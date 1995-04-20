NexusSignal Scalping
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 6.0
- Ativações: 5
DESCRIÇÃO TÉCNICA
O Nexus Signal System é um indicador para MT4 que combina 12 critérios técnicos para gerar sinais de trading. O sistema analisa a confluência de múltiplos fatores (tendência, momentum, volume, zonas de suporte/resistência) antes de validar um sinal, o que reduz o número de sinais falsos em comparação com indicadores que usam apenas um critério.
CRITÉRIOS DE ANÁLISE (Pontuação 0–15):
-
Detecção de padrões (pin bars, engulfing)
-
Análise Multi-Timeframe (confirmação de tendência em timeframe superior)
-
ADX Market Regime (evita mercados sem tendência)
-
Zonas de Suporte/Resistência (pontos swing automáticos)
-
Médias Móveis 20/50/200 (alinhamento de tendência)
-
RSI 14 períodos (momentum)
-
Volume relativo (confirmação institucional)
-
ATR (volatilidade)
FUNCIONALIDADES:
-
Sinais com pontuação de qualidade transparente (0–15)
-
Zonas de suporte/resistência detectadas automaticamente e exibidas no gráfico
-
Sinais preliminares (barra atual) e confirmados (barra fechada)
-
Stop Loss e Take Profit calculados pelo ATR
-
Painel com informações de mercado em tempo real
-
8 temas de cores para personalização visual
-
56 parâmetros configuráveis para adaptar ao seu estilo de trading
USO:
-
INSTALAÇÃO: Compilar no MetaEditor e carregar no gráfico
-
PARÂMETROS PRINCIPAIS:
-
Min_Signal_Score : Define o limite mínimo de qualidade (padrão 6,5/15)
-
MTF_Timeframe : Timeframe de confirmação (padrão H4)
-
Color_Theme : Escolha entre 8 temas visuais
-
-
INTERPRETAÇÃO:
-
Pontuação alta (≥8) = Mais critérios validados = Maior probabilidade
-
Pontuação baixa (≤6) = Menos critérios = Menor probabilidade
-
[Score] entre colchetes = Sinal preliminar, pode mudar
-
Pontuação sem colchetes = Sinal confirmado, não mudará
-
-
TRADING:
-
O indicador NÃO coloca ordens automaticamente
-
O usuário decide se entra conforme sua estratégia
-
Respeitar gestão de risco (recomenda-se 1–2% por operação)
-
Testar em conta demo antes de operar no real
-
AVISOS IMPORTANTES:
-
Nenhum indicador garante lucro
-
Passado não prevê o futuro
-
Resultados variam conforme condições de mercado
-
Requer conhecimento de trading (não é para iniciantes absolutos)
-
Deve ser combinado com gestão de risco adequada
-
Testes em demo são fortemente recomendados antes do uso real
REQUISITOS TÉCNICOS:
-
MetaTrader 4 (Build 1355 ou superior)
-
Conhecimento básico de MT4 e trading Forex
-
Windows (fonte Consolas obrigatória, instalada por padrão)
TIMEFRAMES RECOMENDADOS: M5, M15 para melhor relação sinal/qualidade