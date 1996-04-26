NexusSignal Scalping
- 지표
- Vincent Jose Proenca
- 버전: 6.0
- 활성화: 5
기술 설명
Nexus Signal System은 MT4용 인디케이터로, 12개의 기술적 기준을 결합하여 거래 신호를 생성합니다. 이 시스템은 신호를 확인하기 전에 여러 요소(추세, 모멘텀, 거래량, 지지/저항 구간)의 컨플루언스를 분석하여, 단일 기준만 사용하는 인디케이터보다 잘못된 신호 발생을 줄입니다.
분석 기준 (점수 0–15):
-
패턴 감지 (핀바, 엔골핑)
-
다중 타임프레임 분석 (상위 타임프레임 추세 확인)
-
ADX 시장 상태 (추세 없는 시장 회피)
-
지지/저항 구간 (자동 스윙 포인트)
-
이동평균선 20/50/200 (추세 정렬)
-
RSI 14 기간 (모멘텀)
-
상대 거래량 (기관 확인)
-
ATR (변동성)
기능:
-
투명한 품질 점수 표시 신호 (0–15)
-
자동 감지된 지지/저항 구간 차트 표시
-
예비 신호(현재 캔들) 및 확정 신호(종가 캔들)
-
ATR 기반 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit)
-
실시간 시장 정보 대시보드
-
8가지 색상 테마로 시각적 맞춤 설정 가능
-
56개의 설정 가능한 파라미터로 거래 스타일에 맞춤 조정 가능
사용 방법:
-
설치: MetaEditor에서 컴파일 후 차트에 적용
-
주요 파라미터:
-
Min_Signal_Score : 최소 신호 품질 기준 설정 (기본값 6.5/15)
-
MTF_Timeframe : 확인용 타임프레임 (기본값 H4)
-
Color_Theme : 8가지 색상 테마 중 선택
-
-
해석:
-
높은 점수 (≥8) = 더 많은 기준 충족 = 성공 확률 높음
-
낮은 점수 (≤6) = 기준 적음 = 성공 확률 낮음
-
[Score] 대괄호 = 예비 신호, 변경될 수 있음
-
대괄호 없는 점수 = 확정 신호, 변경되지 않음
-
-
거래:
-
인디케이터는 자동으로 주문을 실행하지 않음
-
사용자가 자신의 전략에 따라 진입 결정
-
위험 관리 준수 (거래당 1–2% 권장)
-
실거래 전에 데모 계좌에서 테스트 권장
-
중요 경고:
-
어떤 인디케이터도 수익을 보장하지 않음
-
과거 실적이 미래를 예측하지 않음
-
결과는 시장 상황에 따라 달라질 수 있음
-
트레이딩 지식 필요 (완전 초보자에게는 부적합)
-
적절한 위험 관리와 함께 사용 필요
-
실거래 전 데모 테스트 강력 권장
기술 요구 사항:
-
MetaTrader 4 (Build 1355 이상)
-
MT4 및 Forex 거래 기본 지식
-
Windows (Consolas 글꼴 필요, 기본 설치됨)
권장 타임프레임: M5, M15 (신호/품질 비율 최적)