AMD Adaptive MA MT4
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Display Overview
-
Cyan line = Main AMA
-
Green line = Reactive zone
-
Orange line = Filtering zone
-
Panel = Shows phase, confidence, speed & volatility
Signals
BUY 📈
-
Price crosses above AMA
-
Phase = MARKUP
-
Confidence > 60%
SELL 📉
-
Price crosses below AMA
-
Phase = MARKDOWN
-
Confidence > 60%
IGNORE
-
Phase = ACCUMULATION
-
Confidence < 40%
-
Volatility > 1.5
Recommended Settings
|Style
|Fast
|Slow
|Efficiency
|Sensitivity
|Scalping
|2
|20
|8
|60
|Day Trading ⭐
|2
|30
|10
|50
|Swing Trading
|3
|40
|12
|40