scalping
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 6.0
- Активации: 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Nexus Signal System — это индикатор для MT4, который объединяет 12 технических критериев для генерации торговых сигналов. Система анализирует конгруэнцию множества факторов (тренд, моментум, объем, зоны поддержки/сопротивления) перед подтверждением сигнала, что снижает количество ложных сигналов по сравнению с индикаторами, использующими только один критерий.
КРИТЕРИИ АНАЛИЗА (оценка 0–15 баллов):
-
Определение паттернов (pin bar, engulfing)
-
Многотаймфреймовый анализ (подтверждение тренда на старшем таймфрейме)
-
ADX Market Regime (избегает рынков без тренда)
-
Зоны поддержки/сопротивления (автоматические swing-поинты)
-
Скользящие средние 20/50/200 (выравнивание по тренду)
-
RSI 14 периодов (моментум)
-
Относительный объем (подтверждение институциональными игроками)
-
ATR (волатильность)
ФУНКЦИИ:
-
Сигналы с прозрачной оценкой качества (0–15)
-
Автоматическое определение зон поддержки/сопротивления с графическим отображением
-
Предварительные сигналы (текущая свеча) и подтвержденные сигналы (закрытая свеча)
-
Стоп-лосс и тейк-профит рассчитываются через ATR
-
Панель с информацией о рынке в реальном времени
-
8 цветовых тем для визуальной настройки
-
56 настраиваемых параметров для адаптации под ваш стиль торговли
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
-
УСТАНОВКА: Компилировать в MetaEditor и загрузить на график
-
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
-
Min_Signal_Score : Минимальный порог качества сигнала (по умолчанию 6.5/15)
-
MTF_Timeframe : Таймфрейм для подтверждения (по умолчанию H4)
-
Color_Theme : Выбор из 8 визуальных тем
-
-
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
-
Высокий балл (≥8) = больше подтвержденных критериев = выше вероятность
-
Низкий балл (≤6) = меньше подтвержденных критериев = ниже вероятность
-
[Score] в скобках = предварительный сигнал, может измениться
-
Балл без скобок = подтвержденный сигнал, не изменится
-
-
ТОРГОВЛЯ:
-
Индикатор НЕ открывает ордера автоматически
-
Пользователь сам решает входить в сделку по своей стратегии
-
Соблюдайте риск-менеджмент (рекомендуется 1–2% на сделку)
-
Тестируйте на демо перед реальной торговлей
-
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
-
Ни один индикатор не гарантирует прибыль
-
Прошлые результаты не предсказывают будущее
-
Результаты зависят от рыночных условий
-
Требуются базовые знания в торговле (не для абсолютных новичков)
-
Должен использоваться вместе с правильным управлением рисками
-
Настоятельно рекомендуется тестировать на демо
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
-
MetaTrader 4 (Build 1355 или выше)
-
Базовые знания MT4 и Forex
-
Windows (шрифт Consolas обязателен, установлен по умолчанию)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАЙМФРЕЙМЫ: M5, M15 для лучшего соотношения сигнал/качество