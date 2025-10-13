AMD Adaptive MA MT4

Pivot PDHL Levels Vincent Jose Proenca Göstergeler

Enhance your trading precision with Premium Pivot Levels , a professional MT4 indicator that automatically displays pivot points , support/resistance levels (R1–R3 / S1–S3) , and previous day high/low (PDH–PDL) . It adapts to your chart timeframe , updates automatically, and offers clean visuals , customizable colors , and optional shaded zones to highlight key price areas. Ideal for traders who rely on structure, precision, and clarity in their technical analysis.