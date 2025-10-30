Mean Reversion Probability MT5
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Mean Reversion Probability – İstatistiksel Dönüş Göstergesi
Kısa açıklama
Piyasa yorgunluk bölgelerini nicel hassasiyetle tanımlayan, 200 hareketli ortalamaya geri dönüş olasılığını tarihsel aşırılıklar analizine dayanarak hesaplayan kurumsal bir göstergedir.
Temel Özellikler
✓ Gelişmiş istatistiksel analiz – Gerçek olasılıkları hesaplamak için 500+ tarihsel aşırılık veritabanı oluşturur
✓ Olasılık skoru 0–99% – Ortalama dönüş olasılığını kesin olarak ölçer
✓ Yorgunluk tespiti – Aşırılığın süresini ve yoğunluğunu ölçer
✓ Çoklu varlık uyumu – Otomatik olarak uyarlanır (Forex, Endeksler, Altın, Kripto, CFD)
✓ Akıllı uyarılar – Nadir ama son derece güvenilir sinyaller (olasılık >80%, süre >15 bar)
✓ Kurumsal görünüm – Hızlı okuma için sade ve hiyerarşik tasarım
Metodoloji
Göstergede gerçek zamanlı analiz edilir:
-
Fiyat/MA200 normalleştirilmiş mesafe (ATR cinsinden)
-
Son dönüşten bu yana uzama süresi
-
Maksimum aşırılığa kadar geçen süre
-
Tarihsel ortalamalarla karşılaştırma
Olasılık hesaplaması:
-
Mesafe skoru (maks. %60): mevcut oran vs tarihsel oran
-
Süre skoru (maks. %40): uzama süresi vs ortalama
-
Yorgunluk bonusu (+%15): süre >1.5× maksimum süre ise
-
Aşırı bonus (+%10): mesafe >2.5 ATR ise
Önerilen kullanım
Kurumsal strateji:
-
Olasılık >%70 + mesafe >1.5 ATR olduğunda bekleyin
-
Yüksek uzama süresiyle doğrulayın (yeşil histogram)
-
Kırmızı-turuncu uyarı = Yaklaşan dönüş sinyali
-
MA200’e doğru dönüşü işlem yapın
Zaman aralıkları: H1, H4, Günlük (en az 1000 geçmiş bar)
Semboller: Tümü (sembol otomatik algılama ile uyarlanır)
Parametreler
MA_Period (200) – Referans hareketli ortalama periyodu
ATR_Period (14) – Normalizasyon için volatilite hesaplaması
Statistics_Period (500) – Öğrenme için geçmiş barlar
Extension_Threshold (1.5) – ATR aşırılık eşiği
Extreme_Threshold (2.5) – Aşırı bölge eşiği
Show_Distance/Duration – İkincil öğeleri göster
Görünüm
-
Kraliyet mavisi çizgi (4px) – Dönüş olasılığı
-
İnce altın çizgi – Normalleştirilmiş mesafe (isteğe bağlı)
-
Yeşil histogram – Uzama süresi (isteğe bağlı)
-
Kırmızı-turuncu oklar – Kritik uyarılar
-
Seviyeler – %30, %50, %70, %90